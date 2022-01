Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 janvier 2022. La bonne forme de Thilo Kehrer, les états physiques de Gigio Donnarumma et Sergio Ramos, objectif Real Madrid pour Neymar Jr, la victoire historique des Parisiennes face à l’OL et Achraf Hakimi nouveau spécialiste des coups francs.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le bon début d’année de Thilo Kehrer. Depuis son arrivée au PSG en 2018, l’international allemand n’a pas toujours donné satisfaction. Mais en ce début d’année, le défenseur de 25 ans fait un peu oublier l’absence d’Achraf Hakimi, engagé à la CAN avec le Maroc, dans le couloir droit de la défense avec notamment deux buts inscrits (Lyon et Brest). Pourtant, l’Allemand a connu des passages difficiles au PSG entre son erreur face à Manchester United en 2019 et les menaces et insultes reçues avant le quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich la saison passée. « Touché, bien sûr, l’Allemand n’a pas coulé. Au contraire, le champion d’Europe Espoir 2017 a redoublé d’effort (…) Dans son cercle, tous louent la gentillesse de ce discret père de famille. » En dehors du football, l’ancien de Schalke 04 consacre une partie de son temps libre à ses études. En 2020, pendant la première vague de la pandémie de Covid-19, « il a fait le choix de relancer ses études de gestion et d’économie des entreprises » et il s’est récemment lancé dans la rédaction d’un mémoire sur l’analyse des modèles d’entreprise. Déçu de ne pas avoir été convoqué pour disputer l’Euro 2021 avec l’Allemagne, Thilo Kehrer « a fait de ce mal un bien pour revenir plus fort, mieux préparé, désireux de se poser comme une option crédible aux yeux de ses coaches, Mauricio Pochettino et Hansi Flick. » Concernant le mercato, l’international allemand a refusé les intérêts de certains clubs (Bayern Munich, Bayer Leverkusen) car « il se sent bien à Paris où il est convaincu de pouvoir se faire une place. »

Le quotidien francilien donne également des nouvelles sur l’état physique de certains joueurs avant la réception de l’OGC Nice ce lundi (21h15 sur France 3 et Eurosport 2) en 8es de finale de Coupe de France. Touché au mollet la semaine passée, Gigio Donnarumma a participé à une partie de l’entraînement collectif ce samedi et « le gardien italien est tout près de réussir son pari de garder les buts face à Nice. L’optimisme est de mise au centre d’entraînement du PSG. » De son côté, Sergio Ramos a dû écourter sa séance après avoir ressenti une gêne musculaire. « Il est resté aux soins hier et cela ne préfigure rien de bon pour la réception de Nice. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Bernat (ou Mendes) – Herrera, Danilo, Verratti – Messi, Icardi, Mbappé

Enfin, dans Le Parisien, il est également question de la victoire historique des Féminines du PSG face à l’Olympique Lyonnais (3-0) en 8es de finale de Coupe de France. Trois mois après la large défaite en championnat (1-6) face à leurs rivales, en pleine affaire Kheira Hamraoui, « les Parisiennes viennent de démontrer qu’elles peuvent se relever de tout. » Un résultat obtenu grâce à un match plein et des réalisations en seconde période de Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Titulaire au coup d’envoi, Kheira Hamraoui « a sans doute réalisé la meilleure prestation de sa saison » tandis que la gardienne des Rouge & Bleu, Barbora Votikova, a effectué des parades déterminantes. Ainsi, les Féminines du PSG deviennent les grandes favorites pour cette Coupe de France 2021-2022.

De son côté, L’Equipe évoque l’état de forme de Neymar Jr à 16 jours du match face au Real Madrid (15 février) en 8es de finale aller de Ligue des champions. Et même s’il n’a pas encore retouché le ballon, le Brésilien « est optimiste sur sa présence dans le groupe du PSG. » En effet, depuis mercredi, le joueur de bientôt 30 ans (le 5 février prochain) a repris la course à pied et ne ressent plus de douleur. En cette fin de semaine, « il est déjà parvenu à augmenter l’intensité de ses courses, tout en demeurant dans l’axe, sans changement d’appuis. » Dans son entourage, on reste convaincu qu’il sera prêt pour ce match face aux Merengue ou au moins figurer dans le groupe convoqué. L’international brésilien est appliqué et déterminé et « il affiche un état d’esprit exemplaire que l’ensemble du club loue, en privé comme en public. L’optimisme prévaut. Mais il n’interdit pas la précaution. » Même si les sensations sont bonnes, l’international auriverde n’a pas encore retrouvé toute la mobilité de sa cheville. Alors qu’un retour face au LOSC le 6 février était espéré, cette hypothèse semble exclue. Et contre le Stade Rennais le 11 ou 12 février ? « ‘C’est difficile de se projeter à ce stade’, répond un proche du joueur. » De son côté, Neymar Jr voit cette rencontre de Ligue des champions comme un défi prioritaire, même si le temps ne joue pas en sa faveur.

Le quotidien sportif confirme également que Sergio Ramos se dirige vers un forfait pour le 8e de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice. « Il est resté aux soins hier et il va passer des examens médicaux pour connaître l’ampleur de sa blessure. » Mais les Rouge & Bleu pourront compter sur Leo Messi qui enchaîne les entraînements et sur le retour en forme de Gigio Donnarumma. Pour le gardien italien, son élongation au mollet « ne ressemble plus qu’à un mauvais souvenir. » De plus, Mauricio Pochettino pourrait compter sur un renfort de dernière minute. Suspendu pour le match face à la Colombie, l’Argentin, Leandro Paredes, « a quitté le pays hier et est attendu aujourd’hui au Camp des Loges. » Reste à connaître l’état physique du joueur après un match face au Chili et douze heures de vol pour rentrer à Paris. « Le titulariser ne semble pas à l’ordre du jour. »

Enfin, L’Equipe fait un focus sur Achraf Hakimi avant le quart de finale de la CAN entre le Maroc et l’Egypte ce dimanche après-midi (16h sur beIN SPORTS). En effet, le latéral droit du PSG a inscrit deux magnifiques coups francs dont le dernier face au Malawi (2-1) en huitièmes de finale. De quoi devenir un tireur attitré chez les Rouge & Bleu ? En tout cas, son sélectionneur, Vahid Halilhodzic, évoque avec humour cette possibilité. « Il s’entraîne beaucoup aux coups francs. Il reste à la fin des séances. Il a même demandé à tirer les penalties. Je lui ai dit : quand il y a un pénalty (au PSG), tu prends le ballon et tu frappes. Et ensuite tu dis merci Messi, merci Neymar, merci Mbappé, mais c’est moi maintenant qui m’occupe de ça. » Et l’ancien coach parisien loue les qualités de son joueur à ce poste de latéral droit. « C’est un talent exceptionnel et il a aussi accepté les critiques. J’ai une relation particulière avec lui, et il est, avec Alexander Arnold (Liverpool), le meilleur latéral droit du monde. »