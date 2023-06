Revue de Presse PSG : Keylor Navas, Neymar, Marcus Thuram…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 juin 2023. Le retour de prêt de Keylor Navas et la possible relance du débat sur le gardien titulaire du PSG, Marcus Thuram qui ne devrait pas renforcer les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque le retour de prêt de Keylor Navas. Après six mois à Nottingham Forest, l’international costaricain va revenir au PSG, avec qui il a encore un an de contrat. Un retour qui pourrait relancer la question du gardien numéro 1 du club de la capitale ? Le quotidien francilien explique qu’après une brève interruption de quatre mois, la cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas « va reprendre de plus belle dans la capitale la saison prochaine. » Un an après le choix de Christophe Galtier de choisir l’Italien (24 ans) comme gardien numéro 1, la donne n’aurait pas changé chez les décideurs parisiens. En effet, il n’est pas envisageable « de reproduire de la saison 2021-2022 lorsque Mauricio Pochettino avait opté pour une alternance avec une répartition presque égale du temps de jeu de Donnarumma et Navas. » Une situation qui ne convenait à aucun des deux gardiens. Selon le quotidien francilien, la situation est claire au niveau des portiers. L’ancien milanais reste le numéro 1 et son statut dans le but du PSG n’est pas remis en cause. Malgré une saison avec des hauts et des bas, les dirigeants parisiens lui maintiennent leur confiance en vue de la saison prochaine et optent pour la stabilité à un poste qui en a régulièrement manqué ces dernières années. « Mais la position du club sera-t-elle par le futur coach Luis Enrique ? » Trancher le cas de Keylor Navas sera l’un des chantiers de l’entraîneur espagnol.

A voir aussi : Keylor Navas : « Je me sens capable de gagner la LdC avec le PSG »

Le Parisien explique que le futur coach du PSG prendra le temps d’étudier le dossier du gardien de but, un poste essentiel dans sa conception du football. « Les gardiens doivent participer au jeu, et nous apporter de la fluidité. Ils doivent dominer le jeu aérien sur les corners et les coups francs, couvrir la ligne défensive quand on fait le pressing dans la moitié de terrain adverse« , avait expliqué Enrique lors du dernier Mondial. À la lecture de ces propos, difficile de voir en Keylor Navas un candidat légitime à la place de numéro 1 avance le quotidien francilien. Le jeu au pied et les sorties aériennes n’étant pas les points forts de l’ancien madrilène, lance Le Parisien. « Reste à savoir dans quel état d’esprit le gardien compte aborder sa dernière année avec Paris alors qu’il aura 37 ans en décembre. Navas conserve une profonde affection pour sa vie parisienne. Mais après avoir goûté ces derniers mois à la Premier League, une expérience sportive et humaine qu’il a savourée, il aura certainement l’ambition et l’envie de disputer la 19e saison de sa carrière dans la peau d’un titulaire. À Paris ou ailleurs« , conclut Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur Neymar. « Si l’arrivée imminente de Luis Enrique au PSG suscite de l’espoir, au Brésil, beaucoup de doutes entourent la suite de la carrière de Neymar, en club comme en sélection« , avance le quotidien sportif. L’international brésilien, qui s’est pourtant accroché à plusieurs reprises avec le technicien espagnol durant ses années barcelonaises, veut écrire un nouveau chapitre, celui de la renaissance, lance l’Equipe. « Il a confié à son entourage être motivé et rassuré par l’état de sa cheville opéré le 10 mars même si[…]les blessures, les polémiques et une hygiène de vie douteuse l’ont abîmé. Et certains se demandent si l’épilogue de sa carrière n’est pas déjà arrivé« , clonclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi le cas Marcus Thuram. En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français seraient dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG et l’AC Milan. Le quotidien sportif indique que l’ancien guingampais a fait savoir, hier, au PSG qu’il ne comptait pas rejoindre le club de la capitale. Pourtant, perçu « par Luis Campos comme l’élément offensif polyvalent capable de lui apporter de la profondeur dans un poste axial comme sur un côté, Thuram s’était montré, longtemps, particulièrement intéressé par le projet parisien« , avance l’Equipe. Plusieurs discussions avaient eu lieu ces dernières semaines entre les deux parties. « La possibilité d’évoluer dans un cadre parisien qu’il connaît aux côtés d’éléments de très haut niveau avec lesquels il a l’habitude de jouer – notamment Kylian Mbappé dont il est proche – avait nourri sa réflexion. » Le quotidien sportif explique que dans ce dossier, le PSG s’était donné les moyens de remporter la mise en formulant une offre importante, la plus élevée des clubs intéressés. Plusieurs facteurs auraient joué dans le choix de Thuram. « Positionné en tant que numéro 9 depuis 18 mois, le joueur souhaite s’installer durablement en tant qu’axial. Une vision, contrairement à d’autres clubs intéressés, moins affirmée au PSG. » L’Equipe explique également que le manque de lisibilité du projet sportif parisien à moyen terme a sans doute pesé aussi dans sa réflexion. « Une signature à l’AC Milan, son choix définitif n’est pas pleinement entériné. La décision finale est imminente« , conclut le quotidien sportif.

Le Parisien évoque aussi le dossier Marcus Thuram dans son édition du jour. Le quotidien francilien confirme les informations de l’Equipe. Il ajoute que dans l’entourage du club, on lui a expliqué que les joueurs qui doivent signer cet été doivent avoir fait du PSG leur priorité. « On veut des joueurs qui ont envie. C’est aussi ce qui nous a manqué la saison dernière« , estime cette source.