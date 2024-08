Revue de Presse PSG : Kimpembe, Nico Williams, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 3 août 2024. Un nouveau contretemps physique pour Presnel Kimpembe, les derniers internationaux attendus la semaine prochaine, le FC Barcelone croit encore en ses chances dans le dossier Nico Williams, le retour en forme de Marie-Antoinette Katoto…

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de l’état physique de Presnel Kimpembe. Absent des compétitions depuis le 26 février 2023 suite à une rupture du tendon d’Achille, le Titi a été opéré à deux reprises. Depuis, il fait l’objet d’un suivi attentif pour son retour dans le groupe parisien et observe un protocole adapté. La semaine passée, il avait repris l’entraînement collectif au Campus PSG. Cependant, le défenseur de 28 ans a connu un contretemps en début de semaine. « Victime d’une alerte musculaire à l’adducteur de la jambe gauche, il a aménagé son programme de travail ces derniers jours, ne participant par exemple pas aux exercices de groupe. » Mais bonne nouvelle, il ne s’agit pas d’une rechute de sa blessure et cela se traduit plus par une précaution en interne. « Après une aussi longue convalescence, le staff ne s’attendait de toute façon pas à une reprise linéaire et n’entend rien précipiter. Le protocole de ‘Presko’ prévoyait d’alterner cet été travail en salle, journée de soins, séances individuelles et collectives », explique L’E.

Aucune date de retour à la compétition n’a encore été fixée pour Presnel Kimpembe. Luis Enrique et son staff voulaient justement savoir comme son organisme allait réagir à la montée en charge progressive. Et ce contretemps physique confirme la prudence et les difficultés à retrouver ses capacités athlétiques après une si longue absence. En fonction de l’évolution de Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez (genou) et Milan Skriniar (opéré de la cheville en janvier), le staff parisien envisagerait d’ailleurs un renfort en défense centrale lors de ce mercato estival. Ce vendredi, le technicien espagnol a pu compter sur le retour de Lucas Beraldo à l’entraînement. Et la semaine prochaine, les derniers internationaux seront attendus à Poissy. « Il est prévu que tout l’effectif soit rentré en fin de semaine prochaine », conclut L’E.

Le quotidien sportif apporte également ses informations sur le dossier Nico Williams, l’ailier de l’Athletic Bilbao sous contrat jusqu’en juin 2027. En quête d’un renfort offensif, le FC Barcelone a ciblé Dani Olmo et Nico Williams cet été. Mais concernant l’ailier espagnol, le PSG a également montré un intérêt ces dernières semaines. Cependant, l’espoir de voir le Basque débarquer en Catalogne cet été a diminué, malgré des négociations fructueuses et un accord avec l’agent du joueur. « Sa clause de sortie, négociée à 58M€ lors de sa prolongation en décembre dernier, est atteignable pour le Barça. Cependant, le joueur hésite sur son avenir même s’il est décidé à rester en Espagne, écartant les pistes parisienne et anglaises », indique L’E. Le club catalan est toujours dans l’attente de la réponse de Nico Williams et croit toujours en ses chances.

Enfin, L’Equipe évoque aussi le retour en forme de Marie-Antoinette Katoto. Actuellement engagée avec l’équipe de France féminine aux Jeux Olympiques 2024, l’attaquante du PSG a déjà inscrit cinq buts dans la compétition et affronte le Brésil ce samedi en quarts de finale (21h). Depuis sa grave blessure au genou à l’Euro 2022 (rupture du ligament latéral antérieur du genou droit avec fissure du ménisque), l’internationale française a bataillé pour retrouver son niveau. Après son opération en juillet 2022, sa blessure s’était infectée et avait mal cicatrisé, lui provoquant d’importantes douleurs. Au point qu’une nouvelle opération a été envisagée. « Katoto effectuera finalement une saison blanche durant laquelle son principal fait d’armes sera sa mise en retrait de l’équipe de France, avec Wendie Renard et Kadidiatou Diani, entraînant le départ de Corinne Diacre », rappelle L’E. Mais, dès son arrivée sur le banc des Bleues, Hervé Renard a rapidement noué un lien avec l’attaquante du PSG. Finalement, elle n’a pas pu se remettre à temps pour disputer la Coupe du monde 2023. L’attaquante de 25 ans a regoûté à la compétition le 17 septembre 2023 avec les Féminines du PSG lors d’une victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-0) puis elle a retrouvé l’équipe de France en fin d’année en Ligue des Nations. Une montée en puissance qui se confirme lors de ce tournoi olympique, sa première grande compétition avec sa sélection.

