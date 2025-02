Revue de presse PSG : Kimpembe, recette, FFF-Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 février 2025. Après son retour sur les terrains, quelle suite pour Kimpembe ? La recette que va toucher le PSG après Le Mans, la FFF ne veut pas trancher dans le conflit Mbappé-PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour sur les terrains de Presnel Kimpembe et la suite de la saison pour le titi du PSG. « Après deux opérations du tendon d’Achille, un an, onze mois et six jours de « placard », le revoir régulièrement au cœur de la défense est encore une notion abstraite. Car il est évident, au regard de son entrée, que « La Force » est encore loin, très loin, d’être suffisamment en rythme et en condition pour briguer une place à court terme, encore moins lors des chocs face à Monaco ce vendredi en Ligue 1 ou Brest en Ligue des champions. Il faudra sûrement attendre le quart de Coupe de France le 26 février, à condition que l’adversaire et le scénario du match le permettent, pour espérer le voir de nouveau », avance le quotidien francilien. Il n’en reste pas moins que cette première étape franchie demeure symbolique et essentielle dans son processus après presque deux ans loin des terrains, lance Le Parisien. Blaise Matuidi, ancien coéquipier de Presnel Kimpembe au PSG, est persuadé que Presko va revenir au premier plan. « Je suis plus qu’heureux qu’il soit de retour. C’est génial de revenir à la compétition avec le club qui lui tient tant à cœur. C’est quelqu’un qui met beaucoup de cœur. Il a de grandes qualités. Quand on est absent longuement, il y a toujours de la frustration. Mais il a un fort caractère, au-dessus de la moyenne. On peut parler de mental d’acier. C’est un leader. Il va prouver qu’il est encore capable d’aider l’équipe et d’être performant. » Pour son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2026, les dirigeants parisiens, en l’état, prônent la patience et veulent lui laisser du temps pour qu’il retrouve définitivement ses sensations. Lors du mercato hivernal, ils ont notamment repoussé plusieurs approches et se sont montrés à l’écoute du joueur qui leur a toujours manifesté son envie de rester. Aujourd’hui, les dirigeants veulent y aller étape par étape, ne rien précipiter, comme depuis le début, pour lui donner le plus de chances d’être de nouveau compétitif dans le futur, conclut Le Parisien.

De son côté, L’Equipe évoque le choix du PSG de ne pas laisser sa part de la recette au Mans, puisque le club de National 1 possède le statut professionnel. « Le champion de France va donc se voir reverser une somme comprise entre 250 000 et 300 000 euros. Soit la moitié de ce que le match a rapporté au Mans une fois les frais de sécurité déduits. » Compte tenu des budgets des deux clubs, l’ensemble de la recette de ce match de Coupe de France aurait représenté un peu plus de 10 % des revenus d’une saison du pensionnaire de troisième division. En contrepartie, les dirigeants parisiens ont annoncé à leurs homologues qu’ils leur céderaient la recette du quart de finale de Coupe de France féminine vendredi, avance le quotidien sportif. Thierry Gomez, le président du Mans, a évoqué ce choix du PSG. « Le PSG a appliqué la réglementation pour ne pas nous rétrocéder sa part de la recette. Leur proposition pour la rencontre des filles, je pense que c’est de l’humour. Je préfère le prendre comme cela sinon ce serait un manque de respect pour nous.«

Le quotidien sportif évoque également le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé sur des primes et salaires impayés d’un montant de 55,4 millions d’euros. Saisie par le joueur, la Fédération française de football (FFF) ne semble pas vouloir trancher le conflit. En effet, la commission de discipline de la FFF a considéré qu’elle ne pouvait pas s’emparer du dossier car le PSG s’est tourné, de son côté, vers le tribunal judiciaire de Paris pour contester le pouvoir de la LFP sur un différend salarial. « Delphine Verheyden, l’avocate du joueur, a donc saisi, le 20 décembre dernier, la commission supérieure d’appel de la FFF pour qu’elle sanctionne le club parisien. Mais depuis, c’est silence radio. Aucune audience n’a été fixée, ce qui a poussé le conseil du joueur à écrire à nouveau à la FFF, hier, pour s’étonner du traitement qui lui est réservé », lance L’Equipe. Mais aux dernières nouvelles, la Fédération française n’est pas chaude à l’idée de mettre son nez dans ce dossier explosif. Elle pourrait donc, elle aussi, considérer qu’une procédure est en cours. Et attendre prudemment que d’autres tranchent cette affaire. Elle considère aussi que ce litige relève des Prud’hommes, où ce dossier finira sûrement… Mais même si cette issue est la plus probable, la FFF devra tout de même a priori fixer une date d’audience de sa commission supérieure d’appel pour évoquer cet encombrant dossier, conclut le quotidien sportif.