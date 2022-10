Revue de Presse PSG : Kimpembe, Soler, sanction, Hamraoui…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 octobre 2022. Une période intense à venir pour Presnel Kimpembe, un cas disciplinaire ouvert par l’UEFA après la rencontre face au Maccabi Haïfa, focus sur l’adaptation de Carlos Soler chez les Rouge & Bleu et la gestion complexe de Kheira Hamraoui.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la période intense qui attend Presnel Kimpembe entre les enjeux sportifs avec le PSG et les Bleus et sa prolongation de contrat. Suite à une absence de plus d’un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, le numéro 3 des Rouge & Bleu a effectué son retour sur les terrains ce mardi face au Maccabi Haïfa (7-2). Après être passé par le centre médical d’Aspetar fin septembre, l’international français s’est fixé un objectif : « jouer un rôle majeur dans l’aventure qatarienne dans trois semaines. » Le doute sur l’état physique de Lucas Hernandez (Bayern Munich) lui offre une opportunité supplémentaire pour figurer dans le onze de Didier Deschamps à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre).

En club, le passage dans une défense à quatre renforce la concurrence en charnière centrale. « Et il n’a pas échappé à Kimpembe que Sergio Ramos enchaînait enfin les matches et qu’il disposait d’une influence grandissante dans le vestiaire parisien », précise L’E. Mais le Titi du PSG peut s’appuyer sur sa bonne relation avec Christophe Galtier. Dès l’arrivée du nouveau coach parisien cet été, les deux hommes ont noué une relation solide. Après avoir laissé planer le doute sur son avenir en juin dernier lors du rassemblement avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe s’est rapidement entretenu avec l’ancien coach niçois au Camp des Loges. Et « dans l’esprit du technicien, pas de doute : le gaucher devait être l’un des hommes de base de son système. » Pas satisfait dans un premier temps de la sortie médiatique du joueur sur son avenir, Luis Campos s’était expliqué avec le principal intéressé et lui avait ouvert la porte à un départ en cas d’offre intéressante. Mais depuis, « les relations se sont normalisées » entre le conseiller sportif et le défenseur de 27 ans.

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Presnel Kimpembe avait vu les négociations pour sa prolongation de contrat en stand-by après sa blessure aux ischios-jambiers. Mais les discussions ont repris. « Si elles sont moins avancées que dans d’autres dossiers (Marquinhos, Verratti…), les négociations pour une extension du bail avancent », rapporte L’Equipe. Cependant, il est difficile d’envisager une finalisation de ce dossier avant la Coupe du monde 2022.

Le quotidien sportif met aussi en avant une prochaine sanction de l’UEFA envers le PSG. L’instance européenne a ouvert un cas disciplinaire à l’encontre des Rouge & Bleu après des incidents survenus lors de la réception du Maccabi Haïfa mardi dernier. Il est notamment reproché au club parisien « l’usage de feux d’artifice » et « des messages provocateurs de nature offensantes. » Le cas du PSG doit être examiné fin novembre par la commission de discipline de l’UEFA. Les champions de France en titre risquent au moins une très grosse amende suite au comportement de ses supporters. De son côté, le Maccabi Haïfa est également sous le coup d’une sanction pour « usage de feux d’artifices » dans la tribune visiteur.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Carlos Soler. Après des semaines difficiles avec un faible temps de jeu et une adaptation à son nouvel environnement, l’Espagnol « trouve peu à peu son équilibre dans la capitale. » Entré en cours de jeu face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions, l’ancien capitaine du FC Valence a marqué son premier but sous le maillot parisien, près de deux mois après son arrivée. En Espagne, ce départ en fin de mercato chez les Rouge & Bleu continue d’interroger. « Pourquoi quitter son cocon et ce statut de cadre ? Pourquoi venir pour une place de remplaçant ? Pourquoi risquer sa place avec la sélection espagnole ? » De son côté, le joueur de 25 ans ne regrette pas son choix et commence à grappiller plus de temps de jeu ces dernières semaines. Fin septembre, Carlos Soler avait évoqué ce risque dans un entretien à Superdeporte : « Evidemment que tu y penses. Mais j’ai confiance en moi et en mes chances d’avoir des minutes au PSG. J’ai discuté avec le directeur sportif et l’entraîneur et ils m’ont expliqué le projet, qu’ils voulaient que je complète l’effectif. »

Sauf retournement de situation, Carlos Soler devrait bien figurer dans la liste de Luis Enrique pour la Coupe du monde au Qatar. Une convocation qui tordrait le cou aux idées reçues de ses anciens supporters et de sa propre famille. En effet, les membres du clan Soler, socios du FC Valence depuis plusieurs générations, s’inquiétaient de ce départ. « Surtout dans de telles conditions, après un an et demi de négociations intenses en vue d’une prolongation de contrat, en fin de mercato et sans adieu possible auprès du public. » Après des premières semaines difficiles à Paris, Carlos Soler a pu compter sur un fort contingent espagnol au sein du club, et notamment les présences de Juan Bernat et Fabian Ruiz, l’un de ses meilleurs amis. La langue espagnole est souvent utilisée dans le vestiaire parisien, ce qui facilite encore plus l’adaptation du joueur. L’après Coupe du monde sera scrutée par le joueur et ses proches. Mais l’Espagnol « n’a pas signé un contrat de cinq ans pour être prêté après quelques mois. »

Enfin, Le Parisien se concentre sur la gestion délicate du cas Kheira Hamraoui dans le groupe des Féminines du PSG. Alors que son affaire d’agression a connu de nombreux rebondissements ces derniers temps, la milieu de terrain a retrouvé la compétition face au Real Madrid (0-0) cette semaine après plusieurs mois à l’écart du groupe professionnel. Ce retour permet à Gérard Prêcheur d’avoir une solution sportive en plus dans l’entrejeu, notamment avec l’absence pour plusieurs semaines de Laurina Fazer. En effet, la Française peut apporter son expérience en UEFA Women’s Champions League dans un secteur « où ne se trouvent que de jeunes françaises ou des étrangères sans vécu à ce niveau de la compétition. » En championnat, où les groupes ne sont formés que de 18 éléments, les chances de voir l’ancienne Barcelonaise s’amenuisent. Mais sa présence en UWCL ne fait aucun doute avec la possibilité de convoquer un groupe plus étoffé de 23 joueuses.

Mais au-delà du côté sportif, la direction parisienne scrutera attentivement la gestion humaine. L’agression subie par Kheira Hamraoui ainsi que l’enquête ont divisé le vestiaire du PSG. « Et la moindre étincelle pourrait à nouveau provoquer les tensions apparues tout au long de la saison passée. » Ainsi, Gérard Prêcheur (entraîneur) et Angelo Castellazzi (directeur sportif) ont été particulièrement attentifs auprès des joueuses après la rencontre face au Real Madrid. Cette gestion humaine sera cruciale afin de remplir les objectifs de la saison chez les Féminines du PSG.