Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 juillet 2024. Le Bayern Munich veut se séparer de Kingsley Coman, Al-Ittihad ne lâche pas Marquinhos, Delphine Cascarino ne devrait pas rester à Lyon…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Kingsley Coman. Il y a quelques semaines, il a été associé au PSG. Le quotidien sportif indique que l’international français fait partie « de la bonne demi-douzaine de joueurs » dont le Bayern Munich aimerait se séparer lors de ce mercato estival. « Déjà, parce que sa fragilité physique récurrente fait grincer beaucoup de dents au sein du conseil de surveillance, d’autant plus qu’il fait partie des joueurs les mieux payés au club et il n’entrerait pas dans les petits papiers du nouvel entraîneur Vincent Kompany qui miserait surtout sur Leroy Sané et la recrue française Michael Olise comme ailiers. » Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2027, le joueur formé au PSG pourrait donc quitter le club mancunien après neuf saisons (294 matches, 62 buts, 57 passes décisives). « Max Eberl (directeur du football) et Christoph Freund (directeur sportif) seraient disposés à le laisser partir si un club acceptait de débourser une somme entre 50 et 60 millions d’euros », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le mercato d’Al Ittihad. Le club saoudien, qui pourrait voir Laurent Blanc arriver sur le banc, serait proche de s’offrir Houssem Aouar. L’ancien Lyonnais, un an seulement après son arrivée à l’AS Roma, serait tout proche de rejoindre l’Arabie saoudite. Al Ittihad a également entamé des discussions pour tenter les recrutements de Moussa Diaby (Aston Villa) et Casemiro (Manchester United), avance l’Equipe. Ce dernier explique également que des directs indirects ont repris avec le capitaine du PSG, Marquinhos. Pour rappel, il y a quelques jours, on évoquait un intérêt d’Al Ittihad pour l’international brésilien. Le joueur ne serait pas contre un départ si le PSG y trouve son compte. Mais ses dirigeants ont mis un véto à son départ.

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Delphine Cascarino. Cette dernière, annoncée dans le viseur des Féminines du PSG, est libre de tout contrat après sa fin d’aventure à Lyon le 30 juin. Alors qu’elle était proche de prolonger son contrat, elle a fait volte-face comme son ancienne coéquipière Griedge Mbock, qui a rejoint le PSG. Plusieurs solutions sont possibles pour son avenir, avance le quotidien sportif. Poursuivre à Lyon, même si cette possibilité semble improbable. Avec l’arrivée de Tabitha Chawinga et la présence de Kadidiatou Diani, la concurrence sera féroce à son poste. « Même si celle-ci ne l’effraye pas, ses envies d’ailleurs n’ont jamais été aussi hautes. » Le PSG essaye de la convaincre de signer depuis plusieurs semaines, alors que l’étranger lui fait aussi les yeux doux. Chelsea et sa coach, Sonia Bompastor, qui l’entraînait à Lyon jusqu’à la saison dernière, aimeraient la recruter. L’Equipe explique que Delphine Cascarino rêve de jouer à l’étranger depuis plusieurs années. L’idée de rejoindre les États-Unis est aussi dans un coin de sa tête, même si elle privilégierait de rester en Europe.

