Revue de Presse PSG : Kolo Muani, Nuno Mendes, finition…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 novembre 2024. Comment le PSG peut se débloquer dans la finition en Ligue des champions, Nuno Mendes de retour à l’entraînement collectif, quelle est la situation de Randal Kolo Muani au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre un article sur le blocage du PSG en Ligue des champions au niveau de la finition, à J-1 du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich. Si les Rouge & Bleu se portent bien en Ligue 1 (36 buts en 12 matches, soit une moyenne de 3 par rencontre), à l’image de la large victoire face au TFC (3-0) ce week-end en Ligue 1, en LdC, les Parisiens n’ont pas du tout la même efficacité (3 buts inscrits en 4 matches, soit 0,75 but par rencontre). Et si on se concentre uniquement sur les attaquants, cela remonte même à 6 matches sans le moindre but de leur part. Comment expliquer une telle différence entre les compétitions, sachant que le PSG se crée beaucoup d’occasions en C1 ? La saison passée, le PSG pouvait s’appuyer sur Kylian Mbappé, mais dans cet exercice 2024-2025, les Parisiens sont désormais attendus et cela peut entraîner un « excès de pression » comme l’avait indiqué Luis Enrique. Un avis partagé par Denis Troch, préparateur mental pour les sportifs de haut niveau et ancien adjoint d’Artur Jorge au PSG (1991-1994, 1998-1999) : « Ils savaient que Mbappé était capable de marquer à tout moment, donc il influençait positivement son équipe et négativement l’adversaire. Là, il n’y a plus ça, les médias se demandent s’ils sont capables de réussir sans lui. Le doute s’invite, et les joueurs savent bien quand le public a peur. »

La jeunesse de l’effectif peut donc devenir pénalisante. La plupart des joueurs offensifs ont une expérience européenne limitée, à l’exception d’Ousmane Dembélé et Marco Asensio, et aucun ne possède les qualités d’un finisseur de classe mondiale. « Ils ne peuvent pas se reposer sur un acquis en la matière et vont devoir se prouver qu’ils sont capables de performer au top niveau. » Et pour remédier à ce problème, Denis Troch estime qu’il faut se servir de l’expérience en Ligue 1 : « Il faut chasser toutes interférences négatives, comme les croyances limitantes du style ‘la C1 c’est différent’. Au contraire, tout ce qu’ils font pour la L1 doit leur servir pour la C1. Pour un sportif qui vise le top niveau mondial, les épreuves nationales doivent être mises à profit. Je sais que cela ne se dit pas trop, mais l’idée est de tenter des choses, mettre en place des stratégies, prendre des risques dans les épreuves nationales, pour gagner en expérience à l’échelle supérieure. » L’objectif est de ne pas subir les évènements, poursuit l’ancien adjoint des Rouge & Bleu : « Une équipe comme le PSG pourrait utiliser les matches de L1 pour ce qu’on appelle ‘les objectifs réalisés’. Par exemple, fixer à tes attaquants la mission de marquer dans le premier quart d’heure, ou dans les cinq dernières minutes, ou avec une équipe amoindrie. L’idée est que ton cerveau l’imprime, qu’il se dise : ‘je l’ai déjà fait, je peux le refaire en C1‘. »

Le quotidien sportif fait aussi un point sur les joueurs présents à l’entraînement ce dimanche au Campus PSG. Absent face à Toulouse en raison d’une entorse à la cheville contractée avec sa sélection, Nuno Mendes a repris l’entraînement hier. « À moins d’une surprise, le Portugais sera du voyage à Munich. » Concernant Gonçalo Ramos, il a effectué la séance collective tout comme Presnel Kimpembe. En revanche, Lucas Hernandez était malade. Les Rouge & Bleu s’envoleront pour Munich dans la matinée avant un dernier entraînement à l’Allianz Arena en début de soirée. Les seuls doutes dans le onze de départ parisien se situent au poste de gardien de but et de numéro 9. Avec les performances moyennes de Lee Kang-In et Marco Asensio en C1, Luis Enrique pourrait-il être tenté d’utiliser Ousmane Dembélé dans l’axe ? Randal Kolo Muani peut-il aussi être perçu comme une solution ?

Le XI possible du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Lee (ou Dembélé), Dembélé (ou Asensio), Barcola

À lire aussi : Bayern Munich / PSG – L’arbitre de la rencontre dévoilé

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la situation de Randal Kolo Muani. Depuis le 6 octobre dernier, date de sa dernière titularisation face à l’OGC Nice (1-1), l’attaquant de 25 ans a enchaîné un sixième match de suite sans débuter dans le onze de départ. Même s’il a délivré une passe décisive face au TFC ce vendredi (3-0), après une bonne entrée en jeu, pas sûr que cela puisse renverser sa situation actuelle. Pourtant, à l’entraînement, Randal Kolo Muani ne montre aucun signe de déinvestissement ou d’une démotivation quelconque, rapporte LP. « En interne, on évoque son ‘investissement est impeccable’, ‘sa bonne attitude’ et ‘son super professionnalisme’. Entre Kolo Muani et son coach, le dialogue n’est pas rompu. Cet été, l’Espagnol lui a assuré compter sur lui lorsque des rumeurs de départ sont apparues et il continue à le corriger en séance, comme les autres. » À l’inverse de la saison passée où certaines critiques sur son niveau de jeu l’avaient touché, l’international français affiche cette fois-ci plus de tranquillité face à cette situation.

Avec son préparateur physique, « il a adapté son programme pour travailler le foncier, combler son manque de temps de jeu et se tenir prêt lorsqu’on fait appel à lui à Paris ou en équipe de France. » Ses rendez-vous avec les Bleus lui donnent de la sérénité et du réconfort. L’ancien Nantais a notamment pu compter sur le soutien de Didier Deschamps. « Ses passages en sélection lui ont permis de retaper une confiance ébranlée et de comprendre qu’en club, son profil ne correspondait pas forcément aux attentes du coach. » Après un Euro 2024 plutôt réussi, Randal Kolo Muani est arrivé avec un nouvel état d’esprit, celui de vouloir « se donner à fond quand il a l’occasion de jouer, tout en revenant à ce qu’il sait faire. Provoquer, prendre les espaces et se projeter vite vers l’avant comme sur son service pour Vitinha, vendredi soir. » Un style de jeu qui ne correspond pas spécialement à Luis Enrique mais qui pourrait avoir son importance face au Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions.

Concernant sa situation lors du mercato hivernal, les deux parties affirment officiellement vouloir poursuivre l’aventure ensemble, au moins jusqu’à la fin de la saison. Il y a quelques jours, le numéro 23 des Rouge & Bleu s’était montré clair sur son futur, au micro de Téléfoot : « Partir du PSG en janvier ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. » Cependant, officieusement, les champions de France ne ferment pas la porte à un départ cet hiver, même sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Grâce à ses performances en sélection, l’attaquant de 25 ans garde une certaine cote auprès de nombreux clubs européens, qui ont récemment pris des renseignements. « Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, le prochain hiver pourrait donner une nouvelle tournure à sa carrière », conclut le quotidien francilien.