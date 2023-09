Revue de Presse PSG : Kurzawa, Mbappé, Prêcheur…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 septembre 2023. L’énigme Layvin Kurzawa, le point sur le groupe à J-1 du déplacement à Clermont, Gérard Prêcheur quitte les Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas de Layvin Kurzawa. Et avec la nouvelle blessure de Nuno Mendes, le défenseur de 31 ans pourrait-il être une solution au poste de latéral gauche ? Pas entré une seule fois en jeu cette saison et non-inscrit dans la liste de Ligue des champions du PSG, l’ancien Monégasque reste pratiquement sur deux saisons blanches. Prêté la saison passée à Fulham, il a seulement disputé six matches en raison notamment d’une grosse blessure à un genou contractée en février dernier. Son dernier match sous le maillot parisien remonte au 1er août 2021 avec 9 petites minutes disputées au Trophée des Champions (défaite 0-1 face au Stade Rennais). Resté au PSG cet été, Layvin Kurzawa, dont le contrat expire en juin 2024, a participé à la tournée de pré-saison des Rouge & Bleu cet été et s’était plutôt montré convaincant, « suffisamment en tout cas pour que Luis Campos, qui le connaît très bien depuis Monaco, et alors que le départ de Juan Bernat était acté, lui fasse une (petite) place dans le groupe », rapporte L’E.

Proche du clan des Français, Layvin Kurzawa ne donne pas l’impression d’être un joueur qui se morfond de son statut. En interne, on le décrit même comme étant souriant. À l’aise dans son environnement parisien, le natif de Fréjus est conscient de sa situation de privilégiée (600.000€ brut mensuel). Mais la question de son état physique pose forcément question après deux ans quasi blanche. « Difficile de le percevoir comme une alternative immédiate », explique L’Equipe. Face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique a préféré décaler Marquinhos sur le côté gauche afin de faire souffler Lucas Hernandez en cours de match. Mais, l’international français (13 sélection) n’est pas du genre à pourrir l’ambiance, comme l’explique son ex-coéquipier à Fulham, Issa Diop. « C’est un mec vraiment gentil qui amène de la joie de vivre. L’an dernier, l’équipe tournait et il continuait à nous pousser, je l’ai vu conseiller le latéral titulaire. Quand je l’ai au téléphone, on parle de sa situation parfois. Dans sa tête, il a forcément envie de jouer, mais il respecte ce que le club décide. »

Le quotidien sportif fait un point sur le groupe à J-1 du déplacement du PSG sur la pelouse du Clermont Foot ce samedi (17h sur Prime Video), comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Touché à la cheville face à l’OM, Kylian Mbappé reste incertain pour cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat. Ce jeudi, il a travaillé en individuel sur la pelouse du Campus PSG et une décision sera prise aujourd’hui quant à sa participation au match de ce week-end. « Le staff ne veut prendre aucun risque, l’objectif étant de pouvoir compter sur lui mercredi, pour le deuxième match de Ligue des champions, à Newcastle », rappelle L’E. De leur côté, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Marco Asensio (coup à un pied) continuent de suivre leur programme de reprise individualisé. Enfin, Nuno Mendes va se faire opérer des ischio-jambiers en Finlande ce vendredi par le docteur Lempaïnen. « C’est lui qui avait opéré Nordi Mukiele, au printemps, d’un problème similaire et le club a pris l’habitude de le consulter pour ce genre de blessures musculaires. »

Enfin, L’Equipe revient sur les dessous du départ « d’un commun accord » de Gérard Prêcheur de son poste d’entraîneur des Féminines du PSG. Si le timing peut interpeller à quelques jours du choc face à l’Olympique Lyonnais en D1 Arkema (dimanche 1er octobre à 21h), cette décision était dans les tuyaux depuis quelques temps et les joueuses étaient déjà au courant depuis le 17 septembre dernier et la large victoire face à Bordeaux (0-3) en ouverture du championnat. « La trêve internationale a permis de régler la situation et de préparer la suite. » Adjoint jusque-là, Jocelyn Prêcheur, fils de Gérard, occupera le rôle d’entraîneur principal jusqu’à la fin de saison. « À 41 ans, il fait l’unanimité auprès du groupe, avec l’avantage de maîtriser l’anglais également, dans un effectif très international. » Sa seule expérience en tant que coach principal a été une réussite au Jiangsu Suning (Chine) avec un quadruplé dès sa première saison en 2019. Mais, il devra faire ses preuves et asseoir sa légitimité.

Concernant Gérard Prêcheur, son moral en avait pris un coup lorsqu’il a été snobé par la FFF pour trouver un remplaçant à Corinne Diacre au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Un temps annoncé comme le favori, grâce notamment à son CV garni, il n’a finalement même pas été auditionné. Eliminé dans la foulée de l’UWCL avec les Rouge & Bleu, le coach de 63 ans « avait fini la saison avec beaucoup d’amertume, lassé par la situation de son équipe, pas assez compétitive à son goût », explique L’E. Il avait notamment pointé du doigt le manque de moyens mis à sa disposition. Et finalement, le départ libre de Kadidiatou Diani chez le rival lyonnais a fini par accentuer ses doutes, et ce malgré la prolongation de contrat de Grace Geyoro. « Les divergences de vision entre lui et la direction sportive (Sabrina Delannoy et Angelo Castellazzi) n’ont pas pu se solutionner. Jusqu’au dénouement de jeudi. »

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le retour au premier plan d’Achraf Hakimi. Le numéro 2 des Rouge & Bleu retrouve des couleurs sous les ordres de Luis Enrique. L’un de ses proches le décrit comme un homme « très heureux » et « ravis » de sa situation au PSG. Et cela se ressent dans ses performances à l’image de ses deux buts fabuleux lors des victoires face au Borussia Dortmund (2-0) et l’Olympique de Marseille (4-0). Après le succès éclatant dans le Classique, Luis Enrique avait expliqué l’importance de son latéral droit dans son schéma de jeu : « Il apporte bien plus que n’importe qui sur la droite du terrain. Il est latéral, mais pas seulement. C’est un milieu de terrain et un attaquant. C’est une chance pour un entraîneur d’avoir sous ses ordres un joueur de cette qualité et avec cette implication. » Et Achraf Hakimi rend bien la confiance de son coach. Il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé cette saison derrière Milan Skriniar. Sa connexion avec Ousmane Dembélé et sa liberté de mouvement sur le terrain en font un joueur indispensable aux Rouge & Bleu depuis le début de l’exercice 2023-2024. « Surtout, il apprécie la discipline tactique de ses partenaires beaucoup plus rigoureux défensivement que les deux dernières saisons au cours desquelles il s’est souvent plaint du manque de compacité de l’équipe », rapporte LP.

Autre point qui explique sa bonne forme actuelle, Achraf Hakimi est de plus en plus impliqué dans la vie de groupe. Il s’affirme comme l’un des cadres de l’effectif après les départs de plusieurs stars cet été et apprécie la bonne atmosphère dans le groupe. De plus, il est de plus en plus à l’aise avec la langue française et continue de prendre des cours particuliers. Concernant son affaire judiciaire (une mise en examen pour viol au mois de mars), l’ancien de l’Inter « affiche en privé sa sérénité et sa confiance quant au déroulé de l’affaire qu’il suit avec attention. Il laisse la justice suivre son cours, une information judiciaire étant toujours ouverte », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien donne des nouvelles de Kylian Mbappé. Touché à la cheville gauche face à l’OM, l’attaquant du PSG a retouché le ballon au Campus PSG ce jeudi, après des exercices en salle la veille. À J-1 du déplacement à Clermont, le numéro 7 parisien a donc repris en douceur et s’est entraîné de manière individuelle. « L’état de santé du champion du Monde n’inspire pas une grande inquiétude et un nouveau point sera fait ce vendredi afin de décider de sa participation » au match de Clermont. Le PSG ne prendra aucun risque avec son meilleur buteur dans le but de l’avoir dans la meilleure forme possible en Ligue des champions face à Newcastle mercredi prochain. Mis à part, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Marco Asensio, le reste de l’effectif s’est entraîné normalement hier à Poissy avant un dernier entraînement programmé ce vendredi à 11 heures.