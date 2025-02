Revue de Presse PSG : Kvaratskhelia, Fabian Ruiz…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 février 2025. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas encore trouvé ses automatismes avec ses coéquipiers, Fabian Ruiz l’homme de l’ombre devenu important dans le onze de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’intégration de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, un mois après son arrivée. Malgré un but et une passe décisive, l’international géorgien n’a pas encore trouvé sa pleine expression dans l’animation de Luis Enrique. Même s’il a montré des choses intéressantes depuis son arrivée dans certains enchaînements ou gestes techniques, « le déplacement à Toulouse a surtout mis en relief tout ce qui lui manque encore dans sa nouvelle aventure. » Son influence dans le jeu reste minime. Face au TFC, il a touché seulement trois ballons dans la surface adverse en première période et un seul au retour des vestiaires. Si cela peut s’expliquer par le bloc défensif bas des Toulousains obligeant les Parisiens à fuir la densité dans l’axe, cela montre également la faible connexion du Géorgien avec ses partenaires. Il y a notamment eu des incompréhensions avec certains coéquipiers dans le mouvement et les appels. « Sur les derniers matches, il est le Parisien qui affiche le plus faible pourcentage de passes réussies vers le dernier tiers (parfois autour de 60%). »

Une période d’adaptation logique et nécessaire, d’autant plus que « Kvara » est arrivé dans un collectif déjà bien rodé. De par son caractère, l’ancien Napolitain n’a pas cherché à en mettre plein la vue à l’entraînement. « Lui prend son mal en patience, conscient qu’il est en phase de découverte et que c’est juste une histoire de temps et d’automatismes. » S’il a évolué à tous les postes de l’attaque depuis son arrivée, Khvicha Kvaratskhelia est apparu plus à l’aise sur l’aile gauche, son côté de prédilection. En revanche, en faux numéro 9, il a apparu bridé et impuissant dans la surface adverse. « Le signe, peut-être, qu’il n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations physiques, après avoir été privé de compétition près d’un mois, de fin décembre à ses débuts au PSG », rappelle L’E. Luis Enrique lui a donné du temps de jeu pour monter en puissance. Pour accélérer son intégration, le coach parisien lui laisse aussi tirer quelques coups de pied arrêtés.

À lire aussi : Senny Mayulu, une vraie bonne alternative dans le milieu du PSG

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Fabian Ruiz, devenu un joueur important du onze du PSG. Unique buteur du match contre le Toulouse FC, l’international espagnol est très apprécié par Luis Enrique. « C’est un joueur très important pour ce qu’il représente et pour la classe de joueur à laquelle il appartient », a notamment déclaré le coach parisien après la victoire face au TFC. Si le technicien espagnol a fait de son compatriote une pierre angulaire de son système de jeu (9e joueur de champ le plus utilisé), « le grand public et les supporters ont tendance à rester sur leur faim, peu emballés par le style de jeu du gaucher de 28 ans tantôt quelconque, tantôt performant (…) Une différence de traitement et de jugement sûrement renforcée par l’Euro 2024 lors duquel Fabian Ruiz avait étalé son aisance, à l’image de sa prestation du week-end », constate LP. La majorité des entraîneurs ayant eu l’ancien Napolitain sous ses ordres lui ont tressé des louanges comme son sélectionneur Luis de la Fuente ou son ancien coach Gennaro Gattuso. De leur côté, Mikel Arteta et Carlo Ancelotti sont amoureux du jeu du numéro 8 parisien. « Des éloges sans doute un poil démesurées mais qui dévoilent bien l’amour tactique porté par les techniciens envers un homme discret, souvent loin des projecteurs malgré des statistiques qui en ferait pâlir plus d’un. »

Face au TFC, Fabian Ruiz a prolongé deux séries symboliques. La première concerne son invincibilité en Ligue 1 avec 45 matches consécutifs sans défaite (à trois longueurs du record de Marquinhos). La seconde montre l’importance des buts de l’Espagnol. Le milieu a remporté 38 de ses 39 matches (un nul) lorsqu’il a été buteur en club et sélection depuis ses débuts en professionnels. « C’est à travers son travail de l’ombre, sa capacité d’adaptation avec ses partenaires, ses compensations sur le terrain et son sens du collectif qu’il parvient à devenir une pièce essentielle du puzzle imaginé par ses différents coachs. » Autre point à souligner, l’excellente condition physique de Fabian Ruiz souvent louée en interne. Le staff parisien est heureux de pouvoir compter sur un joueur épargné par les pépins physiques et qui possède l’un des meilleurs ratios minutes jouées/distance parcourue de l’effectif. « La routine du joueur n’a pas fondamentalement évolué, mais celui-ci a tout de même mis l’accent ces derniers temps sur sa récupération d’après-match qu’il considère tout aussi précieuse que les entraînements ou qu’une alimentation équilibrée », conclut le quotidien francilien.