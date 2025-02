Revue de Presse PSG : Kvaratskhelia, Luis Campos, Andrea Berta…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 février 2025. L’intégration à petit pas de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens gardent leur habitude européenne à J-1 du match face au Stade Brestois, l’avenir de Luis Campos en suspens, Andrea Berta approché…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus l’intégration de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. En quatre rencontres disputées, l’ancien du Napoli a déjà inscrit un but et réalisé une passe décisive. Cependant, il laisse une impression générale mitigée. De quoi mettre en question sa place de titulaire pour le match face au Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des champions. « Au regard des états de service et de la forme du moment, la logique voudrait plutôt que le trio Dembélé-Doué-Barcola soit aligné en attaque au Roudourou. » En plus d’une arrivée lors du mercato hivernal, « Kvara » n’avait plus joué avec le Napoli depuis le 29 décembre en raison d’une « fatigue musculaire. » L’international géorgien a également dû digérer les tensions entre son entourage et les dirigeants italiens. « Ces quelques semaines en pointillé ont occasionné un manque de rythme que Luis Enrique s’efforce de gommer depuis. »

Depuis son arrivée, l’ailier de 23 ans a enchaîné quatre titularisations. Même s’il n’était pas à 100%, l’idée était d’accélérer son processus d’intégration sans prioriser le rendement immédiat et s’acclimater à son nouvel environnement. Cela explique l’impression globale mitigée laissée par le numéro 7 parisien depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu. Pour l’instant, l’international géorgien peine à faire les différences dans les un-contre-un et à être un leader technique sur le terrain. « En interne, on se dit satisfait de cette entame et pas du tout inquiet. Exigeant avec certains cadres, Luis Enrique ne lui met pas de pression – pour l’heure – et lui laisse le temps de s’acclimater, car il le voit comme un renfort à longue visée. De son côté, l’intéressé se montre réservé et discret dans le vestiaire », rapporte L’E. Lors de son arrivée à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a été prévenu qu’il allait être aligné à différents postes afin de trouver la bonne formule collective. Chose qu’on a pu constater face à l’AS Monaco (4-1) où l’ancien du Napoli a évolué à trois postes différents.

Le quotidien sportif se penche aussi sur la préparation du match de Ligue des champions face au Stade Brestois ce mardi (18h45 sur Canal Plus Foot). Le fait d’affronter un adversaire français dans ces play-off de C1 ne va pas changer les habitudes européennes des Parisiens. Les Rouge & Bleu s’envoleront pour la Bretagne ce matin, en avion, sans Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye, blessés à la cheville. Puis, ils effectueront un entraînement au Roudourou, en fin d’après-midi, après la traditionnelle conférence de presse de veille de match. « Les champions de France vont s’installer au Novotel de Saint-Brieuc. Cet hôtel avait aussi hébergé le Real Madrid il y a deux semaines. Sur place, les fans bretons espéraient ces dernières heures que la délégation parisienne se montre un peu plus ouverte que les joueurs de Carlo Ancelotti, qui avaient transformé leur hôtel en bunker surprotégé par les forces de police. » La dernière venue du PSG au Roudourou remonte à la saison 2018-2019 avec une victoire 3-1 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé (doublé) et Neymar Jr.

De son côté, Le Parisien annonce que l’avenir de Luis Campos au PSG est en suspens. Pourtant grand artisan des prolongations de contrat de Luis Enrique, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, le conseiller sportif des Rouge & Bleu n’était pas présent sur la photo souvenir au milieu du Parc des Princes. « Ce qui n’a pas manqué de surprendre quelques salariés du club même s’ils connaissent l’aversion du Portugais pour les flashs et les lumières médiatiques. » Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin, l’avenir de Luis Campos est incertain dans la capitale française. Pourtant, Luis Enrique a annoncé à plusieurs reprises son attachement envers le Portugais alors que président du PSG a changé son regard sur l’ancien dirigeant lillois. « Les deux hommes se respectent et échangent de manière constante. Al-Khelaïfi n’ignore plus l’investissement permanent de Campos, toujours prêt à défendre le PSG comme une louve veillant sur ses petits. » La ténacité de Luis Campos dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia a été appréciée et saluée en interne. « Campos, Enrique et al-Khelaïfi fonctionnent en trio sur le mercato, avec des désaccords mais qui ne dépassent pas le cadre de discussions de boulot et de points de vue pour tenter d’améliorer l’équipe. »

Luis Campos se penche déjà sur le mercato estival avec ses interlocuteurs extérieurs au club. Sa volonté première est de rester au PSG. Il estime avoir posé les bases du nouveau projet parisien et cherche désormais sa pérennité. « Dans le vestiaire, sa parole, comme celle de l’entraîneur, est écoutée, tranchant là aussi avec le passé même si les contours de l’effectif ont bien changé en quelques années. » Convoité par la Premier League et l’Arabie saoudite pour l’organisation de la Coupe du monde 2034, avec un contrat très juteux, Luis Campos donne sa priorité au PSG. « Interrogé ce dimanche, le club invite… à la patience, expliquant que le temps médiatique et le temps du club n’avancent pas à la même vitesse. Le PSG confirme que d’autres prolongations de contrat parmi l’effectif sont à l’étude voire que des négociations ont commencé, sans citer de noms évidemment. Sans évoquer le cas précis de Luis Campos, le club soutient également que des membres de l’encadrement seront prochainement concernés par un renouvellement », rapporte LP.

Toujours selon les informations du quotidien francilien, le PSG a pris contact avec le directeur sportif Andrea Berta, qui a quitté l’Atlético de Madrid début 2025 après 11 ans chez les Colchoneros. L’Italien avait déjà été associé aux Rouge & Bleu en 2017. Mais à l’époque, le club parisien avait opté pour le choix Antero Henrique. « Le PSG, par des influences extérieures, a repris langue avec l’Italien depuis son départ d’Espagne début janvier. Il serait poussé par Jorge Mendes, le super agent des stars, particulièrement introduit au sein du PSG. » Mais, la Juventus Turin s’intéresse aussi à l’Italien de 53 ans. Reste désormais à savoir si Andrea Berta est le plan A du PSG pour remplacer Luis Campos ou seulement le plan B en attendant de connaître le dénouement sur l’avenir du Portugais.