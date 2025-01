Revue de presse PSG : Kvaratskhelia, Massy, speaker…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 10 janvier 2025. Pourquoi la piste Kvaratskhelia s’est réchauffée, le futur stade du PSG à Massy ? La difficulté du PSG à trouver son nouveau speaker…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour de flamme dans le dossier Khvitcha Kvaratskhelia. Déjà pisté l’été dernier, ce dossier est revenu dans l’actualité des Rouge & Bleu hier. « On ne sait pas encore si le club de la capitale arrivera à atteindre ses objectifs sur le marché des transferts cet hiver, mais ses dirigeants poursuivent leur travail en coulisses pour tenter de faire venir Kvaratskhelia. » Luis Campos est un grand fan du joueur, tout comme Luis Enrique qui a, depuis longtemps, validé cette arrivée, qui, même si elle devait vite se concrétiser, ne permettrait pas au joueur d’être aligné en Ligue des champions avec le PSG contre Manchester City (le 22 janvier) et Stuttgart (le 29), avance le quotidien sportif. Ce dernier indique que l’international géorgien est proche de trouver un accord avec le PSG pour un futur contrat. « Dans tous les cas, le PSG continuera d’être actif jusqu’à l’été prochain, comme pour Mohamed Salah, en fin de contrat à Liverpool. En faisant venir l’ailier de Naples, Luis Enrique souhaite apporter une concurrence importante à Bradley Barcola et à Désiré Doué, les deux ailiers gauches, tout en donnant la possibilité à l’ancien Rennais d’évoluer plus souvent au milieu de terrain. » Paris y croit dès cet hiver. Depuis plusieurs jours, les contacts sont constants et des intermédiaires influents sur le marché essayent de trouver une solution pour voir le dossier avancer. Certaines sources évoquent la présence de l’agent portugais Jorge Mendes côté parisien pour réussir à sortir le Géorgien de la Serie A. Dans les échanges, il existe une énorme différence par rapport à l’été dernier : les dirigeants napolitains ne sont pas fermés à une vente du joueur, sous contrat jusqu’en 2027, lance L’Equipe. « Les prix divergent selon les sources, allant de 70 à 90M€ demandés par les Italiens. Une somme qui n’est pas rédhibitoire pour le club parisien, surtout si Randal Kolo Muani libère un peu de masse salariale et apporte une rentrée d’argent, même l’été prochain. Comme Luis Campos en a l’habitude dans les négociations, il n’est pas impossible de voir Paris proposer des joueurs à inclure dans le transfert pour faire baisser un peu la facture. Trois hommes candidats au départ sont susceptibles d’intéresser Naples : Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. » Mais le PSG devrait faire face à une forte concurrence venue d’Angleterre. Plusieurs intermédiaires ont été mandatés pour travailler sur ce marché. Il y a d’abord Manchester United mais également Newcastle et dans une moindre mesure Chelsea, conclut L’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le dossier du possible futur stade du PSG. Selon les informations du quotidien francilien, Victoriano Melero, directeur général du PSG, et Nicolas Ramillon, responsable du secteur immobilier du club, se sont déplacés à Massy pour visiter des zones susceptibles d’accueillir leur futur stade. « Deux secteurs de la ville seraient même pressentis. Des terres agricoles de la ZAC de la Bonde, majoritairement sur la commune Massy et sur celles de Champlan et Chilly-Mazarin, situées à 17 km au sud-ouest de Paris. Le site s’étend sur 72 ha, dont une ZAC d’une trentaine d’hectares. Juste à côté, se trouve un autre espace de 20 ha, actuellement occupé par la zone commerciale des Tuileries, en pleine déliquescence, hormis la reprise récente du Cora par Carrefour, et concernée par un projet de requalification estimé entre 100 et 200 millions d’euros. Des contacts auraient même déjà été établis avec le groupe Carrefour. » Sollicité, le maire (UDI) de Massy Nicolas Samsoen se refuse à tout commentaire. Idem du côté de la région, lance Le Parisien. Ce dernier indique que ces « deux terrains bénéficient d’une position stratégique proche de différents axes routiers (tels que l’A10 et l’A6, la N 20, la N 188) et ferroviaires avec la gare de Massy-Palaiseau, desservie par le TGV ainsi que les RER B et C et la toute nouvelle ligne de tramway T12. Il bénéficiera également de la proximité de la future gare « Massy Opéra » de la ligne 18 du Grand Paris Express prévue pour 2026-2027. » L’accessibilité du site est assurément un point fort pour les dirigeants du PSG qui en font, avec l’emplacement, un des critères numéro un. Et ce, même si la distance qui sépare Massy du Campus PSG de Poissy est de 40 km, analyse Le Parisien. « Mais il existe un gros obstacle. Un radar de l’aviation civile est installé sur le secteur de la ZAC de la Bonde. Il sert à guider les avions qui atterrissent et décollent sur les pistes d’Orly. Cette servitude interdit toute construction d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 40 m, ce qui pose problème pour une enceinte sportive. » Les dirigeants du PSG auraient donc été réorientés vers la zone des Tuileries, proche de la Bonde. Avantage : c’est une friche commerciale, elle évite donc d’imperméabiliser et de bétonner des terres. À ce stade, aucune hypothèse ne peut être exclue. Parce que les dirigeants savent que le processus sera long, complexe et fera forcément naître des oppositions et des recours. Ce qui explique pourquoi leurs évaluations restent secrètes. Prendre une décision dans l’urgence sur un projet qui engagera le club sur plus de cinquante ans pourrait vite se transformer en catastrophe industrielle, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la succession de Michel Montana, qui a quitté son poste de speaker du PSG l’été dernier. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a testé plusieurs personnes (Miguel Derennes, Hervé Kohler, Jean-Luc Guizonne et Grégoire Godefroy). « Un turnover qui répond à la volonté du PSG de multiplier les essais et de voir à l’œuvre différents profils capables de se familiariser avec une fonction pas toujours évidente à appréhender, avant de trancher. » Le Parisien indique que le PSG va poursuivre ses investigations en 2025. Pour les deux premiers matches de la nouvelle année au Parc des Princes, contre Saint-Etienne dimanche et Manchester City le 22, les Rouge & Bleu vont donner une nouvelle opportunité à Grégoire Godefroy. L’empreinte laissée par Michel Montana demeure forte et la question de son remplacement est un sujet important aux yeux des décideurs du club, lance le quotidien francilien. « S’il n’a pas désiré être consulté par le club durant ce processus de recherche et ne souhaite pas revenir au Parc des Princes tant que son successeur n’a pas été nommé, Michel Montana garde cependant un œil attentif sur ce dossier. » Le Parisien explique que le PSG a bien conscience que cela est difficile de trouver son remplaçant, et reconnait que les personnes capables d’enfiler ce costume ne courent pas les rues. « Le fait de confier pour deux rencontres de plus l’animation à Grégoire Godefroy témoigne certes du degré de satisfaction suscité par cette expérience, mais la direction aura à cœur de voir à l’œuvre de nouveaux profils dans les semaines à venir. Aucune deadline n’a d’ailleurs été fixée », conclut Le Parisien.