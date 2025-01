Revue de presse PSG : Kvaratskhelia, Randal Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 janvier 2025. Khvitcha Kvaratskhelia proche de rejoindre le PSG, La Juventus pousse pour Kolo Muani…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dossier Khvitcha Kvaratskhelia. Le quotidien sportif indique que Naples et le PSG ont échangé toute la journée d’hier pour conclure un accord de principe autour de 70 M€, hors bonus. « Tout n’est pas encore totalement bouclé. Les dirigeants et les départements juridiques doivent encore s’accorder sur des détails financiers. Kvaratskhelia (23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027) n’a pas encore été autorisé par sa direction à rallier la capitale française pour y passer sa visite médicale. Les deux parties assuraient lundi soir que la gestion de ces détails n’était plus qu’une question de temps », avance L’Equipe. Dans la journée, Mamuka Jugeli, l’agent du Géorgien et Luis Campos se sont retrouvés pour finaliser le plus gros de cet accord avec Naples. De sources italiennes, Giovanni Manna, le directeur sportif du club napolitain, n’était physiquement pas présent lors de ce rendez-vous. La direction du club de Série A attendait ces dernières heures que l’offre parisienne puisse se rapprocher encore un peu de leurs exigences. Ce que Paris a fait, notamment sur la partie des bonus, lance le quotidien sportif. Annoncé dans le viseur du PSG, Jhon Duran ne devrait pas rejoindre le club de la capitale cet hiver. Le Colombien ne quittera pas Aston Villa lors de ce mercato hivernal. « Les premières discussions à son sujet concernent plutôt l’été prochain, preuve qu’un nouveau joueur offensif sera recherché », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la future arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Vladimer Dvalishvili, directeur sportif du Dinamo Batoumi (Géorgie), qui l’a recruté en mars 2022, estime que « c’est un joueur qui est fait pour évoluer dans un grand club comme le PSG. C’est un défi à sa taille. Il fera de belles choses à Paris, j’en suis convaincu. » Le quotidien francilien explique que son arrivée à Paris provoquerait une onde de choc considérable en Géorgie et viendrait accroître encore davantage la notoriété du phénomène local. Car si la France va devoir apprendre à se familiariser avec son nom, Kvaratskhelia est, dans ce pays de l’ex-Europe de l’Est, l’équivalent de Lionel Messi en Argentine. Kakha Dgebuadze, journaliste géorgien, indique que : « Kvara a redonné le goût du foot aux Géorgiens. Je sais que son rêve est désormais de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or. Est-ce qu’il pourra le faire au PSG ? Le temps nous le dira. »

L’Equipe évoque aussi l’avenir de Randal Kolo Muani, invité à quitter le PSG cet hiver. Le quotidien sportif indique qu’une dizaine de clubs se sont intéressés à lui. Récemment, l’AS Roma s’est positionné, mais l’international français n’a pas donné suite. Depuis plusieurs jours, le nom de la Juventus Turin est avancé. « Dans les faits, cela s’est traduit par des échanges directs entre les directions sportives des deux clubs. Dans ce dossier, le club piémontais ne dispose pas d’une surface financière extensible. Pour financer en totalité le salaire de Kolo Muani (quelque 750 000 euros bruts mensuels) notamment. Mais pas seulement, un prêt avec une option d’achat obligatoire est ainsi à écarter pour la Juventus. A priori, aucune offre écrite n’a été formulée jusqu’à présent. » Le quotidien sportif indique que Randal Kolo Muani s’est montré sensible à l’opportunité de rejoindre l’équipe de Thiago Motta. « Mais la Juve n’est pas aujourd’hui le seul projet sur lequel Kolo Muani est ouvert. » En Angleterre, Tottenham, Aston Villa et Manchester United aimeraient s’attacher ses services. La perspective de rejoindre la Premier League le séduit, avance L’Equipe. Le Borussia Dortmund reste aussi attentif. Dans tous les cas, le dossier ne devrait pas se finaliser dans les tout prochains jours, conclut L’Equipe.