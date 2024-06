Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Ballon d’Or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 juin 2024. L’inquiétude monte autour de Mbappé, l’importance de l’Euro dans la course au Ballon d’Or…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’état de forme de Kylian Mbappé, absent de l’entraînement collectif de l’équipe de France hier. Le quotidien francilien rappelle que c’est la troisième fois en douze jours que le futur ex-joueur du PSG ne s’entraîne pas avec les Bleus. Les lombaires, un coup au genou, il existe toujours un petit bobo pour perturber sa préparation, avance Le Parisien. « Or, ce retard intervient dans un printemps déjà nébuleux pour lui. Il a fini la saison du PSG sans laisser de trace dans le jeu. » Depuis l’annonce en interne, début février, de son départ pour le Real Madrid, son temps de jeu a fondu, alors qu’il a besoin d’enchaîner les sprints à haute intensité, son immense point fort devant ses adversaires, lance le quotidien francilien. « La fin compliquée de son aventure parisienne a achevé de saper son moral et entamé son physique. »

De son côté, l’Equipe évoque aussi l’état de forme de Kylian Mbappé. Le futur ex-numéro 7 du PSG s’est entraîné en salle avec un kiné, avant de ressortir sur le terrain pour observer la fin de séance de ses coéquipiers. Il a reçu la clameur des 4000 supporters présents pour encourager les Bleus avant leur entrée en lice dans l’Euro 2024 lundi soir contre l’Autriche. Le quotidien sportif explique qu’il a été ménagé par le staff médical de l’équipe de France. En début de rassemblement, il avait des douleurs au dos et il a pris un coup au genou gauche lors de la victoire contre le Luxembourg (3-0). « Si personne voulait s’alarmer dans l’environnement des Bleus, cette nouvelle absence à l’entraînement pose question.

L’Equipe évoque aussi l’importance de l’Euro dans la quête du Ballon d’Or. Si avec la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, Jude Bellingham et Vinicius Jr semblent se détacher pour remporter le trophée individuel suprême du football, l’Euro pourrait rabattre les cartes. Pour le quotidien sportif, la succession de Lionel Messi « semble assez ouverte et, à moins de remporter la Copa America à lui seul en marquant trois buts en finale, l’Argentin en semble exclu. » Derrière Bellingham et Vinicius, trois joueurs auront une chance si leur sélection remporte l’Euro et qu’ils y contribuent, estime l’Equipe. « Kylian Mbappé (25 ans), troisième en 2023, champion de France avec le PSG, meilleur buteur de Ligue 1 (27 réalisations), demi-finaliste de la C1 et auteur à ce jour de 51 buts, club et équipe nationale confondus. Harry Kane (30 ans), également dans le dernier carré avec le Bayern Munich et déjà auteur de 46 buts, ne sera pas loin du compte si les Three Lions sont sacrés, même si Bellingham – à moins qu’il joue un rôle mineur – pourrait en profiter avant lui. Enfin, Toni Kroos (34 ans) est un autre joueur du Real à pouvoir espérer. Il sort d’une énorme saison, sa dernière avant la retraite, et s’il porte l’Allemagne à la victoire, chez elle, pour son retour en sélection après quasiment trois ans d’absence, sa performance devrait résonner dans le monde entier. » L’Equipe cite aussi Rodri ou Bernardo Silva. Si le Portugal l’emporte, Cristiano Ronaldo pourrait-il être un candidat crédible ? « Ses 41 buts avec Al-Nassr, Championnat saoudien et Ligue des champions asiatique confondus, pèseront peu, mais si le Portugal est couronné et qu’il est le héros de l’équipe, sa personnalité et son passé ne laisseront pas le jury indifférent.«