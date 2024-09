Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, conflit…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 septembre 2024. Kylian Mbappé refuse la médiation proposée par la commission juridique de la LFP, un conflit qui devrait se poursuivre devant les tribunaux…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la proposition de médiation par la commission juridique de la LFP dans le conflit qui oppose le PSG et Kylian Mbappé pour des primes et des salaires impayés à hauteur de 55 millions d’euros. Une solution repoussée par le joueur. La commission juridique de la LFP s’est réunie hier pour entendre les deux parties. Le joueur et les dirigeants des champions de France n’étaient pas présents. Ils étaient représentés par leurs avocats respectifs, Delphine Verheyden pour Mbappé et Patricia Moyersoen pour le PSG, indique le quotidien sportif. « À l’issue de près de deux heures et demie d’échanges, pendant lesquelles chacun a présenté ses arguments et ses documents, la commission juridique ne s’est pas positionnée. Elle a invité le néo-Madrilène et le club de la capitale à engager une médiation pour déboucher sur un accord bilatéral. Au cours de l’audience, l’avocate de Mbappé a une première fois repoussé cette option, mais les membres de la commission ont conclu les débats en demandant aux deux parties de « prendre quelques jours » pour y réfléchir. Sans succès. » Avec ce choix du clan Mbappé de refuser la médiation, la commission juridique de la LFP va acter ce refus du clan Mbappé et rapidement rendre une décision, qu’elle prévoit de notifier dès vendredi aux intéressés, avance L’Equipe. « Sur le papier, tout est possible de la part de cet organe indépendant, y compris une sommation du PSG à payer les 55 M€ à son ancien joueur. Mais ce n’est pas la tendance au regard de sa tonalité lors de l’audience de mercredi, où la petite vingtaine de membres de la commission a clairement laissé entendre que faute de compromis entre les deux camps, le différend devrait certainement se résoudre devant un tribunal. » Après l’échec de la médiation, la commission renverrait alors tout ce petit monde vers le conseil de prud’hommes, habilité à régler les litiges de droit du travail. Cet épineux dossier devrait donc être démêlé par les juges des prud’hommes dans une procédure amenée à s’étirer sur plusieurs années. Pour l’heure, l’UEFA n’est pas saisie du dossier Mbappé-PSG. Mais s’il est avéré que le club parisien ne paye pas des rémunérations légalement dues au capitaine de l’équipe de France, il s’expose à des ennuis du côté de l’instance européenne, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce conflit entre le PSG et Kylian Mbappé. Devant la commission juridique de la LFP, le club de la capitale avait envoyé, en plus de son avocate, Patricia Moyersoen, Grégory Durand, son directeur juridique et Benoit Le Sech, son directeur financier. Le quotidien francilien indique que l’accord passé entre Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi le 12 aout 2023 est au cœur des débats et qui fait en coulisses l’objet d’un jeu d’influence et de communication. « Il prévoyait notamment que le numéro 9 madrilène renonce à une partie de son salaire pour que son ancien club réalise une opération neutre à l’issue de son départ libre, en échange de sa réintégration dans l’effectif. Sauf que ce compromis, proposé par le clan du joueur est resté sans réponse mais c’est sur cette base que Paris dit avoir retenu les salaires d’avril, mai et juin du joueur ainsi qu’une prime de 36 millions d’euros en février. » Le conseil parisien a rappelé que le joueur avait évoqué cet accord face aux médias à l’issue de la victoire au Trophée des champions et aurait également produit des écrits, des témoignages pour attester de sa bonne foi et justifier l’existence d’un accord, indique Le Parisien. « Durant cette audience, il a aussi été mis sur la table une proposition de prolongation d’un an assortie d’une majoration de 110 millions d’euros de ses émoluments. Une offre refusée par le joueur. » Une fois les positions des deux camps présentées à l’issue de cette matinée d’audition, la possibilité d’une médiation entre Mbappé et le PSG a été mise sur la table. Si les dirigeants parisiens poussaient pour suivre cette voie, le joueur et son avocate ne l’entendent pas de la même oreille. Et cette dernière l’a d’ailleurs fait savoir en séance, indique le quotidien francilien. Dans l’après-midi, c’est par un communiqué que le clan du tricolore a confirmé qu’il rejetait toute médiation alors que la commission juridique de la LFP rendra ses conclusions vendredi. De cette décision dépendra la suite et l’affaire pourrait se poursuivre devant la commission de discipline de la Ligue, voire devant l’UEFA ou les prud’hommes en fonction des différents verdicts. Du côté du conseil du joueur, on se dit « prêt à aller aussi loin que le droit du travail le permet », conclut Le Parisien.