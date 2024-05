Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Dembélé, Ethan Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 mai 2024. Kylian Mbappé jouera ou ne jouera pas contre Lyon ? Ethan Mbappé vers Lille, Dembélé présent contre Lyon ?

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la finale de la Coupe de France et les interrogations sur la présence ou non de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour cette rencontre entre le PSG et Lyon. Le quotidien sportif rappelle que les deux joueurs n’ont pas été convoqués pour les matches contre Nice et Metz, ce qui veut dire que les deux joueurs n’ont plus foulé une pelouse depuis 15 jours. Ce week-end, cinq joueurs, dont les deux internationaux français, s’étaient vus accorder trois jours de repos. Ils ont été aperçus à Cannes le jour de Metz / PSG. « Quand l’entraîneur parisien déclare, dimanche soir, « cette semaine on va voir qui est prêt, qui ne l’est pas, qui a le plus envie », pense-t-il à eux ? Oui et non. Son coup de gueule de la semaine passée (« J’ai besoin de garçons motivés. Ils n’ont pas tous cette mentalité ») vise d’abord deux autres joueurs qui ont été exclus de l’entraînement lundi dernier (notamment pour retard). » Mais, au-delà, le technicien n’a guère apprécié le match contre Toulouse (1-3, le 12 mai) et l’implication fluctuante de plusieurs éléments ces derniers temps, dont les deux champions du monde 2018, avance l’Equipe. « Pourrait-il se priver d’eux samedi en conséquence ? Le connaissant, rien d’impossible. » Cette finale se présente alors que les relations entre Mbappé et ses dirigeants sont toujours délicates. En cause, les conditions financières de son départ, lance le quotidien sportif. Ce dernier indique que la gestion de Luis Enrique à l’égard de Mbappé et Dembélé soulève des questions sur les conséquences physiques et physiologiques. S’ils ont joué quasiment l’intégralité des matches de Ligue des champions à partie des huitièmes, ils ont été sous-utilisés en Ligue 1, avance l’Equipe. « Depuis le 1er mars, Dembélé n’a ainsi disputé que 276 minutes sur 990 possibles, Mbappé 465. » Dans ce contexte, et alors que treize jours séparent leurs dernières sorties contre Toulouse et la finale de Coupe, dans quel état athlétique peuvent-ils être ?

De son côté, Le Parisien évoque aussi Kylian Mbappé et sa présence ou non en finale de Coupe de France. Et le quotidien francilien estime que l’international français devrait bien disputer son dernier match avec le PSG samedi soir contre Lyon. Il devrait même être titulaire. « Sa participation, à ce jour, n’est pas remise en cause, même si l’entraîneur n’a pas encore tranché définitivement son onze de départ. Il n’a rien laissé filtrer en interne, mais il n’a émis aucun signe auprès de son staff qui irait dans le sens inverse. » Un statut de remplaçant, voire une non-présence dans le groupe équivaudrait à un coup de tonnerre, lance Le Parisien. Si après la victoire contre Metz, il n’a pas voulu dire si Mbappé et Dembélé seraient présents à Lille samedi, Luis Enrique, vis-à-vis de son groupe, n’annonce jamais en avance et médiatiquement un titulaire ou un remplaçant. Jusqu’au dernier moment, en général deux heures avant une rencontre, il garde son effectif sous pression, dévoilant son équipe de départ à ce moment-là. Le Parisien explique que pour s’imposer contre Lyon, Luis Enrique et son staff comptent sur leurs hommes forts Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. « Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale et son entraîneur ne sont pas fâchés, comme ils le répètent, chacun de son côté, à chaque sortie devant les micros. Pas plus que Nasser Al-Khelaïfi, en froid polaire avec sa star, ne donne d’instructions à Luis Enrique, qui n’accepterait pas une telle ingérence. »

Le Parisien évoque aussi l’avenir d’Ethan Mbappé, qui devrait ne pas être au PSG. En fin de contrat aspirant, il ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, comme l’a fait Senny Mayulu hier. Le quotidien francilien rappelle que le milieu de terrain (17 ans) voulait rester au PSG. « La fin de l’histoire contrariée de Kylian Mbappé et les relations désormais polaires entre l’ensemble de son clan et le président parisien ne facilitent pas l’écriture d’un avenir commun, bien que Luis Enrique semble apprécier le joueur. » Le Parisien explique que comme le veut la pratique, chaque club formateur a l’obligation d’avertir par courrier ses pensionnaires avant le 30 avril de toute intention de leur faire prolonger leur contrat. Il semblerait que le club n’ait pas adressé de tel courrier à Ethan Mbappé, « alors que sa saison aux côtés de l’équipe première et ses matchs en U19 dessinent une progression individuelle indéniable dans l’entrejeu. » Pour son avenir, plusieurs clubs se sont manifestés, dont Lille, indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que des discussions ont eu lieu avec le LOSC. Le club nordiste lui a fait une proposition de contrat, « ainsi qu’un projet avec des garanties de temps de jeu qui ne le laisse pas insensible. » Ethan Mbappé serait aussi dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund ou les Queens Park Rangers. Mais il donnerait sa priorité à une aventure en France, avance Le Parisien. « Plusieurs sources avancent que rien n’est encore fait et qu’aucune des formations intéressées ne tient la corde alors que le Parisien sera libre de s’engager où il le désire le 1er juillet. »

L’Equipe évoque aussi l’intérêt de Lille pour Ethan Mbappé. Le club nordiste, qui aime recruter des jeunes joueurs du PSG ces dernières années (Ikoné, B. Touré, B. Soumaré…). Le quotidien sportif explique que les dirigeants lillois apprécient le profil du milieu parisien, mais qu’aucune négociation n’a été entamée, et donc aucun accord n’a été trouvé. « Lille fait partie des clubs intéressés, au même titre que d’autres en Ligue 1 ou à l’étranger. »