Revue de presse PSG : Mbappé, Enrique, Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 décembre 2023. L’avenir de Kylian Mbappé ne serait pas lié au parcours européen du PSG,, Luis Enrique pas menacé en cas de non-qualification en huitièmes, la passion de Lucas Hernandez pour son poste de défenseur…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, l’attaquant ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors que le PSG joue un match capital pour la suite de sa saison européenne sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le quotidien sportif explique que l’avenir de Kylian Mbappé ne sera pas dicté par le parcours européen du PSG lors de cet exercice 2023-2024. L’Equipe indique que malgré les éliminations précoces ces dernières années du PSG, le numéro 7 parisien n’a pas changé de discours. « Il veut « toujours gagner la Ligue des champions avec le PSG » (entretien à France Télévisions, le 12 avril 2023). Il dit être toujours « heureux » à Paris (conférence de presse à Faro, avec les Bleus, le 13 juin 2023). Il a désormais autour de lui des joueurs dont il se sent proche, d’Ousmane Dembélé à Randal Kolo Muani en passant par Lucas Hernandez, et avait appelé certains d’entre eux pour achever de les convaincre de le rejoindre dans la capitale. » L’Equipe explique que Kylian Mbappé n’aurait pas totalement digéré son été 2023, lors duquel il a été mis à l’écart en raison de son souhait de ne pas lever l’option qui lui permettait de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Les messages implicites de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a poussé pour sa réintégration, ont été autant de signaux positifs, avance le quotidien sportif. Sur ses choix pour son avenir, « il maintient que son choix a toujours été lié à la croyance en un projet, qu’il le demeure et ne dépend pas du résultat d’un match, aussi tragique ou magnifique puisse-t-il être. » L’Equipe conclut en expliquant que si Kylian Mbappé décide de prolonger avec le PSG, ce sera pour un contrat longue durée et pas pour deux ans, comme la dernière fois.

Le quotidien sportif évoque aussi une possible non-qualification du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions et les conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’avenir chez les Rouge & Bleu de Luis Enrique. Si ce scénario catastrophe se produit, l’entraîneur espagnol ne serait pas menacé, assure l’Equipe. « Son crédit serait évidemment entamé, lui qui a été choisi par le Qatar cet été pour remplacer Christophe Galtier, mais son avenir ne serait pas remis en question. Pour justifier ce statu quo, dans l’entourage du propriétaire, on argue que, désormais, le club « se construit sur le long terme et non plus en réaction » aux différentes péripéties et aléas sportifs. » Le quotidien sportif explique que désormais au PSG, le maître mot est patience. « Patience accordée au technicien aux commandes pour le laisser mettre en place son projet, et patience pour décrocher ce qui demeure toujours l’objectif suprême du club, même s’il n’est plus clamé haut et fort, à savoir la Ligue des champions. Luis Enrique, à cet égard, est perçu comme l’homme de la situation pour donner une identité joueuse et ambitieuse à l’équipe, et remporter la C1. » Le quotidien sportif explique que la responsabilité de Luis Enrique ne serait pas totale puisqu’il n’a pas choisi l’ensemble de l’effectif à sa disposition. L’échec serait davantage imputé à Luis Campos, « dont certains choix, que ce soit cet été ou le précédent, ne sont toujours pas très convaincants, alors que 500 millions d’euros environ ont été dépensés. » L’interrogation est de savoir si Luis Enrique pourrait décider de lui-même de claquer la porte après une telle désillusion. On ne peut totalement l’exclure vu le personnage, mais ce n’est pas non plus son idée. « Il est venu pour mettre en place sa philosophie et son style sur le long terme. C’est ce qu’il a « vendu » cet été au moment de présenter son projet à l’état-major parisien, et il entend bien poursuivre sa mission« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif explique également que cette possible élimination précoce pour le PSG aurait des conséquences sur les finances du club. En terminant dans les deux premiers, le club de la capitale récoltera 9,6 millions d’euros, une somme qu’il faudra ajouter aux 22, 17 millions d’euros générés par sa campagne européenne 2023-2024 (2 victoires à 2,8 millions d’euros chacune, un nul à 0,93 et 15,64 millions pour sa participation à la phase de groupes.) Il faut ajouter également les recettes commerciales liées au marché TV. Si la campagne de Ligue des champions du PSG devait s’arrêter demain, le club toucherait entre 85 et 90 millions d’euros pour l’exercice 2023-2024. S’il ne passe pas en huitièmes, le champion de France devrait aussi dire adieu à une belle recette « jour de match« . Pour un match de gala, il génère facilement entre 5 et 10 millions d’euros, avance l’Equipe. « La direction a tablé sur un budget de recette supérieur à 800 millions d’euros en 2023-2024. Mais cette projection financière ne tient pas compte, évidemment, d’une élimination précoce en Ligue des champions. » Ces perspectives pourraient être atténuées par un bon parcours en Europa League, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque également Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Revenus blessés de la trêve internationale, ils ont rejoué samedi soir contre Nantes. L’Equipe indique que les deux joueurs du PSG ont recouvré l’intégralité de leurs capacités physiques. Ils figureront bien dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Dortmund demain soir. Ils devraient même être titulaires sur la pelouse du Signal Induna Park. En ce qui concerne le remplaçant d’Ousmane Dembélé, il y a un doute entre Randal Kolo Muani et Lee Kang-in. En alignant l’international français, cela permettrait « de laisser Kylian Mbappé dans un rôle d’avant-centre, que Luis Enrique préfère définir comme un attaquant bénéficiant d’une liberté totale. » Quatre joueurs du PSG seront sous la menace d’une suspension au prochain s’ils reçoivent un carton jaune, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Manuel Ugarte, conclut le quotidien sportif.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L. Hernandez- Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha ou Lee – Lee ou Kolo Muani, Mbappé, Barcola.

Du côté de Dortmund, l’Equipe explique qu’Edin Torzic pourra compter sur le retour de Marcel Sabitzer, victime de problème musculaire la semaine dernière. Avec trois absents au poste de latéral droit (Ryerson blessé, Meunier et Morey pas qualifiés), l’entraîneur allemand hésiterait entre Niklas Süle et Marius Wolf, tout juste remis d’une blessure au genou droit.

Le XI probable de Dortmund selon l’Equipe : Kobel (c) – Süle, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Özcan, Sabitzer – Brandt, Reus, Bynoe-Gittens-Fülkrug

De son côté, le Parisien a réalisé une interview de Lucas Hernandez. Le défenseur du PSG évoque plusieurs choses dans cette dernière, notamment son amour pour son poste. « D’ordinaire, à 9 ou 10 ans, les gamins veulent marquer des buts. J’étais un peu l’exception à la règle. Ça peut paraître étrange, mais dès mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu défendre, apporter ma pierre à l’édifice d’une autre manière en empêchant nos adversaires de passer. Je prends du plaisir à enlever le ballon des pieds de mon vis-à-vis. Un joli pied de nez à ceux qui prennent le fait d’être mis en défense comme une punition ? Absolument. C’était un choix délibéré. Revendiqué. Je n’ai pas été positionné derrière par défaut. » Une interview dont on vous a dévoilé les meilleurs extraits sur Canal Supporters hier.