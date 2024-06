Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, mise au point…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 juin 2024. Les mises aux points de Mbappé sur sa dernière année au PSG, Mbappé démonte le PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les mots de Kylian Mbappé en conférence de presse hier après-midi sur sa dernière année difficile au PSG. Sans jamais le citer, l’attaquant a tancé son ex-président, Nasser al-Khelaïfi. « Au cœur de son amertume, ce sentiment d’avoir traversé une dernière saison toxique avec les huiles parisiennes parce qu’il refusait de prolonger, au moins d’une saison. En conséquence, son temps de jeu s’est réduit dès lors qu’il a officiellement annoncé son départ en février dernier. » Le quotidien francilien explique que Kylian Mbappé, se sentant trahi par les promesses non tenues de l’été 2022, a décidé de quitter le PSG à l’issue de son contrat. « En privé, son entourage et lui-même se sont sentis harcelés avec la fabrique en coulisses de fake news pour l’amener à craquer. En juillet 2023, les proches de « NAK » ont diffusé l’idée que les toutes nouvelles recrues avaient été outrées par une interview de Kylian Mbappé à France Football. Un entretien que ces renforts-là n’avaient pas lu, évidemment. L’état-major parisien a également fait croire qu’un départ libre de l’attaquant l’obligerait à dégainer un plan social, à licencier, jouant la carte du chantage envers les petites mains du PSG. » Le Bondynois a eu le sentiment qu’on construisait à partir de son refus un monstre, rejeté par ses partenaires, ingrat avec les employés, résume Le Parisien. Ce dernier conclut en expliquant que le capitaine des Bleus estime que cet épisode va l’endurcir, que le brouillage psychologique qu’il a enduré lui servira pour la suite.

A voir aussi : La réponse du PSG à la sortie médiatique de Mbappé

De son côté, l’Equipe évoque également la conférence de presse de Kylian Mbappé et son discours sur sa dernière année sous le maillot du PSG. Le quotidien sportif estime que l’attaquant est apparu très détendu en conférence de presse, semblant libéré d’un poids après l’annonce officielle de sa signature pour cinq ans au Real Madrid. « Pendant 15 minutes, Mbappé a surtout commenté sa dernière saison au Paris Saint-Germain. La plus difficile pour lui émotionnellement. » Le quotidien sportif explique que l’attaquant (25 ans) a fait passer des messages offensifs, notamment sur son président, Nasser al-Khelaïfi. Les désaccords entre les deux hommes forts du PSG sur l’avenir du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu l’été dernier ont complètement ruiné leur relation, avance l’Equipe. « Ils ne s’adressaient même plus la parole en fin de saison, sauf pour parler gros sous, alors que ses deux derniers salaires n’ont notamment pas été versés. » Le quotidien sportif explique que les déclarations de Kylian Mbappé en conférence de presse ne sont pas passées du côté du PSG. Une source interne du PSG a expliqué à l’Equipe : « C’est juste irrespectueux de dire ça une fois qu’il a annoncé son nouveau club. Il oublie certainement qu’il a passé sept années ici et tout ce qui a été fait pour lui. Il oublie ses demandes répétées, ce qu’on lui a accordé… C’est une confirmation supplémentaire pour nous que le projet collectif que l’on porte désormais est bon. » Le quotidien sportif explique que Kylian Mbappé a tout de même tenu à faire la différence entre sa relation avec sa direction et le reste du club. Après l’annonce de son départ, il a vu son temps de jeu fondre en Ligue 1. Une décision prise uniquement prise par Luis Enrique, explique-t-on au club, indique l’Equipe. « Or, le joueur peut avoir du mal à imaginer que le président ne soit pas intervenu. » L’Equipe conclut en expliquant que Kylian Mbappé aurait pu prendre la parole pour se plaindre de son traitement, mais qu’il ne l’a pas fait.