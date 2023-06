Revue de Presse PSG : Kylian Mbappé, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 27 juin 2023. Le PSG qui souhaite une réponse rapide dans le dossier Kylian Mbappé, Neymar et son avenir qui pourrait toujours se dessiner à Paris…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur Neymar. Le quotidien sportif explique que l’été du numéro 10 du PSG devrait être mouvementé. Il y a quelques semaines, le Brésilien (31 ans) lassé par un contexte de défiance accrue, laissait entendre qu’il guettait les événements estivaux pour trancher son avenir, n’écartant pas d’aller voir ailleurs, avance l’Equipe. « Un état d’esprit partagé du côté du club, pour lequel Neymar ne correspondait plus aux profils recherchés et où on s’était lassé, là aussi, de son investissement frivole et de ses blessures à répétition. » Mais tout cela pourrait changer en fonction du dossier Mbappé. S’il devait partir lors du mercato estival, les propriétaires du club ne voudront pas voir partir les trois membres de la MNM le même été. « Neymar serait donc retenu et pourrait même voir son influence renforcée. Au club, personne ne lui a d’ailleurs jamais annoncé qu’il ne faisait plus partie des plans« , affirme l’Equipe.

Le PSG devrait nommer Luis Enrique sur son banc d’ici la reprise de l’entraînement la semaine prochaine. Neymar verrait d’un bon oeil l’arrivée de son ancien coach au Barça (2014-2017). Les deux hommes avaient une très bonne relation en Espagne. Malgré ça, une source proche du club a expliqué au quotidien sportif que ça ne suffira pas à garantir à Neymar une place au soleil. « Autrement dit, il faudra attendre de voir comment veut jouer Luis Enrique et la place qu’il envisage pour son ancien protégé« , indique l’Equipe. Dans ce dossier Neymar, il y a aussi la tournure prise par le recrutement. Le PSG a comme cible prioritaire Bernardo Silva. « Le rôle imaginé pour le Portugais serait assez proche de celui de Neymar, même si l’un penche côté droit et l’autre à gauche, et il faudrait voir dans quelle mesure ils seraient complémentaires dans un onze avec Mbappé et le renfort attendu en attaque. » Tous ces éléments mis bout à bout font que tout est encore ouvert pour l’avenir du Brésilien assure le quotidien sportif. Neymar ne compterait pas partir coûte que coûte. Dans le viseur de l’Arabie saoudite, il ne serait pas intéressé par cette piste. « Il est quand même bien à Paris, où il a trouvé ses repères. À 31 ans, il est plus en recherche de stabilité avec sa compagne, qui attend un enfant. Et il assure rester motivé et ambitieux. » Après son opération à la cheville, l’objectif était de reprendre l’entraînement mi-juillet. Il est dans les temps. Il pourrait même faire son retour à Paris d’ici ce week-end, pour entamer sa remise à niveau athlétique quelques jours avant la reprise officielle, comme d’autres joueurs revenus de blessure. L’Equipe conclut que son retour sera progressif et qu’il devrait bien être présent pour la tournée au Japon.

Dans son édition du jour, le Parisien fait un point sur l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, l’attaquant a décidé de ne pas lever la clause de prolongation de contrat d’un an. Après avoir été informé de ce choix, les Rouge & Bleu ont expliqué au joueur, qui indique vouloir rester au PSG la saison prochaine, que soit il prolonge soit il sera vendu lors du mercato estival. Au moment de la signature de la prolongation de contrat du numéro 7 du PSG, Nasser al-Khelaïfi pensait « que les deux parties étaient sur la même longueur d’onde : parapher un contrat de deux ans que le joueur allongerait sans sourciller afin d’être vendu durant l’été 2024. » Mais cela ne semble pas le plan de Kylian Mbappé avance le quotidien francilien. Il refuse de prolonger afin d’être libre de signer où il le veut dès le mois de janvier prochain. Le Parisien confirme que cette possibilité ne plaît pas du tout aux dirigeants parisiens qui ne veulent pas le laisser filer libre. Plus que jamais, ils veulent qu’il prolonge, sinon ils le vendront cet été.

🚨 Nasser Al-Khelaifi a expliqué la position du PSG à Fayza Lamari : ▫️Si Mbappé reste, le projet sportif imaginé autour de lui se poursuivra ▫️ S’il part, il faudra sensiblement modifier la stratégie NAK a expliqué qu’il était dans l’intérêt de tous que la situation soit… pic.twitter.com/B5fp0Dg8yF — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 26, 2023

« Évidemment, le joueur a la main et le PSG ne peut pas le forcer ni à prolonger, ni à partir. Mais cette situation inconfortable pourrait le convaincre de changer de stratégie« , explique Le Parisien. Depuis les dernières déclarations de Kylian Mbappé lors du rassemblement, c’est le statu quo dans ce dossier. « Lors de plusieurs réunions, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de ne pas en rester là. Nasser al-Khelaïfi a lui-même expliqué la position du club à Fayza Lamari. » Il a fait savoir à la mère de l’attaquant qu’il était dans l’intérêt de tous que la situation soit clarifiée le plus vite possible. S’il reste, le PSG poursuivra le projet sportif imaginé depuis plus d’un an et dont il est le cœur. « S’il part, il faudra sensiblement modifier la stratégie. Le président parisien aurait également tenté d’expliquer qu’il était préférable pour le joueur d’éclaircir au plus vite son avenir. » Même s’il n’a fixé aucune date butoir avance le quotidien régional. En cas de départ, le PSG demanderait pas moins de 200 millions d’euros pour le meilleur buteur de son histoire.