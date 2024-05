Revue de presse PSG : Kylian Mbappé, Real Madrid…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 mai 2024. Bientôt la fin du suspense sur l’avenir de Kylian Mbappé, une annonce début juin ?…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’avenir de Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG à l’issue de son contrat il y a une dizaine de jours. Même si son futur club est un secret pour personne, l’attaquant n’a jamais cité sa future destination. Après sept ans chez les Rouge & Bleu, il rejoindra le Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Si rien n’est encore officiel, la durée de contrat, salaire, droits à l’image, numéro de maillot, tout serait d’ores et déjà réglé, avance le quotidien sportif. « Le capitaine des Bleus aurait même trouvé son nouveau pied-à-terre dans la capitale espagnole. Contrairement à ce qui a circulé ces derniers jours, ce n’est pas à « la Moraleja », quartier notamment réputé pour abriter la résidence de Richard Gere et situé à proximité du centre d’entraînement du Real Madrid, que Mbappé élira domicile. Selon nos informations, c’est du côté du quartier hyper sécurisé de La Finca, où résident déjà plusieurs joueurs madrilènes, que le Bondynois posera ses valises. Le joueur a en effet racheté il y a quelques semaines pour plusieurs millions d’euros la villa du Gallois Gareth Bale. » Si le joueur fait en réalité durer le suspense, ce n’est pas, bien sûr, pour se délecter de l’impatience du public ou de ceux qui le questionnent, mais parce qu’il est non seulement nécessaire de respecter les us et coutumes de son futur club en matière de communication, mais aussi de ne surtout pas prendre le risque de vampiriser une actualité dont il n’est, pour l’heure, pas le héros, explique Le Parisien. Le Real Madrid n’a pas encore terminé sa saison, ce dernier disputant la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund samedi soir. L’annonce de son arrivée chez le champion d’Espagne pourrait intervenir peu de temps après le début du rassemblement des Bleus qui s’ouvrira demain. « Au mieux avant le premier amical du 5 juin face au Luxembourg, au pire avant le deuxième prévu le 9 contre le Canada. Nul, des Bleus à la Maison Blanche, n’ayant aucun intérêt à ce que le suspense s’éternise plus longtemps », conclut le quotidien francilien.

