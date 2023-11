Revue de Presse PSG : Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 novembre 2023. Kylian Mbappé différent au PSG et en équipe de France ? Son avenir qui reste toujours flou, la trajectoire folle de Warren Zaïre-Emery…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Kylian Mbappé. Le quotidien francilien se demande si l’attaquant est le même au PSG et en équipe de France. « Il y a, seulement, deux rôles légèrement différents, ainsi que le pointe notre décryptage tactique, deux influences qui s’établissent dans deux cadres tout aussi différents. Mais, globalement, le même joueur. » Quand on se penche sur son poids dans l’équipe, il est un leader technique dans les deux groupes. Son accession au capitanat des Bleus correspond néanmoins à l’affirmation d’un leadership, avant et, surtout, pendant la Coupe du monde, avance le quotidien sportif. S’il a plusieurs leaders, Didier Deschamps, en faisant le choix de lui confier le brassard, a eu la volonté de susciter une influence plus collective encore chez son numéro 10. « Au PSG, il n’a pas le brassard, mais on le remarque à peine, d’autant que Marquinhos n’attire pas naturellement la lumière, ni par son poste, ni par son caractère. » À Paris, il est le joueur le plus important de l’équipe, à la fois sa plus grande star, et son joueur le plus décisif, avance l’Equipe.

« La saison en cours offre, statistiquement, une remarquable symétrie, avec une moyenne d’un but par match sous les deux maillots : 15 buts en 15 matches avec le PSG, et 3 en 3 rencontres avec les Bleus« , analyse le quotidien sportif. Ce dernier indique tout de même que le paradoxe est qu’il en est à un but par match au PSG, mais que depuis l’été, Paris n’a pas toujours vu le meilleur Mbappé. L’Equipe évoque aussi le pouvoir à l’extérieur de Kylian Mbappé. La longue négociation de la nouvelle charte des droits à l’image dit à peu près tout de l’influence de Mbappé sur cette équipe de France. Si de nouvelles règles en la matière ont été édictées, c’est avant tout parce que la star des Bleus l’avait souhaité ardemment, lance l’Equipe. « Certains entourages de cadres n’ont pas manqué de remarquer, ensuite, que les changements effectués favorisaient, avant tout, le numéro 10 des Bleus. En équipe de France, la voix du capitaine est, sans aucun doute, la plus écoutée. Et redoutée aussi. » Du côté du PSG, le basculement majeur a eu lieu en juin 2022, avec l’arrivée d’un proche du camp Mbappé : Luis Campos. « Depuis, sans que cela ne se traduise rapidement – mercato estival 2022 -, le Français, même indirectement, a pu influer sur la politique sportive« , indique le quotidien sportif. L’arrivée d’internationaux français et le départ de certains joueurs répond notamment à l’une de ses demandes de l’intersaison précédente, lance l’Equipe. « L’influence de Mbappé dépasse le cadre sportif, avec la nomination d’un certain nombre de ses proches au département communication du club de la capitale. » En interne, au PSG, on décrit même le joueur davantage concentré sur les questions sportives que dans une dynamique d’élargissement de sa potentielle sphère d’influence. « Le contexte brûlant de l’été a, en outre, une conséquence logique et concrète : Mbappé a moins d’échanges, avec sa direction, et notamment avec Nasser al-Khelaïfi. Mais ces dernières semaines, c’est lui, en personne, qui nourrit ce lien avec le président du PSG. » Le quotidien sportif évoque également son épanouissement. Quand il rejoint l’équipe de France, il affiche un bonheur non dissimulé. « Son statut de capitaine et la reconnaissance inhérente à ce rôle jouent nécessairement un rôle dans cet épanouissement. Mais pas seulement. L’arrivée de toute une génération dont les codes collent avec les siens plaît à Mbappé. » Du côté du PSG, « le départ des stars, mais surtout la « dislocation », cet été, du camp sud-américain, ont modifié considérablement les rapports de force internes. Et a créé un cadre où Mbappé se sent à l’aise. Sa relation avec Luis Enrique, malgré la séquence rémoise, est décrite comme fluide« , conclut l’Equipe.

A voir aussi : En conférence de presse, Kylian Mbappé évoque Luis Enrique, WZE ou encore le leadership en Equipe de France

L’Equipe évoque également l’été 2024 de l’attaquant du PSG, qui est toujours flou. Loïc Tanzi explique qu’il ne fallait pas s’attendre à des déclarations fracassantes sur son avenir de la part de Kylian Mbappé hier devant la presse. « L’attaquant, qui assure en privé ces dernières semaines vouloir se concentrer sur le terrain, n’était pas là pour ça. » Le quotidien sportif explique que si sa réflexion sur son avenir n’a officiellement pas avancé, celle sur les Jeux Olympiques n’a pas changé. Il compte toujours y participer. « C’est mon employeur qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer, mais si mon employeur ne veut pas je me rangerai derrière sa décision. […] Je ne pense pas que la réflexion va prendre beaucoup de temps. C’est oui ou non. Je veux les jouer et je pense que les gens ont envie que je sois là aussi. Je pense que cela va rentrer dans l’ordre, mais on est pas à l’abri d’une mauvaise surprise« , a-t-il expliqué en conférence de presse. Ce qui dépendra de l’identité dudit employeur, conclut l’Equipe.

Le Parisien revient aussi sur la conférence de presse de Kylian Mbappé. Le quotidien francilien estime que l’attaquant « a répondu aux questions avec la même palette de jeu qu’il montre sous le maillot de l’équipe de France ou du PSG. Il y a eu des éclairs de génie, des feintes, des dribbles, de l’esquive, de l’application, de la concentration, quelques ballons rendus à l’envoyeur et une vitesse d’exécution, toujours. » Lors de cette intervention médiatique qu’il avait prévue depuis longtemps, avance Le Parisien, Mbappé a été tout aussi intéressant par ses silences que ses paroles, alors qu’il n’a surtout rien dit sur son avenir. « Interrogé deux fois sur l’après 30 juin 2024, date actuelle de la fin de son engagement dans la capitale, il a décliné les deux fois. » Le quotidien régional indique que « ce refus de s’épancher sur son avenir s’inscrit dans la logique de normalisation des rapports entre la star et le club le 12 août dernier. Depuis que les sourires sont à nouveau de mise entre sa direction et lui, entre Nasser Al-Khelaïfi et lui plus précisément (aucun autre dirigeant n’intervient sur sa situation contractuelle), plus rien ne menace cette idylle. » À chaque intervention du président du PSG, ce dernier louange son attaquant, note Le Parisien. Ne rien dire sur le PSG ne signifie ni qu’il reste ni qu’il part, juste qu’il a choisi de traverser la saison en paix jusqu’à livrer le verdict. Il ne se laissera perturber par aucune interférence, analyse Le Parisien. « En dupliquant son modus operandi des Bleus – attendre qu’ils soient officiellement qualifiés pour l’Euro avant de retrouver la parole publique –, il est à parier qu’il évoquera son futur quand le PSG n’aura plus rien à jouer, en Ligue 1 comme en Ligue des champions« , avance le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi la première sélection en équipe de France de Warren Zaïre-Emery. Le titi du PSG est annoncé comme titulaire ce soir (20h45, TF1) contre Gibraltar. Le quotidien francilien explique que le titi vit son ascension fulgurante avec une sérénité déconcertante, « tout en conservant sa timidité et sa discrétion à l’heure où les projecteurs se braquent sur lui avec une intensité rare. Comme si tout glissait sur ses épaules. Comme s’il était programmé pour cela. » Le Parisien explique que du centre de formation au Campus PSG, Warren Zaïre-Emery a parfois été appelé Robocop, ou plus récemment robot, selon le terme lancé par Kimpembe au sein de l’effectif professionnel. « Son surnom ne traduit pas une absence d’émotion ou de sentiment mais simplement l’idée que le garçon pense à son football et à tout ce qu’il peut faire progresser. » Le grand sérieux et l’humilité qu’il affiche étonnent. Ils sont même la source de quelques douces moqueries, comme a pu le faire Thierry Henry, lorsqu’il l’a accueilli en Espoirs, avance Le Parisien. Le sélectionneur des Bleuets a rapidement noué une relation particulière avec WZE. « Au point d’en faire son capitaine, malgré la différence d’âge avec ses partenaires. Dans sa réflexion, Henry ne voulait pas d’un aboyeur, ni d’un leader qui emmène le groupe par la voix mais plutôt d’un joueur qui montre l’exemple à l’entraînement, sur le terrain et en dehors. Il y voyait aussi, d’un point de vue éducatif, l’opportunité d’amener Zaïre-Emery à s’ouvrir un peu plus vers les autres. » Entre le PSG et ses obligations professionnelles, les sélections et les diverses sollicitations, son quotidien s’est alourdi. Le peu de temps libre qu’il possède est consacré à la préparation de ses études avec Ethan Mbappé avance le Parisien.