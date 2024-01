Revue de Presse PSG : L.Hernandez, Nuno Mendes, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 janvier 2024. Le bilan de Lucas Hernandez plus de six mois après son arrivée à Paris, Nuno Mendes présent à l’entraînement collectif du PSG, focus sur la vitesse de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un bilan des performances de Lucas Hernandez plus de six mois après son arrivée au PSG. Recruté pour apporter son intensité physique et son agressivité sur le terrain, le défenseur de 27 ans est pour le moment légèrement en deçà de son bilan munichois au niveau du taux de duels gagnés (64 % contre 61 % avec Paris), mais il reste un modèle dans la matière. « Le champion du monde diffuse une énergie indéniable et apparaît irréprochable dans le combat », constate L’E. Surtout que l’international français doit composer avec l’instabilité du joueur qui compose le couloir gauche (Kylian Mbappé, Vitinha, Bradley Barcola) et même le poste d’axial gauche (Milan Skriniar, Danilo Pereira). Mais ces dernières semaines, l’ancien du Bayern Munich se montre moins précis dans son placement sur le terrain, à l’image de son match face au LOSC (1-1). Son état physique après sa grosse blessure au genou la saison passée allait aussi être une question essentielle. Mais à part un contrecoup physique à l’automne, l’international français montre une certaine fiabilité. « Une constance qui n’est pas passée inaperçue dans l’entourage de l’équipe de France, soucieux d’avoir des garanties. »

Une autre question doit également être posée après plus de six mois à Paris. Quel est son poste de prédilection ? « Lors des discussions avec Luis Campos, c’est une position d’axial qui était privilégiée », rappelle L’E. Mais la rechute de Nuno Mendes a complètement changé les plans. « La structure de relance à trois de Luis Enrique offre une liberté offensive toute relative au Français. » Le côté droit Hakimi-Dembélé est largement privilégié et Lucas Hernandez doit aussi composer avec le déficit de repli défensif de Kylian Mbappé sur le côté gauche. Les Rouge & Bleu se privent d’un élément qui peut avoir son importance dans la construction du jeu. « Ce positionnement de latéral et les consignes restrictives associées ne mettent pas en valeur ce qui a fait sa force au Bayern Munich : cette capacité, par les courses, à casser les premières lignes de pression. Un atout dont Paris aurait pourtant bien besoin. » En dehors du terrain, le Français de 27 ans a connu une adaptation express, notamment grâce à sa grande proximité avec ses coéquipiers en Bleus. Grâce à sa maîtrise de l’espagnol, le champion du Monde 2018 est l’un des relais de Luis Enrique. En privé, le joueur se dit à l’aise dans son nouveau contexte de vie, même s’il a dû enchaîner les allers-retours à Madrid ces dernières semaines pour des raisons familiales.

Le quotidien sportif revient aussi sur la présence de Nuno Mendes à l’entraînement collectif du PSG ce vendredi. Opéré des ischio-jambiers en septembre, le Portugais a effectué une partie de la séance collective avec ses partenaires. Le latéral gauche est bien dans les temps prévus par le staff médical qui l’a opéré. L’ancien du Sporting a été acccueilli par les applaudissements de ses coéquipiers. Face au Stade Brestois, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe quasi au complet, à l’exception des absents de longue date (Presnel Kimpembe, Milan Skriniar) et des internationaux mobilisés pour la CAN et la Coupe d’Asie (Achraf Hakimi et Lee Kang-In).

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Vitinha), Vitinha (ou Ruiz) – Dembélé, Mbappé, Barcola

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la vitesse de Kylian Mbappé. Maintenant que sa pointe de vitesse est connue de tous, le numéro 7 du PSG continue de modifier son jeu afin que ses adversaires défendent différemment. « Au commencement de ses qualités de sprinteur, il existe le patrimoine génétique. Wilfrid Mbappé, son père et son éducateur à Bondy, était un footballeur qui allait très vite. Il alliait vitesse et puissance, ce qui ressemble exactement à ce qu’il a légué à son fils », constate LP. Mais, Kylian est aussi l’enfant de Fayza Lamari, ancienne handballeuse. Elle a aussi laissé le souvenir d’une combattante véloce et énergique. En plus de cet héritage s’ajoute l’instinct. Outre son sprint, l’international français est aussi performant dans sa vitesse d’exécution, ses crochets, dribbles et frappes. Cela semble naturel chez lui. En revanche, il a travaillé afin d’agrandir sa technique de tir. « L’inné l’a également conduit à développer une technique de course proche de la perfection. » Le joueur de 25 ans coche toutes les qualités naturelles d’un sprinteur de haut niveau. Kylian Mbappé a aussi été observateur afin de ne pas se disperser dans ses prises d’élan grâce à son gainage. Aussi, dès le début de son arrivée au PSG, le Français a vu son corps se transformer avec le développement de ses muscles. « Comme tout sportif hors norme, le meilleur buteur de la Ligue 1 a une parfaite connaissance de son corps, qui lui permet ainsi de maintenir intacte sa pointe de vitesse », conclut le quotidien francilien.