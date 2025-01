Revue de Presse PSG : L.Hernandez, Ramos, Stuttgart…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 janvier 2025. Lucas Hernandez est-il prêt pour débuter un match de Ligue des champions, Gonçalo Ramos plus efficace en sortie de de banc, Marquinhos et Achraf Hakimi de retour face à Stuttgart…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si Lucas Hernandez est prêt à débuter un match de Ligue des champions. Avec la suspension de Nuno Mendes face à Stuttgart (29 janvier), Luis Enrique devra trouver une solution alternative au poste de latéral gauche. L’international français a retrouvé la compétition mi-décembre après sa grave blessure au genou. Depuis le début de saison, le coach parisien a utilisé cinq joueurs au poste de latéral gauche, au-delà de l’international portugais : Yoram Zague, Lucas Beraldo, João Neves, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Si le dernier cité semble être la solution la plus naturelle, quel est son bilan depuis son retour de blessure ? Huit mois après sa blessure au genou gauche, le champion du monde 2018 n’a pas perdu sa soif de duel et sa capacité à défendre en avançant. Sur ses 340 minutes disputées, L.Hernandez est en avance sur ses moyennes de duels gagnés (69%) par rapport aux trois dernières saisons. Son apport est aussi considérable dans les duels aériens (73% de duels remportés). « Mais au-delà des chiffres, il reste une impression visuelle préoccupante. Le joueur explique, en privé, avoir de bonnes sensations mais il donne l’impression, sur certaines séquences, d’être emprunté, de manquer de lucidité et de compenser par une forme d’agressivité malvenue », rapporte L’E.

S’il a une certaine responsabilité balle au pied (110 ballons touchés en moyenne en 90 minutes), l’international français ne prend pas de risque dans ses passes et réalise très peu de montées dans son couloir. De plus, le numéro 21 des Rouge & Bleu n’a pas encore retrouvé l’intégralité de sa vitesse. Il a régulièrement affiché des difficultés lors des transitions adverses et des ballons en profondeur. L’aligner en latéral gauche face à Stuttgart comporte donc une part de risque, notamment dans les un-contre-un. En revanche, Lucas Hernandez est un compétiteur rare qui montre l’exemple par un engagement total sur le terrain à l’image de son entrée en jeu face à Manchester City. « Mais, et le staff l’a perçu, Hernandez, avec sa personnalité affirmée, est bien plus qu’un leader par l’exemple. Le polyglotte est capable de haranguer et de recadrer un coéquipier, quel que soit son statut. Ce qui fait de lui le symbole de ce ‘nouveau’ Paris. »

De son côté, Le Parisien se penche sur le cas Gonçalo Ramos. Titulaire face au Stade de Reims (1-1) samedi, l’attaquant portugais a fait preuve d’inefficacité. Et cette semaine conforte un peu plus l’idée d’un joueur plus à l’aise lors de ses entrées en jeu à l’image de son but face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Face aux Rémois ce week-end, l’ancien de Benfica n’a touché que 27 ballons en 72 minutes malgré la nette domination de son équipe (76% de possession). Un chiffre faible qui n’aurait pas été un problème si l’international portugais avait trouvé le chemin des filets. Cela renforce l’idée que Gonçalo Ramos serait plus à l’aise dans un rôle de supersub. « Dans cet exercice chamboulé par une blessure longue durée (trois mois) à la cheville, le natif d’Olhão a en effet débuté autant de matchs sur le banc qu’en pointe (7 et 7). Mais c’est en sortant du banc qu’il se sera montré en plus efficace : quatre de ses six buts inscrits en entrant en cours de jeu », précise LP.

Après la rencontre face aux Champenois, l’avant-centre de 23 ans a été assez lucide sur sa prestation. Il reconnait avoir une petite part de responsabilité dans ce résultat face aux Rémois. « Logiquement déçu par ce match nul, l’ancien attaquant de Benfica a regretté son manque d’efficacité qui a eu son importance dans le résultat, tout en mettant en avant le niveau de jeu du gardien rémois Yehvann Diouf. » Ses difficultés affichées dans un rôle de titulaire posent aussi des questions sur sa capacité à faire des différences face à des blocs bas. « Une analyse partagée en interne, où l’on a remarqué sa faculté à être plus à l’aise sur les fins de matchs, ainsi qu’une certaine dépendance aux centres délivrés par ses partenaires durant cette période. » En sortie de banc, le Portugais profite souvent des espaces offerts par la fatigue adverse. À l’inverse, il peine parfois à se connecter à ses coéquipiers lorsqu’il débute une rencontre. « Ce jeu en combinaisons est d’ailleurs un axe de progression sur lequel le staff espère le voir évoluer. » Mais, Luis Enrique apprécie tout de même la variété apportée par son joueur et son apport à la perte du ballon. Cependant, l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia va apporter une nouvelle concurrence en attaque. Le Géorgien est une nouvelle cartouche pour le poste de faux-numéro 9.

Enfin, le quotidien francilien se projette sur le match capital de Ligue des champions face à Stuttgart. Après une journée de repos dimanche, les joueurs du PSG retrouvent le chemin de l’entraînement ce lundi. À cette occasion, Luis Enrique devrait bénéficier d’un groupe au complet. Nuno Mendes (suspendu), Khvicha Kvaratskhelia (non qualifié) et Ibrahim Mbaye (blessé à la cheville) ne prendront pas part à la rencontre face au club allemand mercredi. En revanche, Marquinhos et Achraf Hakimi, préservés face au Stade de Reims, devraient bien être de la partie. Dès mardi, les Parisiens seront présents en Allemagne avec un entraînement programmé à la MHPArena (18h30). En cas de victoire ou nul, les Rouge & Bleu seront automatiquement qualifiés pour les barrages.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola