Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 21 février 2022. La colère du PSG contre l’arbitrage, stratégie de communication ou colère légitime ? Les difficultés parisiennes après une victoire en Ligue des champions, des relations tendues avec les arbitres français et des possibles sanctions contre Leonardo et Marco Verratti.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la colère récente des Parisiens contre l’arbitrage de Mikaël Lesage lors de la défaite du PSG sur la pelouse du FC Nantes (1-3) ce samedi. Des colères contre le corps arbitral qui ont déjà eu lieu dans le passé. Ainsi, le quotidien francilien se demande si cela ressemble plus à une « stratégie de com ou une colère légitime. » En effet, dès la fin du match face aux Nantais, Marco Verratti ainsi que Leonardo ont exprimé leur mécontentement suite à l’arbitrage plus que litigieux de Mikaël Lesage. « En début de partie, un ‘bug’ de la VAR avait déjà agacé les acteurs. » De plus, la faute non sifflée de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé ainsi que le deuxième jaune non distribué à Denis Appiah sur son pénalty concédé sont pointés du doigt par les Rouge & Bleu. Même si Paris n’impute pas cette défaite à l’arbitre, « la donne aurait pu être différente à dix contre onze. » Ainsi, les Parisiens sont apparus nerveux pendant la rencontre à l’image de Thilo Kehrer, « qui, pris de rage, a voulu s’en prendre à un délégué d’un certain âge au moment de regagner le vestiaire à l’issue du premier acte, avant d’être calmé par ses coéquipiers. »

Surtout que c’est la deuxième fois cette année que le PSG critique l’arbitrage de Mikaël Lesage. En effet, un épisode similaire avait déjà eu lieu le 15 janvier dernier lors de la victoire parisienne face au Stade Brestois (2-0). Le directeur sportif parisien était intervenu à la pause auprès de l’arbitre suite à une faute sur Georginio Wijnaldum qui le fera éloigner des terrains pendant quasiment un mois. Par le passé, le dirigeant brésilien avait également haussé le ton en Ligue des champions contre Björn Kuipers puis lors du Clasico électrique de septembre 2020 face à l’OM. « Sur la forme, samedi soir, les raisons de se plaindre étaient réelles. Mais elles ont permis de masquer le fond en faisant basculer le débat ailleurs que sur le jeu parisien où il y avait tant à redire », conclut LP.

Le quotidien francilien se demande également si le PSG de Mauricio Pochettino choisit ses matches. En effet, après la belle prestation face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont sombré contre le FC Nantes en Ligue 1 (1-3). Déjà après la victoire face à Manchester City en phase de poules (2-0), les Parisiens avaient connu le même sort contre le Stade Rennais (0-2) début octobre. « La saison dernière, après le large succès face à Barcelone (4-1), Paris avait été surpris à domicile par Monaco (1-2). Les dix derniers succès européens ont débouché sur 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. » Mais face au FC Nantes, la défaite est surtout due au manque d’efficacité des attaquants devant le but d’Alban Lafont avec notamment un pénalty manqué par Neymar Jr. « Cela explique sans doute pourquoi les Ultras qui avaient fait le déplacement n’ont pas manqué d’acclamer Marquinhos, Kimpembe et les autres venus les saluer. » Le Parisien rappelle également que Marco Verratti sera suspendu pour la réception de l’AS Saint-Etienne ce samedi tandis que Kylian Mbappé manquera le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice le 5 mars prochain.

De son côté, L’Equipe se concentre également sur les critiques des Parisiens envers Mikaël Lesage et se demande s’il y a « un arbitrage à deux vitesses concernant le PSG. » Face au FC Nantes, les Parisiens ont récolté 6 cartons jaunes pour 10 fautes commises contre 2 avertissements sur 16 fautes côté nantais. Si dans les chiffres, les Parisiens ne sont pas plus sanctionnés que les autres (235 fautes commises, 2e bilan le plus faible de L1) et sont seulement 9e au classement des équipes qui ont été les plus averties (51 avertissements), une statistique peut expliquer la colère des Parisiens. En effet, « Paris se situe au deuxième rang des équipes les plus rapidement sanctionnées d’un avertissement (…) Il faut en moyenne 4,6 fautes pour que les hommes de Pochettino soient sanctionnés. »

Et pour les dirigeants des Rouge & Bleu, les arbitres français ont un comportement différent face aux stars parisiennes. « ‘Ils veulent montrer qu’ils leur tiennent tête’, glisse-t-on, amer, au PSG. » Ces dernières années, aucun lien de confiance n’a été noué entre les joueurs du PSG et les arbitres français et « l’incompréhension est aujourd’hui totale. » Et pour tenter de renouer ces liens, les dirigeants parisiens avaient envoyé une lettre à Pascal Garibian (directeur technique de l’arbitrage) afin de le voir, après la blessure de Neymar en novembre dernier. « Dans sa réponse, la DTA avait laissé entendre qu’une rencontre serait possible pour échanger. À ce jour, elle n’a toujours pas eu lieu. »

Comme évoqué ce dimanche soir, le Conseil National de l’éthique (CNE) de la Fédération française de football pourrait se saisir des cas de Leonardo et Marco Verratti suite à leurs propos tenus contre Mikaël Lesage à l’issue du match face au FC Nantes. Si le CNE décidait de s’emparer de ce dossier, « le directeur sportif et le milieu du PSG s’exposeraient alors à une sanction de la part de la commission de discipline. »