Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 mars 2022. La défaite à Nice (0-1), les difficultés parisiennes à l’extérieur, focus sur le match de Neymar Jr et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la triste défaite du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (0-1), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu enchaînent une nouvelle prestation décevante à l’extérieur, après leur défaite face au FC Nantes (1-3) il y a deux semaines. Surtout, les Parisiens n’ont pas réussi à s’imposer face aux meilleures équipes de Ligue 1 lors de leurs déplacements (Marseille, Nice, Rennes, Lyon, Nantes, Lens). Une inquiétude avant le match au Stade Santiago Bernabéu contre le Real Madrid ce mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des champions, même si le club de la capitale ne sera pas dans l’obligation de s’imposer pour se qualifier.

Avec la titularisation de Keylor Navas, Mauricio Pochettino a peut-être donné quelques indications sur le gardien titulaire pour le match de Ligue des champions, « selon la règle et les statistiques qui découlent de ses décisions. » En effet, si Gigio Donnarumma débute le match à Madrid, « il s’agira d’une intronisation au rang de numéro 1 dans la hiérarchie. » Autre information à retenir, la prestation catastrophique de Georginio Wijnaldum permettra au coach parisien de choisir entre Leandro Paredes et Idrissa Gueye pour accompagner Marco Verratti et Danilo Pereira au milieu de terrain.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la performance de Neymar Jr. Titulaire pour la troisième fois d’affilée après sa blessure à la cheville, le numéro 10 du PSG a alterné entre le bon et le moins bon. Il est cependant fautif sur le but encaissé avec une perte de balle. Face à un bloc adverse difficile à bouger, le Brésilien n’a pas réussi à faire la différence. « Il a manqué le coup de reins nécessaire pour prendre à revers Flavius Daniliuc et ses partenaires. » Et avec l’absence de Kylian Mbappé, le joueur de 30 ans a tenté quelques accélérations et percussions sans grands succès. Pour les points positifs, l’international auriverde s’est appliqué dans les tâches défensives en alternant « gestion et replis défensifs pour venir épauler Juan Bernat aux prises avec Justin Kluivert. » Le retour de Kylian Mbappé ce mercredi pourra aider à fluidifier l’animation offensive parisienne et ainsi libérer un peu plus Neymar.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 6 – Kehrer 4, Marquinhos 6, Diallo 6, Bernat 4 – Wijnaldum 2, Danilo 5, Verratti 6 – Di Maria 3, Messi 4, Neymar 4

L’Equipe revient aussi sur la mauvaise prestation du PSG (0-1) à Nice. Et pour la troisième fois de la saison, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à marquer un but aux Niçois après deux matches nuls (dont une élimination en Coupe de France). « On reconnaîtra sans mal que l’Allianz Riviera a vu un petit Paris-SG, mais ce n’était pas non plus un très grand Nice. » Une mauvaise performance pour le club de la capitale à trois jours du déplacement à Madrid. Même si cette défaite n’aura pas de grande conséquence au classement, « la prestation d’ensemble n’est pas sans soulever quelques interrogations et craintes », surtout que le portier du Gym, Walter Benitez, a été trop peu sollicité. Le trio offensif Di Maria-Messi-Neymar a été décevant. « Le constat et connu et reconnu : quand Mbappé est absent, l’attaque parisienne est orpheline et insipide. »

Si Messi et Di Maria ont été en difficulté, Georginio Wijnaldum a livré une nouvelle prestation catastrophique. Avec seulement 9 ballons touchés en première période, le Néerlandais se cache sur le terrain et semble perdu. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé de faire tourner à certains postes en laissant au repos Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Concernant Achraf Hakimi, touché à la cuisse, il doit reprendre l’entraînement collectif ce dimanche et un nouveau point sera fait dans les 48 heures. « Dans les travers de l’Allianz Riviera, une rengaine revenait : les Parisiens avaient la tête à Madrid. C’est possible et légitime, compte tenu de leur avance en Championnat et de l’importance du rendez-vous continental. »

Le quotidien sportif analyse également la performance de Neymar Jr. Remuant sur le terrain, le Brésilien a cependant fait preuve d’énormément de déchet dans son jeu. Mais, avec une équipe du PSG peu concernée en première période, l’attaquant de 30 ans est un peu sorti du lot. « Le Brésilien a faim et croque dans chaque ballon qui se présente avec enthousiasme. Pendant les 45 premières minutes, Ney’ fut de loin le Parisien le plus remuant, le plus percutant, le plus combatif même (16 duels disputés au final, autant que Verratti). » Mais, l’international brésilien est encore loin de sa forme optimale et a du mal à faire des différences dans le un contre un. Surtout, il a perdu 22 ballons perdus dans cette rencontre (record du match).

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 6 – Kehrer 4, Marquinhos 6, Diallo 7, Bernat 4 – Wijnaldum 3, Danilo 4, Verratti 5 – Di Maria 3, Messi 4, Neymar 4

De son côté, Nice-Matin met en avant la victoire niçoise face au PSG (1-0), chose rare ces dernières années car le Gym s’était imposé à une seule reprise lors des 17 dernières confrontations face aux Rouge & Bleu. Mais un but d’Andy Delort en fin de match a permis aux Aiglons de mettre la pression sur l’OM au classement. « Les Niçois ont frappé un immense coup et sans doute fait très mal à leurs poursuivants, qui espéraient, comme d’autres, les voir se prendre les pieds dans le tapis face au leader parisien. Or, ce dernier est bel et bien une équipe banale sans Mbappé, malgré tous les efforts de Verratti et de M.Delajod, qui avait longtemps décidé de ne siffler que dans un sens. »