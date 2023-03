Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 mars 2023. Le retour au Parc des Princes après l’élimination contre le Bayern, le souhait du PSG de s’appuyer sur ses titis, quel accueil pour Lionel Messi …

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le souhait du PSG de faire plus de place à ses titis en équipe première dans les années à venir. « Ce dessein a été exprimé en interne par les plus hauts responsables du club, ces derniers mois. » Mais pour retisser un lien de confiance puissant avec la jeunesse parisienne, le PSG va donc avoir beaucoup de travail à faire, assure le quotidien sportif. « Depuis des années, les coachs se sont succédé, les mêmes promesses ont été répétées auprès des titis. Presque toujours suivies des mêmes déceptions. » Il y avait quand même des variantes dans la gestion des jeunes. À une époque, les néopros en quête de garanties pouvaient passer des mois sans parvenir à joindre la direction sportive, snobés au téléphone. À un autre moment, on les avait intégrés au groupe pro avant de leur demander quelques mois plus tard les U19 parce qu’il n’y avait pas assez de place dans le vestiaire, indique l’Equipe. Que ce soit Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ou bien Christophe Galtier, « tous ont juré leur aspiration à lancer en nombre des jeunes et à la faire progresser. Avant de renoncer, une fois expérimenté la réalité de leur mission« . Pour un proche du club, « le problème c’est la pression interne et externe. Même quand un coach veut couver un jeune, dès que le niveau s’élève ou qu’il fait une ou deux erreurs, il va finir par le sortir. » La gestion des titis et les promesses non tenues ont eu un impact sur plusieurs dossiers. Xavi Simons avait décidé de quitter le club libre pour rejoindre le PSV Eindhoven. Alors que l’on parle d’une clause de rachat du PSG pour l’été prochain, Simons serait plus tenté par une autre aventure que d’un retour au PSG, assure l’Equipe. Dans le groupe pour Rennes, sept titis ont été convoqués. « Il faudra du temps pour passer d’une équipe de stars à une équipe majoritairement constituée de joueurs issus de la maison – l’objectif affiché d’ici quelques années. Mais il n’est jamais trop tard pour partir à la chasse au serpent de mer« , conclut l’Equipe.

De son côté, le Parisien évoque les retrouvailles des joueurs du PSG avec leurs supporters pour la première fois après l’élimination contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. « Dix jours après le fiasco de Munich, l’attention se portera aussi vers le public du Parc des Princes, dont on se souvient les sifflets l’an passé pour la réception de Bordeaux quatre jours après le naufrage au Bernabeu. » Mais contrairement à la saison dernière, le Collectif Ultras Paris (CUP) n’a pas publié de communiqué, cette fois, pour exprimer ses griefs ou appeler à la révolte générale souligne le quotidien francilien. Les retrouvailles s’annoncent bien particulières annonce le Parisien, qui espère qu’elles ne soient pas tristes.

Le Parisien qui se demande également à quel accueil doit s’attendre Lionel Messi au Parc des Princes. Contrairement à la colère engendrée après l’élimination contre le Real Madrid la saison dernière, celle contre le Bayern ne devrait pas être perçue de la même manière chez les supporters du PSG. Interrogé sur des possibles sifflets à l’encontre de Messi, Christophe Galtier s’était légèrement offusqué en conférence de presse vendredi. « Pour quelle raison? La saison dernière, c’est la saison dernière. Il n’y a aucune raison de siffler les joueurs, ils ont donné le maximum dans cette compétition (en Champions League, ndlr). On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation. » Interrogé par le quotidien francilien, Jérôme, abonné d’Auteuil depuis de très nombreuses années, estime « qu’il y aurait aucune raison de se focaliser » uniquement sur La Pulga. « Après sa saison dernière dramatique, là, il soigne les stats, même s’il a failli comme les autres face au Bayern. » Pour certains, la possible absence de sifflet, même si Messi incarne la politique sportive du PSG rejetée par de nombreux supporters, pourrait s’expliquer par le rapprochement entre l’Argentin et les supporters ces dernières semaines. Malgré ça, « cela ne suffira sans doute pas à voir nombre d’entre eux valider l’idée d’une prolongation de contrat qu’ils jugent incohérente et qui nourrit moult débats. »