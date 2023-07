Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 juillet 2023. La quête du numéro 9, les coulisses du retour à l’entraînement de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, l‘Equipe fait sa Une sur la quête d’un attaquant de pointe pour le PSG. Le quotidien sportif explique qu’il « faudra attendre le premier mouvement d’envergure pour que l’effet domino excite le mercato des attaquants. » Dans ce dossier du numéro 9, le club de la capitale avance lentement et continue d’explorer de nouvelles pistes. « Paris ne pourra pas non plus monter vers des sommes records car il reste au moins un gardien et un élément offensif excentré à faire venir en plus de cet attaquant« , avance l’Equipe. En ce qui concerne la piste Victor Osimhen, ce dernier n’est plus en tête de liste. Ce dossier est très complexe. En plus de l’inflexibilité d’Aurelio De Laurentis, plusieurs agents essayent de se mettre au milieu d’un transfert très onéreux, indique l’Equipe. « La multiplication des interlocuteurs rend encore plus difficiles les négociations. […]Aujourd’hui, Osimhen n’est plus autant désiré par les décideurs parisiens. »

Le PSG surveillerait la situation d’Harry Kane en attendant de voir si une ouverture est possible, même si Paris a trop de respect pour son homologue anglais pour pousser le joueur à partir. Si Daniel Levy attendrait une somme de 116 millions d’euros, lui qui a déjà refusé deux offres du Bayern, pour laisser filer son attaquant, il ne désespère pas de le convaincre de prolonger avec Tottenham. « Si les Spurs n’arrivent pas à faire changer ses envies de départ, Paris essayera de convaincre le joueur, qui n’est, pour l’instant, pas emballé par le Championnat de France. » Autre joueur pisté, Randal Kolo Muani. Mais l’ancien nantais ne devrait pas rejoindre le PSG. Luis Campos a fait savoir, en interne, qu’il ne viendrait pas. En ce qui concerne Dusan Vlahovic, il représente une piste sérieuse assure l’Equipe. « Paris a tâté le terrain et pris des renseignements sur les conditions d’un possible accord, notamment salarial. Vlahovic a d’autres prétendants. » En effet, il serait aussi pisté par le Bayern Munich, mais seulement en cas d’échec de la piste Harry Kane. Cette piste Vlahovic pourrait très vite passer en haut de la pile, indique le quotidien sportif.

Dernière piste du PSG pour renforcer son attaque, Gonçalo Ramos. Luis Campos n’a jamais caché en privé qu’il était un admirateur de l’attaquant de Benfica. Si sa clause libératoire s’élève à 120 millions d’euros, « la bonne entente entre les clubs et la présence de Jorge Mendes sont des facteurs qui peuvent faire baisser l’addition après des négociations. » Comme dans tous les dossiers, Paris garde un contact permanent, mais n’a pas encore entamé de négociations concrètes, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur le retour à l’entraînement de 14 internationaux, dont Kylian Mbappé. Présents au Campus PSG, ces derniers ont été impressionnés par ces lieux ultra-modernes, « notamment Marquinhos, qui s’en est ouvert sur les réseaux sociaux. » L’ambiance et les retrouvailles ont été jugés bonnes avance l’Equipe. Les internationaux reprendront le chemin des terrains ce mardi après-midi et retrouveront les joueurs qui ont débuté la préparation il y a une semaine. Le président Nasser al-Khelaïfi prendra la parole devant le groupe lors de cette séance. Une présence au centre d’entraînement qui pourrait permettre au président du PSG d’échanger avec Kylian Mbappé sur son avenir.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé avec le PSG. Comme les autres internationaux concernés par les matches des sélections nationales début juin, il avait une semaine de vacances supplémentaire. « Toujours aussi déterminé à disputer une septième saison sous le maillot rouge et bleu du club de la capitale, le champion du monde a, comme prévu, effectué sa rentrée des classes en compagnie des autres internationaux, dans une relative quiétude. » Vers 10h15, il a rejoint le Campus PSG dans un van noire aux vitres teintées, accueilli par une vingtaine de supporters. Même s’il est en conflit avec ses dirigeants sur son avenir, il compte bien honorer son contrat et accomplir une nouvelle saison chez les champions de France, indique le quotidien francilien.

Keylor Navas de retour au centre d’entraînement du PSG 🇨🇷🔴🔵



[Instagram] pic.twitter.com/xfuXjWzQtg — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 17, 2023

Dans le centre d’entraînement ultra-moderne du PSG à Poissy, Kylian Mbappé a pu retrouver certains de ses coéquipiers, comme Neymar, Keylor Navas ou bien encore Achraf Hakimi. « Le Français et le Brésilien se sont pris chaleureusement dans les bras au moment de leurs retrouvailles.« Le Parisien explique que le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été décrit comme détendu, souriant et focalisé sur l’exercice à venir. Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Marco Verratti, Marco Asensio, Renato Sanches, Vitinha, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni et Milan Skriniar, qui a vécu ses premières heures en tant que joueur du PSG, se sont succédés à Poissy durant toute la journée.

Ce mardi, Luis Enrique « aura l’occasion de découvrir encore davantage son groupe. Après avoir pris ses marques la semaine passée, l’entraîneur espagnol dirigera sa première véritable séance collective en présence de ses internationaux sur les coups de 16 heures. » Une séance à laquelle Nasser al-Khelaïfi assistera. Le président parisien a tenu à être présent. « Si aucun rendez-vous n’est pour l’instant prévu à cette occasion avec Mbappé, le patron du PSG tiendra un discours devant l’ensemble de l’effectif et du nouveau staff. » Le Parisien conclut en indiquant que Nasser al-Khelaïfi en profitera pour réaffirmer son soutien au nouveau coach parisien et aux recrues arrivées cet été. Il rappellera également aux différents acteurs que l’institution doit être placée au-dessus de tout et de tous.