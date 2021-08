Revue de Presse PSG : La spéciale Messi du 8 août 2021

Vu et lu au sujet de l’arrivée de Lionel Messi au PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 8 août 2021. Actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Avec l’arrivée (quasi) certaine de Lionel Messi à Paris, Canal-Supporters ne vous propose pas une… mais deux revues de presse : une consacrée à la légende argentine. Et une autre qui va se concentrer sur la victoire face à Troyes (1-2).

L’Équipe du jour annonce que “l’une des pages les plus incroyables de l’histoire du PSG s’écrit donc entre le stade de l’Aube de Troyes, où Paris lançait samedi soir sa saison de Ligue 1, la Factory de Boulogne-Billancourt, siège du club, et le salon de Lionel Messi à Barcelone.” Au milieu de ce triangle, “une réalité : jamais le sextuple Ballon d’Or n’a été aussi proche de rejoindre le club de la capitale”. Le quotidien ajoute que Messi a bel et bien choisi le Paris Saint-Germain comme future destination. Si les contacts sont réguliers avec l’entourage du joueur, ces derniers n’ont toujours pas reçu de proposition formelle du PSG même si “les échanges ont été nourris ces dernières heures et ils pourraient aboutir à une réunion entre les parties.” Côté parisien, “les équipes de Jean-Claude Blanc, le directeur général du PSG, s’attellent toujours à trouver une parade à une équation économique d’une complexité rare compte tenu de la situation financière du club.” Mais en interne, “il régnait une forme d’optimisme quant à sa résolution”. Avec un accord contractuel qui pourrait être trouvé dès ce dimanche soir ! Enfin la rumeur d’une présentation à la Tour Eiffel a été rejetée par le PSG mais l’officialisation pourrait arriver dès mardi ou en milieu de semaine.

Le quotidien sportif partage les propos d’un joueur au sein du vestiaire parisien qui déclarait lors du mariage de Marco Verratti : “On va avoir la plus belle équipe de l’histoire, c’est un truc de malade !” Le journal nous apprend que les plus excités par cette possible arrivée sont les plus jeunes, qui sont présents en nombre ces dernières semaines à l’entraînement. La “Pulga” sera “accueilli comme une rock star dans le vestiaire du PSG. Avec des amis présents (Neymar, Di Maria…) et des solides relais (Paredes, Verratti).”

Le Parisien de ce dimanche annonce l’arrivée prochaine de Lionel Messi au PSG. Au sein du club, “tout le monde le sait désormais et la nouvelle a été confirmée en interne aux joueurs comme aux salariés du PSG : Messi va les rejoindre.” Le quotidien francilien explique que “les dirigeants parisiens avaient la banane, convaincus de réaliser l’un des plus grands coups de l’histoire du football”. L’Argentin toucherait un salaire oscillant entre 35 et 40 millions d’euros avec “une conséquente prime à la signature”. Si Paris n’a “pas l’intention de trainer dans ce dossier”, les deux clans sont sur la même longueur d’onde dans les grandes lignes du contrat et il restera “à se mettre autour d’une table pour parapher tous les documents.” La légende argentine pourrait faire ses grands débuts face au Clermont Foot le 12 septembre prochain.

Les supporters du PSG “auront l’esprit dirigé vers le Camp Nou”, aujourd’hui, où Lionel Messi évoquera son futur à midi. C’est ce qu’écrit l’AFP même si on peut penser qu’on verra plutôt des adieux. “Le Barça a renoncé à conserver son icône, au grand dam de ses joueurs qui continuent à partager sur les réseaux sociaux leur tristesse. […] Le PSG (lui) est bien décidé à rêver très grand.”

“Dix ans après avoir ambitionné de trouver «le nouveau Messi», le PSG est en passe de recruter le vrai”, observe le JDD. “Dans l’esprit des dirigeants, il était impensable de ne pas saisir cette opportunité hors norme. […] Faire venir un des meilleurs joueurs de tous les temps, le meilleur pour beaucoup, qui semblait lié à vie à son club et sa ville d’adoption, placerait Paris au centre du monde. Surtout au sein d’une telle dream team : trois des cinq étoiles de la planète foot – l’idée est de conserver Mbappé –, le défenseur du siècle (Sergio Ramos) et une kyrielle de joueurs majeurs dans des sélections qui le sont tout autant. Sur le papier, peu de clubs ont déjà eu un tel arsenal nucléaire, si ce n’est le Real Madrid des Galactiques au début des années 2000.” >>2e revue de presse à suivre…