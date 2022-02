Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 février 2022. La victoire au finish face au Stade Rennais (1-0), Kylian Mbappé de nouveau sauveur des Rouge & Bleu, la prestation compliquée de Leo Messi, la performance encourageante de Xavi Simons, la colère des Ultras et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le succès du PSG face au Stade Rennais (1-0) obtenu en fin de match grâce à Kylian Mbappé. Mais le jeu proposé ainsi que le mécontentement des Ultras « ne sont guère rassurants à quatre jours d’affronter le Real Madrid. » Le club de la capitale a proposé trop peu de mouvements en attaque et devra largement hausser son niveau de jeu pour espérer faire un résultat sur sa pelouse contre les Madrilènes ce mardi. « Le milieu de terrain ne pèse pas assez, et ce ne sont pas les quelques phases de contre-pressing plutôt bien exécutées en début de match qui suffisent à donner le change. » Après une bonne prestation face au LOSC la semaine passée (5-1), Leo Messi a de nouveau affiché un visage « quelconque. » Finalement, il y aura eu plus d’animation dans les tribunes du Parc des Princes que sur le terrain ce vendredi soir. En effet, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont exprimé leur mécontentement avec de nombreuses banderoles à l’encontre des dirigeants et de l’attitude des joueurs. Même si la fracture n’est pas encore totale entre les différentes parties, « il faudra du temps pour recoller les morceaux. »

Le quotidien francilien met également en lumière le match de Xavi Simons. Titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, le Titi du PSG a « montré beaucoup d’envie et de cran. » Alors qu’il avait manqué le dernier tir au but de son équipe lors de l’élimination contre l’OGC Nice en Coupe de France (0-0, 5 t.a.b à 6), le milieu de terrain a livré 60 minutes de jeu encourageantes ce vendredi. Même s’il a souvent pêché dans le dernier geste, le Néerlandais de 18 ans « n’a jamais hésité à solliciter les ballons dans les pieds » et a évolué comme ailier droit dans le 4-3-3 puis le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino. « Il n’a pas démérité même si son influence est restée limitée », constate LP. Reste à savoir si le cadre des U19 du PSG prolongera l’aventure avec les Rouge & Bleu, lui qui arrive en fin de contrat en juin, mais actuellement « les négociations n’aboutissent pas encore sur un nouveau bail. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 6 – Hakimi 4.5, Marquinhos 6.5, Kimpembe 6.5, Bernat 5 – Draxler 4, Paredes 4, Verratti 5.5 – Simons 5, Messi 4, Mbappé 6.5

De son côté, L’Equipe revient également sur cette victoire du PSG arrachée dans les dernières secondes face au Stade Rennais. Avec ce succès, le club de la capitale enchaîne une quatrième victoire d’affilée en Ligue 1, une première depuis novembre dernier. Mais pour cela, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois dû compter sur Kylian Mbappé, auteur de l’unique but de la rencontre. « Il a été le seul Parisien capable de créer du danger devant le but breton et ce n’est pas vraiment rassurant » avant la réception du Real Madrid en Ligue des champions. Mais quelques points positifs sont à retenir : la solidité défensive parisienne, un gardien peu inquiété par l’attaque rennaise et un nouvelle victoire qui permet au club de prendre provisoirement 16 points d’avance sur l’OM. Mais ce court succès interpelle tout de même, à l’image de la prestation de Leo Messi. Entré en cours de jeu, Ángel Di María ne fait plus de différence et « peine à passer les épaules à la sortie de ses dribbles. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la prestation de Leo Messi. L’international argentin n’a pas surfé sur sa belle performance aperçue le week-end dernier face au LOSC. Ce vendredi, il a sauvé son match grâce à sa passe décisive pour Kylian Mbappé, mais « il manque toujours de régularité », à trois jours du match face au Real. Aligné en faux 9 en début de rencontre, il a eu du mal à être trouvé par ses coéquipiers. Il a ainsi décroché afin de toucher plus de ballon mais il a fait preuve de beaucoup de déchets dans son jeu. Le passage en 4-2-3-1 dans une position de numéro 10 a permis à l’Argentin d’être « plus en vue, davantage sur les trajectoires, les relais, les combinaisons. » Mais à quelques jours du Real Madrid, le sentiment reste mitigé. L’attaquant de 34 ans retrouve une meilleure condition physique depuis quelques semaines « mais il n’a pas trouvé cette régularité dans l’excellence. »

L’Equipe évoque le mécontentement des Ultras du PSG. En effet, les membres du Collectif Ultras Paris sont entrés dans les tribunes après 30 minutes afin d’exprimer leur courroux suite aux derniers résultats, dont l’élimination en Coupe de France, le choix des maillots, la politique sportive du club ainsi que l’attitude des dirigeants et joueurs. « Le CUP a déployé une vingtaine de banderoles cinglantes pour la plupart et parfois de mauvais goût comme celle où ils ont convoqué l’Histoire et Robespierre et appelé à couper des têtes. » Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a notamment été visé et les rapports entre le Brésilien et les Ultras « sont tendus depuis son retour notamment parce qu’il refuse au CUP de rencontrer les joueurs au camp des Loges. » Même s’il n’a pas été visé, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a assisté à ce spectacle depuis les tribunes. Et à trois jours du match tant attendu face au Real Madrid, cette ambiance hostile peut étonner, surtout que les Rouge & Bleu comptent 16 points d’avance sur leur rival marseillais. Le club de la capitale a certes été éliminé en Coupe de France mais reste sur six trophées glanés sur les sept dernières éditions dans cette compétition. « Et quant à la stratégie marketing et d’internationalisation de la marque PSG, elle va de pair avec la présence de stars au club. D’autant que ce sont bien souvent les mêmes qui, avant l’arrivée du Qatar au PSG, réclamaient ‘une équipe à Paris’. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Bernat 4 – Draxler 3, Paredes 5, Verratti 6 – Simons 5, Messi 4, Mbappé 6 / Pochettino : 5

Enfin, Ouest-France rapporte que le bloc solide du Stade Rennais a contrarié le leader du championnat. Les Bretons se sont notamment procurés les premières occasions du match avec Bourigeaud et Santamaria, puis le « PSG est petit à petit monté en puissance, sans non plus rayonner » lors d’une première période peu emballante. Mais alors que les hommes de Bruno Genesio ont réussi à contenir les Parisiens pendant plus de 90 minutes, ils « se sont fait punir en contre dans les dernières secondes, sur le premier tir cadré adverse. » Une faute professionnelle selon Martin Terrier alors que son équipe avait tenté une dernière offensive sur cette ultime action.