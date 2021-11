Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 21 novembre 2021 dans la presse hexagonale. La victoire face au FC Nantes (3-1), la force de caractère de l’équipe, le premier but de Leo Messi en Ligue 1 et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la victoire du PSG arrachée en fin de match face au FC Nantes (3-1). « C’est donc son style, sa marque de fabrique et quand on cherche encore la patte Pochettino c’est la griffe de toute l’équipe », constate LP. Une équipe de caractère comme l’a rappelé le coach parisien après la rencontre. Avec ce douzième succès en quatorze matches en Ligue 1, le club de la capitale continue de gagner mais « n’a pas vraiment de marge sur son adversaire » même s’il finit toujours par s’en sortir. Le PSG peut se sublimer lors des grandes rencontres, mais il ne faudra pas rééditer les mêmes errements face à Manchester City en Ligue des champions car « on sent que chaque erreur sera punie. » Les Rouge & Bleu pourront notamment compter sur une ligne offensive qui retrouve le sourire, « le vrai pouvoir de cette équipe, le secteur qui pèse, celui qui suscite une attente et crée du désir. »

Le quotidien francilien revient également sur le premier but de Leo Messi en Ligue 1. Avec cette réalisation à la 87e minute, l’Argentin « a marqué un but aussi beau que symbolique. » Après avoir manqué les deux derniers matches des Rouge & Bleu et puis avoir retrouvé la compétition avec l’Argentine pendant la trêve internationale, le joueur de 34 ans vivait des dernières semaines délicates. Mais il a fini par marquer après sa 20e tentative en championnat, une satisfaction comme il l’a expliqué en fin de match. « Je suis heureux d’avoir marqué ce but. On a eu beaucoup d’occasions, mais il y a eu des arrêts du gardien adverse. On s’est ensuite compliqué la rencontre. J’avais marqué en Ligue des champions, mais pas en Ligue 1. Je suis content d’avoir ouvert mon compteur. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 3 – Hakimi 5.5, Kehrer 5, Diallo 4.5, Bernat 4.5 – Gueye 6.5, Paredes 5, Verratti 6.5 – Messi 7, Mbappé 7, Neymar 7

De son côté, L’Equipe met en avant le match de cinq joueurs du PSG : Navas, Verratti, Neymar, Messi et Mbappé. Concernant l’Argentin, il a marqué son premier but en Ligue 1, un évènement qui était attendu. S’il a « étalé un manque de tranchant dans le dernier geste », il est à l’origine des deux derniers réalisations avec le contre-son-camps d’Appiah puis son but d’une belle frappe enroulée. Il a d’ailleurs été impliqué dans le jeu parisien « en touchant 104 ballons (meilleur total) et en passant la soirée à combiner avec ses acolytes de la MNM. » De son côté, Kylian Mbappé continue sur sa lancée des derniers jours. Après sa belle période en Bleus lors de cette trêve (5 buts et 2 passes décisives), l’attaquant de 22 ans a marqué un nouveau but et confirme qu’il « traverse une période faste physiquement et mentalement, un timing parfait pour le choc face à Manchester. »

Incertains avant le match, Neymar Jr et Marco Verratti étaient titulaires dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Même s’il n’est pas apparu ravi lors de sa sortie, afin de compenser le carton rouge de Keylor Navas, le numéro 10 parisien « a encore présenté une bonne copie. » Il s’est montré juste techniquement et a été à l’origine de certaines occasions en première période. « Il confirme qu’il retrouve un niveau athlétique de premier ordre, une clé essentiel pour qu’il soit performant. » De son côté, l’Italien retrouvait la compétition après quasiment un mois d’absence. S’il a bien terminé la première période en participant aux circuits de passes avec le trio offensif, il a ensuite plongé physiquement lors du second acte (remplacé à la 75e). Enfin, Keylor Navas a connu une soirée compliquée. Quasiment pas sollicité par les Nantais, le portier parisien a été expulsé (65e) suite à sa sortie manquée face à Ludovic Blas. « Cette petite erreur ne devrait pas nuire à l’ancien Madrilène aux yeux du staff dans le cadre de sa concurrence avec Donnarumma », même si cela peut être considéré comme « un petit couac dans son parcours jusque-là irréprochable au PSG », conclut L’Equipe. Cette expulsion directe pourrait lui valoir un ou deux matches de suspension.

Enfin, le quotidien sportif se demande si la Tribune Auteuil se dirige vers un huis clos. Pour célébrer les 30 ans du Virage Auteuil, les Ultras ont déployé un grand nombres de fumigènes pendant la rencontre. « 500 objets pyrotechniques ont été dénombrés par le délégué de la rencontre, et encore le PSG en avait trouvé près de 200 lors de ses fouilles au stade. » Prochainement, la commission de discipline de la LFP devrait prononcer une sanction avec une fermeture d’un ou plusieurs matches pour la Tribune Auteuil, rapporte L’Equipe.