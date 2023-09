Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 6 septembre 2023. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui jouent ensemble au PSG, un avantage sur la concurrence en Bleu, le retour de Lucas Hernandez, séance adapté pour Kolo Muani…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le trio d’attaque du PSG, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, qui se retrouve en équipe de France. Le quotidien sportif estime que la présence des trois joueurs des Rouge & Bleu en Bleus pourrait représenter un avantage sur la concurrence, même s’ils n’ont jamais été alignés ensemble d’entrée avec la France. Le lien d’amitié entre les trois joueurs s’est développé à Doha lors de la Coupe du monde. « Au camp de base des Bleus, souvent accompagné par Dayot Upamecano, Marcus Thuram et d’autres, la petite troupe se retrouvait régulièrement dans la salle de jeux ou à proximité à table. Avec un chambrage constant, notamment quand, en raison de sa phobie des chats, Ousmane Dembélé quittait très précipitamment les lieux. » Ce lien entre les trois hommes s’est ensuite nourri en dehors des stages en équipe de France. Fin juin, ils ont passé quelques jours ensemble au Maroc. « Le feuilleton du transfert de Kolo Muani a nourri les échanges WhatsApp entre les trois hommes ces dernières semaines« , assure le quotidien sportif. En arrivant dans le vestiaire parisien, Kolo Muani s’est naturellement rapproché du duo Mbappé-Dembélé mais également d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele avance l’Equipe. Malgré la possibilité pour les trois joueurs de nouer un lien technique en étant quotidiennement ensemble, Didier Deschamps ne considère pas le fait que « Mbappé, Kolo Muani et Dembélé évoluent ensemble au PSG comme un critère décisif pour composer son onze de départ. » Le numéro 7 du PSG va jouer, mais les deux autres sont en balance avec Coman et Giroud. À court terme, le mercato parisien n’aura aucune influence sur les choix du onze de Deschamps. « Mais dès le rassemblement d’octobre, le technicien aura en revanche beaucoup plus d’informations sur les entraînements, la vie commune, le comportement et les matches de ses trois attaquants parisiens« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le retour de Lucas Hernandez en équipe de France, dix mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du premier match de la Coupe du monde de la France contre l’Australie. Après un bon début de saison sous le maillot du PSG, Didier Deschamps a donc décidé de le convoquer pour la trêve de septembre. Lors de cette dernière, il sera en concurrence avec son frère, Théo, pour le poste de latéral gauche. Le fait de pouvoir jouer quotidiennement avec Kylian Mbappé au PSG, sera un atout non négligeable au moment où Didier Deschamps posera le nom des onze titulaires sur le papier, que ce soit dès demain contre l’Irlande comme à l’avenir, indique le quotidien francilien. « C’est vrai que ça aide d’avoir la chance de jouer en club avec Kylian pour peaufiner encore plus les automatismes. Mais on a la chance de se connaître tous, d’avoir partagé pas mal de sélections ensemble, notamment avec Adri (Rabiot). Sur le côté gauche, on a des automatismes plutôt bien réglés« , expliquait-il en conférence de presse hier. Le Parisien note que le numéro 21 du PSG ne veut pas faire de sa concurrence avec son cadet une histoire de famille. « Avoir la chance de pouvoir être ici en sélection avec mon frère, c’est incroyable. Ce sont des moments uniques, dont il faut profiter. […]La décision appartient au coach. Mais je peux vous assurer que si c’est moi qui suis sur le terrain, je serai à 200 %. Et si c’est mon frère, je serai là pour l’encourager, car je serai tout aussi content.«

Les deux quotidiens évoquent aussi la séance adaptée pour Randal Kolo Muani hier après midi avec l’équipe de France. Le numéro 23 du PSG, légèrement touché à la cheville avant le rassemblement, a comme prévu, participé à l’échauffement avant d’écourter sa séance. « Le sélectionneur avait précisé dès lundi qu’il pourrait adapter le programme de son joueur sans pour autant que cela remette en cause sa participation au match contre l’Irlande« , indique Le Parisien.