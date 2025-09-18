Revue de Presse PSG : LdC, Atalanta, Kvaratskhelia, blessure, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 septembre 2025. Le PSG inflige une correction à l’Atalanta Bergame (4-0) pour son retour en Ligue des champions, João Neves s’ajoute à la liste des blessés, le déclassement de Gonçalo Ramos, la belle performance de Khvicha Kvaratskhelia…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire éclatante du PSG face à l’Atalanta Bergame (4-0). Champions en titre, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à la formation italienne (4-0), étouffée dès le début de la rencontre par un but précoce de Marquinhos. Même privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club parisien retrouve progressivement son intensité et son jeu séduisant au fil des semaines à l’image des vingt premières minutes assez vertigineux. « Il faut toujours se méfier de soi-même, de l’émotion du moment et des comparaisons à courte vue, mais on n’a pas souvent vu, quand même, semblable vertige s’emparer des spectateurs et d’un adversaire, face à ce mouvement, ces gestes techniques, ce langage commun, ces actions brillantes. » Mais il a fallu attendre la fin de première période et un exploit individuel de Khvicha Kvaratskhelia pour permettre aux Parisiens de prendre leur envol dans cette rencontre à sens unique. Dans une seconde période moins intense, le PSG a rajouté deux nouveaux buts grâce à un bijou individuel de Nuno Mendes et une réalisation du supersub Gonçalo Ramos. « Les champions d’Europe ont réussi leur retour en C1, et ils vont à Marseille, dimanche : dans une saison, il y a des semaines plus ordinaires que celle-là. »

La seule mauvaise nouvelle de cette soirée a été la sortie sur blessure de João Neves. Touché à la cuisse à l’heure de jeu, le numéro 87 du PSG allonge la liste des blessés parisiens (Lucas Beraldo, Désiré Doué et Ousmane Dembélé). « Joao ? On ne sait pas encore, il faudra faire des examens demain (jeudi) ou après-demain », expliquait Luis Enrique après la rencontre. La saison à 65 matches, avec une Coupe du monde des clubs dans des conditions climatiques exigeantes, et le manque de préparation ont des conséquences sur le groupe parisien. Les joueurs restants vont donc subir une cadence infernale dans les jours à venir à l’image de Bradley Barcola, Nuno Mendes ou encore Vitinha, qui enchaînent les rencontres. Et les joueurs eux-mêmes en ont conscience, comme l’a expliqué Lucas Chevalier : « Ça demande une gestion particulière. On sent qu’au quotidien le staff cherche à soulager les joueurs en laissant des jours de repos, en laissant des joueurs en salle. Après, c’est du foot, on n’est à l’abri de rien. On espère effectivement que ça ne va pas continuer. »

Le choix assumé du duo Luis Enrique – Luis Campos de ne pas renforcer l’effectif quantitativement « interroge toujours autant. Et pourrait, à terme, être clairement remis en cause. » La rééducation d’Ousmane Dembélé se passe bien. Le leader offensif parisien ressent des bonnes sensations mais aucun risque ne sera pris avec lui sur son délai de retour, de même pour Désiré Doué. Cela peut-il amener le PSG à avoir une réflexion sur le mercato hivernal ? « C’est très probable. Mais à court terme, quelles peuvent être les solutions ? Aller piocher dans les équipes de jeunes ? L’idée pourrait faire son chemin. Surtout à la vue de certaines prestations en Youth League (triplé de Quentin Ndjantou) mercredi. Mais cet apport ne suffira pas. Paris va devoir serrer les dents. Longtemps… »

Le quotidien sportif revient également sur le choix de Luis Enrique d’utiliser Senny Mayulu en faux numéro 9 au coup d’envoi, au lieu de Gonçalo Ramos. Avec l’absence d’Ousmane Dembélé pour les semaines à venir, le coach parisien se doit de trouver une solution. Et face à l’Atalanta Bergame, c’est le Titi qui a été privilégié pour occuper ce rôle particulier. Ce qui n’était pas totalement une première, le milieu parisien ayant déjà joué à ce poste lors de PSG-Seattle en Coupe du monde des clubs. Et il est difficile de ne pas y voir une forme de désaveu pour le seul avant-centre de métier, entré en cours de jeu et buteur en fin de rencontre. L’international portugais est entré en jeu pour remplacer son compatriote João Neves, sorti sur blessure (58e). Pour suppléer Senny Mayulu, c’est Lee Kang-In qui a été préféré à l’attaquant de 24 ans.

Un déclassement qui semble lui peser. « Malgré les éloges constants de son entraîneur sur son état d’esprit, la mise au ban de l’ancien joueur de Benfica, trois jours après une prestation quelconque face à Lens (2-0), va relancer les interrogations sur sa compatibilité avec la conception du rôle de numéro 9 pour Luis Enrique. » Gonçalo Ramos continue de souffrir du manque de connexions avec ses partenaires sur la pelouse, avec un modèle de jeu qui ne favorise pas ses qualités d’attaquant de surface. « Sans son meilleur buteur de la saison dernière (Ousmane Dembélé), revoilà le PSG et Luis Enrique replongés dans une phase d’expérimentation. Le déplacement à Marseille, dimanche, dira si le poste de numéro 9 dispose ou non d’un nouveau locataire », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette belle victoire du PSG face à l’Atalanta Bergame (4-0) en Ligue des champions. Et le score aurait pu être plus lourd au regard des nombreuses occasions. « Un an après des débuts poussifs dans la compétition, avec un succès in extremis face à Gérone (1-0), le PSG entre de plain-pied dans cette nouvelle édition, montrant une assurance, une confiance et des vertus collectives à mille lieues de l’entame de 2024. » Même sans Ousmane Dembélé et Désiré Désiré Doué, et avec un Khvicha Kvaratskhelia diminué physiquement après son coup reçu au mollet le week-end dernier, les champions d’Europe n’ont fait aucun cadeaux à la formation italienne, dépassée par la force collective parisienne. Les Rouge & Bleu ont notamment offert vingt minutes irrespirable pour l’équipe d’Ivan Juric, avec une succession d’énormes occasions et de mouvements incessants et illisibles pour les adversaires.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la performance de Khvicha Kvaratskhelia. En manque de rythme depuis la reprise, le numéro 7 du PSG a été élu homme du match face à l’Atalanta. « Comme s’il avait tourné le bouton on/off du bon côté, ‘Khvicha’ est, comme par magie, en effet redevenu ‘Kvara’ ce mercredi soir et a magnifiquement lancé la campagne européenne du PSG face à l’Atalanta Bergame en même temps que sa nouvelle saison. » Pourtant touché au mollet face au RC Lens quelques jours plus tôt, l’international géorgien a brillé sur la pelouse du Parc des Princes. Depuis le début de saison, l’ancien du Napoli n’avait été que l’ombre de lui-même à l’image de son match sans génie face à Tottenham en Supercoupe d’Europe. Et pour sa troisième titularisation de la saison, Kvaratskhelia est redevenu « Kvaradona ». Très en jambes, il a été à l’origine de nombreuses occasions parisiennes avant de marquer un but sur une action individuelle sublime. « Une accélération façon ‘golf GTI’ pour perforer plein axe et une frappe missile du droit, voilà comment le Géorgien a signé, ce mercredi, son retour en Ligue des champions de la plus belle manière. » De bon augure avant le premier Classique de la saison sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche.