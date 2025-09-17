Revue de presse PSG : LDC, Atalanta, Lucas Chevalier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 septembre 2025. Le PSG retrouve la Ligue des champions, un premier match contre l’Atalanta, premier match en Ligue des champions avec le PSG pour Chevalier…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour du PSG en Ligue des champions ce soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame. « L’idée du PSG ce matin, reste forcément de ne pas s’éloigner des principes qui ont armé sa force et d’obtenir un peu plus de confort dans la phase de ligue qu’il y a un an. » C’est à Toulouse, cette saison, que l’on a vu le meilleur PSG cette saison, pendant 30 minutes, avant d’assister à son relâchement, avance le quotidien sportif. L’Atalanta rappelle une autre ère, le quart de finale de la Ligue des champions 2020, à Lisbonne, un soir où Neymar et Kylian Mbappé étaient sur la pelouse et où les buts de la qualification avaient été inscrits par un milieu de terrain nommé Marquinhos et par Eric Maxim Choupo-Moting. « Munich a tout changé ? Oui, sûrement, peut-être. Mais le palmarès de la Ligue des champions est là pour souligner que les héros du printemps déposent leur armure à la fin de l’été quand ils se replacent sur la même ligne que les autres et que le compte à rebours s’égrène, à l’aube du premier match européen. Le PSG en est exactement là, ce matin », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match entre le PSG et l’Atalanta Bergame. « Tout a fini avec un Italien et tout repart avec un Italien. Un menu qui botte Paris. Mais rien de ce PSG-Atalanta Bergame inaugural ne viendra répondre à cette volonté bravache et justifiée de voir la vie en double. Ici et maintenant, il s’agit uniquement de se laisser des chances de finir dans les huit premiers de ce championnat irrégulier et croisé qui établit un classement pour tous sans donner les mêmes adversaires à chacun », lance le quotidien francilien. Après avoir connu les affres du repêchage – un moteur vers la victoire finale -, Paris cherchera cette saison à intégrer le carré or de la compétition, celle qui correspond mieux à son teint de cador ayant terrassé la moitié de la Premier League, entre autres, et l’Inter Milan en finale, éparpillée (5-0) aux quatre coins de Munich, souligne Le Parisien. Contre Bergame, un autre enjeu vient tapisser le décor alors que le contexte pourrait devenir l’une des constantes de cette édition : la vie sans les autres. « En tout cas, tout le monde le redoute, des supporters aux décideurs. La campagne se lance sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, c’est certain, et peut-être sans Khvicha Kvaratskhelia au coup d’envoi. Soit, uniquement sur la finale de Munich, trois buts sur cinq et deux passes décisives. Un point de vue statistique qui ne raconte pas les efforts de pressing, de replis ou le volume de course. Ou encore 10 % des candidats au Ballon d’Or du 22 septembre (3 sur 30) ou plus sûrement 99 % des chances de le remporter », conclut Le Parisien.

A voir aussi : Enrique : « Notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau »

L’Equipe fait également un focus sur Lucas Chevalier, qui va jouer son premier match de Ligue des champions sous le maillot du PSG. Ne vous fiez pas à son sourire constant, à sa faculté à garder son calme en toutes circonstances : Lucas Chevalier a bien conscience des attentes et de la pression autour de lui depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ces regards différents, ces débats permanents et toute cette lumière vont encore un peu plus s’accentuer dans les prochaines heures, alors que la Ligue des champions revient, lance le quotidien sportif. « En arrivant à Paris, Chevalier connaissait parfaitement le contexte du club dans lequel il mettait les pieds. Mais, comme à chaque étape de sa carrière, le gardien de 23 ans parvient à normaliser son statut. Il n’est pas question de changer ses habitudes une fois que les gros morceaux arrivent, avec la volonté de garder une forme de légèreté pour être le plus relâché possible. Le Parisien garde ainsi la même routine, avec des moments réalisés dans l’ordre pour aider sa concentration et se sentir bien. » En un peu plus d’un mois, l’ancien Lillois a déjà compris comment fonctionnait le club, souligne L’Equipe. Luis Enrique l’a bien aidé sur ces premières semaines. L’entraîneur n’a pas hésité à lui faire sentir qu’il était un élément important de son équipe. Une confiance appréciée par le Français, désireux de montrer son caractère dès ses premières semaines, conclut le quotidien sportif.

Le Parisien propose également une interview de Marquinhos. Les meilleurs extraits de la prise de parole du capitaine du PSG ont été retranscrits hier sur Canal Supporters.





