Revue de Presse PSG : LdC, Athletic Bilbao, Vitinha, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 décembre 2025. Le match de Ligue des champions face à l’Athletic Bilbao, le PSG un cador respecté et craint, le guide Vitinha, les joueurs parisiens reconnaissants envers Luis Enrique…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la rencontre de Ligue des champions entre l’Athletic Bilbao et le PSG ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), à San Mamés, dans le cadre de la 6e journée de la compétition. En cas de succès, le champion d’Europe peut consolider sa place dans le top 8. Malgré la cascade de blessures qui touche l’effectif depuis le début de saison et un tirage compliqué, l’équipe de Luis Enrique a presque fait un sans-faute jusque-là dans la compétition (4 victoires, 1 défaite, 19 buts inscrits) et est bien placée pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, bien loin de la 25e place occupée l’année passée à la même période (1 victoire en 5 matchs). « Dans cette compétition, infirmerie remplie ou pas, il ne descend pas en-dessous de certains standards, ou alors pas longtemps. S’il lui arrive de laisser un adversaire espérer, comme Tottenham (5-3) ou le Barça (1-2), il n’oublie jamais de redevenir cet animal de compétition qui a terrassé le continent au printemps », rappelle L’E.

Ce PSG représente à la fois un cador craint, envié et respecté. « C’est le candidat idéal pour le titre. L’an dernier, ils ont connu une phase de ligue difficile. Mais depuis, ils ont atteint un niveau, une régularité, avec ce genre de sécurité dans le jeu qu’on obtient avec le temps. C’est une équipe à la fois physique et technique. Ses milieux sont très mobiles, c’est difficile de suivre le rythme pendant 90 minutes », a expliqué le coach de l’Athletic, Ernesto Valverde, en conférence de presse ce mardi. Pour faire face au champion en titre, le club espagnol espère s’appuyer sur son joueur phare, Nico Williams, mais surtout l’ambiance électrique de San Mamés. Et le coach Luis Enrique a déjà prévenu ses troupes : « Je leur ai dit : si vous vous attendez juste à affronter une équipe qui a quatre points au classement, oubliez ça. Ce sera un match très difficile, spécialement au début. L’Athletic est un caméléon, il y a une symbiose parfaite entre le public et ses joueurs. Si tu te présentes relax à San Mamés, tu es sûr de perdre », a déclaré le coach parisien.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Vitinha, le guide de l’équipe parisienne. Effacé voire raillé à son arrivée à l’été 2022, le Portugais a pris une dimension importante au PSG et est devenu un relais important de Luis Enrique. Mais comment expliquer cette métamorphose ? Le milieu de 25 ans est le portrait-robot du type de joueur qu’apprécie le coach espagnol : discret, professionnel et tourné vers son cocon familial. « Rapidement après son arrivée, les joueurs ont compris que le boss serait Luis Enrique. Et que dans les faits, les leader ne seraient là que pour diffuser son message. Dans ce contexte là, il lui fallait des relais efficaces, intelligents, qui comprennent sa méthode. Vitinha a tout de suite fait partie des joueurs sur lesquels il savait pouvoir compter », explique-t-on dans l’entourage du club. Le duo Luis Enrique – Vitinha noue une relation à part. Outre Marquinhos, c’est sur le Portugais que le coach parisien s’appuie pour diffuser ses messages. « Un joueur qui incarne sa philosophie de jeu et dont ils est sûr qu’il saura poser les mots justes. Sans excès », relate L’E. Vitinha n’est pas un homme de coup de gueule, son leadership se traduit plus discrètement, par des mots d’encouragements ou des apartés. « Avoir des responsabilités, ça fait partie de lui. Il a un leadership naturel, sans imposer son opinion, sans modifier sa manière de se comporter ni d’agir. C’est quelqu’un de mature, de sérieux, qui s’impose naturellement comme un exemple pour les autres », explique-t-on dans l’entourage du joueur. Vitinha est devenu un leader par l’exemple.

À lire aussi : Propriétaire du PSG, QSI a trouvé son club satellite !

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre de Ligue des champions entre l’Athletic Bilbao et le PSG à San Mamés. Seulement défait par le Bayern Munich dans la compétition, le club de la capitale semble conserver sa longueur d’avance sur la concurrence. « C’est-à-dire qu’il faut regarder ce PSG-là, parfois porté par ses idées offensives de l’instant, et l’imaginer avec tout son personnel disponible. Il pourrait à nouveau rouler sur l’Europe, en tout cas en direction de Budapest, un cap à tenir. » Pour cette rencontre face aux Basques, les Rouge & Bleu vont récupérer Nuno Mendes et Désiré Doué, deux éléments indispensables du groupe. S’ils sont à la peine dans cette campagne de Ligue des champions, l’Athletic compte bien s’appuyer sur l’ambiance de San Mamés pour créer la surprise face au champion d’Europe. Mais « depuis septembre, les Parisiens ont réservé leur plus belle sortie dans l’épreuve qu’ils ont dominée depuis le début de 2025 et remportée à la moitié. Ils en possèdent encore la meilleure attaque, sans avoir montré le talent de Dembélé et pu profiter sur la durée de Doué. L’Athletic va voir l’un des deux ce mercredi, au moins quelques minutes, et sur la base de l’entraînement ouvert jeudi dernier, il pourrait ne pas s’en remettre, l’ancien Rennais ayant affiché des dispositions physiques assez bluffantes et un sens du but toujours aussi aigu », rapporte LP.

Enfin, le quotidien francilien met en avant la reconnaissance des joueurs parisiens envers leur coach Luis Enrique. Depuis l’arrivée de l’Asturien à l’été 2023, tout son effectif a progressé à l’image des transformations spectaculaires de Désiré Doué et Vitinha. Si le coach parisien met une pression constante sur ses joueurs pour progresser, cette méthode ne plaît pas à tout le monde. Son flicage peut rendre fou ou se perdre, comme l’a récemment confié l’ancien Parisien, Marco Asensio. « Les échos du Campus raconte essentiellement une communication très directe entre l’Asturien et son effectif, sans circonvolutions ou coups de billard à plusieurs bandes. Avec lui, c’est franc et massif. Il appuie son discours, laudateur ou critique, de data et de vidéos afin de montrer qu’il ne s’agit pas d’un avis subjectif », rapporte LP. « Il est très rigoureux avec nous tous, donc avec moi aussi, et ça m’aide à progresser. Pendant ma blessure, on a toujours gardé contact. Il a toujours pris de mes nouvelles. C’est important pour moi d’avoir ce soutien-là », souffle Désiré Doué.

La conviction que le PSG peut encore remporter la Ligue des champions vient de Luis Enrique. « Comme j’aime le dire, c’est un grand coach dans l’aspect tactique, technique, mais surtout sur le plan humain. Il est fantastique, un joueur le sent et c’est formidable », rajoute Vitinha. De son côté, le principal concerné s’est montré lucide au moment d’évoquer sa relation avec les joueurs. « La relation que j’ai avec un joueur dépend s’il joue beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation qui est très proche. J’aime ça. Je cherche à voir si le joueur désire plus ou moins de contacts. C’est important comme entraineur d’avoir une bonne relation. »