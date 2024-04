Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 avril 2024. Le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, la bataille au milieu de terrain, quel club est le plus puissant sur la scène internationale, Mbappé compte briller en C1, Marquinhos peut entrer dans l’histoire du club…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) au Parc des Princes. Une belle affiche entre deux rivaux sur la scène européenne. Luis Enrique sait parfaitement comment aborder ce type de rencontre et l’a parfaitement démontré lors de sa conférence de presse d’avant-match en éloignant la pression autour de son équipe : « Nous sommes excités mais nous ne voulons pas penser à la pression. Nous sommes dans un bon état d’esprit. On aborde ce quart dans un très bon moment pour l’équipe (27 matches sans défaite). » Le coach parisien tout comme Danilo Pereira affichaient un message de sérénité pour cette confrontation aller. L’Asturien a aussi voulu centrer cette rencontre sur son duel avec Xavi, lors d’une question pour savoir qui symbolisait le plus le jeu barcelonais : « Sans aucun doute, c’est moi. Non, non, ce n’est pas une opinion, regardez les données, la possession du ballon, les occasions, le pressing, regardez les trophées. Tu peux avoir une autre opinion. Mais, sans aucun doute, c’est moi », a déclaré l’ex-sélectionneur de la Roja. Plusieurs questions surgissent avant ce match chez les Rouge & Bleu : Comment gérer le phénomène Lamine Yamal ? Comment Luis Enrique gèrera le tempo et comment priver le Barça de la possession du ballon ? « La manière dont Kylian Mbappé va gérer ce rendez-vous à part, dans ce qui pourrait être son dernier match européen avec Paris, au Parc des Princes, en est une autre (…) Face à ce Barça, dont le vestiaire, ces derniers jours, dégoulinait de confiance quant à sa capacité à se hisser en demi-finales, Mbappé est attendu. »

Le quotidien sportif se concentre aussi sur la bataille du milieu de terrain entre le PSG et le FC Barcelone. Ces derniers mois, Luis Enrique a choisi de composer un milieu porté vers l’attaque, ce qui peut expliquer le déclassement de Manuel Ugarte après un début de saison dans le peau d’un titulaire. Si l’Uruguayen reste un joueur important dans l’impact et l’intensité, il paie un déchet trop important et des aptitudes créatrices insuffisantes. « L’ex-sélectionneur de la Roja est obsédé par le ‘contrôle’ des matches, il veut que ses équipes soient actrices et motrices. Dans le secteur stratégique du milieu, il a fait le choix de privilégier d’autres armes que le punch ou l’agressivité. » Les défaites face à Newcastle (4-1) et l’AC Milan (2-1) ont montré que le PSG ne pouvait pas rivaliser en montrant les muscles. « Face à un adversaire mettant une intensité folle ou mieux armé techniquement, l’idée est d’être proactif au lieu de subir et d’être dans la réaction. De prendre la direction des opérations, d’être une équipe dominatrice coûte que coûte », rapporte L’E.

Cela explique les titularisations de Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, des profils plus joueurs que batailleurs et surtout plus dangereux. Le Portugais est impliqué sur 12 buts (7 buts, 5 passes décisives), Zaïre-Emery 9 (3 but, 6 passes décisives), Fabian Ruiz 7 (2 buts, 5 passes décisives), quand Ugarte plafonne à 2 (0 but , 2 passes décisives). Vitinha regroupe plusieurs qualité : de la technique, du volume de jeu et du rythme. Il peut aussi être tranchant dans les transitions. L’un de ses défauts se situe dans son manque d’impact dans les duels au corps à corps. Mais, « il essaie de compenser par sa technique en mouvement et une excellente orientation qui peuvent lui permettre d’anticiper l’affrontement. » Et face à un adversaire qui sait tenir le ballon, Luis Enrique a récemment adapté son organisation en plaçant Ousmane Dembélé dans un rôle de numéro 10 pour apporter le surnombre dans l’entrejeu et assurer une liaison plus fluide entre les différentes lignes.

Enfin, L’Equipe se demande quel club entre le PSG et le FC Barcelone est le plus puissant sur la scène internationale. Au niveau de la valorisation des clubs, la formation catalane garde un avantage (valorisée à 5.2 milliards d’euros contre 3.8 pour le PSG). Mais le club parisien a fait une grande remontée ces dernières années. « En constante progression depuis 2011, le PSG reste distancé par les Catalans en termes de valorisation malgré une nette hausse de 32 % entre 2022 et 2023. » Au niveau des revenus, le PSG connaît une légère avance pour la saison 2022-2023 (801.1M€ contre 800.1M€). Et pour maximiser ses revenus, les Rouge & Bleu ont pris exemple sur le Barça pour l’exploitation de son stade, avec les revenus billetterie. « Une stratégie qui semble payante malgré les limites que représente un Parc des Princes jugé petit (48 000 places). Club le plus rentable par spectateur (avec une moyenne de 140 € par place), le PSG pourrait s’inviter en tête du prochain relevé à cause du manque à gagner redouté par l’actuel leader, le Barça, qui évolue cette saison à Montjuic », explique le quotidien sportif. Au niveau de la notoriété, le club catalan est aussi devant. Fondé en 1970, le PSG court toujours derrière son premier succès en Ligue des champions, alors que le FC Barcelone (créé en 1899) en a remporté cinq. « Un fossé que le PSG tente de combler en multipliant les opérations commerciales et ouvertures de boutiques en Asie et en Amérique notamment, mais qui pourrait s’accentuer à la suite des départs successifs des principales stars parisiennes. »

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une à cette affiche entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes. Un choc entre deux équipes sur des dynamiques positives. Depuis le 7 novembre dernier et une défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) en Ligue des champions, le club parisien ne sait plus perdre. Il va même arracher l’égalisation dans les dernières minutes comme face à Clermont (1-1) le week-end dernier. « Ce genre de détail raconte davantage une équipe que ses plans tactiques et le rapport de force que lui impose l’adversaire. » Mais dans ces quarts de finale de C1 relevés, la gestion émotionnelle d’un groupe a son importance. « Dans le jeu, Barcelone redonne du plaisir à ses socios et redevient crédible depuis un gros mois. Le PSG, lui, multiplie les bonnes phases tout en restant imparfait à l’intérieur de ses 90 minutes. Mais il parvient à étirer ses temps forts, un bon signe », constate LP. Et Luis Enrique est l’un des artisans de ce nouvel état d’esprit chez les Rouge & Bleu, sur le terrain et en-dehors. Il a encore une fois parfaitement maîtrisé son exercice médiatique à la veille du match, « là où ses prédécesseurs ne parvenaient pas à s’extirper du fardeau initial, la victoire finale en Ligue des champions. » Cette confiance doit désormais permettre d’exploiter au mieux les failles d’un FC Barcelone qui reste friable. Les Parisiens pourront aussi compter sur le soutien du Collectif Ultras Paris, qui va vivre son premier quart de finale au Parc des Princes.

Le quotidien francilien fait un focus sur Kylian Mbappé. Utilisé par intermittence en Ligue 1, le numéro 7 du PSG compte bien briller en Ligue des champions, pour ce qui pourrait être sa dernière au Parc des Princes en C1. L’international français avait déjà été décisif en huitièmes de finale face à la Real Sociedad avec trois réalisations lors de la double confrontation (2-0, 1-2). En attendant de prendre la parole sur son avenir, l’attaquant de 25 ans est concentré sur la Ligue des champions avant de penser à l’Euro. « Elle peut d’ores et déjà lui permettre de monter sur le podium du Ballon d’or. » Si le Français reste frustré de son temps de jeu actuel, la méthode de Luis Enrique a porté ses fruits. La meilleure prestation du champion du Monde en 2024 a eu lieu sur la pelouse de San Sebastian le 5 mars dernier. « Au-delà de son doublé, le capitaine de l’équipe de France a semblé plus que jamais connecté aux autres membres de l’équipe choisie ce soir-là. Comme l’affirmation (confirmation ?) que Paris n’avancera pas sans le déploiement des forces intimes de son meilleur ambassadeur. » Kylian Mbappé a coché cette double confrontation dans son calendrier pour espérer atteindre la suite de la compétition, lui qui n’a connu qu’une seule demi-finale de Ligue des champions dans un format classique avec les Rouge & Bleu (face à Manchester City en 2021). « Il caresse toujours le rêve de soulever la première Ligue des champions du PSG et de décrocher un Ballon d’or estampillé Paris, avant de retenter sa chance sous le maillot madrilène », conclut LP.

Enfin, Le Parisien rappelle que Marquinhos peut devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG ce soir. S’il dispute ce quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, le capitaine parisien fera tomber le record de Jean-Marc Pilorget (435 matches). Et il n’y a pas plus belle affiche pour dépasser ce record. « Puisque Marquinhos est un joueur à part, dans les cœurs et la mémoire du PSG, il lui fallait bien ça, un rendez-vous pas comme les autres pour célébrer comme il se doit son entrée dans l’histoire. » Après 11 ans chez les Rouge & Bleu, le joueur de 29 ans va devenir le Parisien le plus gradé. Alors que le protocole UEFA l’empêchera de célébrer ce 436e match avec le PSG, le Brésilien devra faire de cette soirée une fête placée sous le signe de la joie. Face au Barça, le capitaine parisien a un bilan de trois victoires, un nul et trois défaites. S’il a vécu des bons moments dans ces confrontations comme le 4-0 en 2017, le 1-4 au Camp Nou en 2021 ou encore son tacle rageur devant Jordi Alba en phase de groupes en 2014 (3-2), le Brésilien a aussi connu la défaite 1-6, en provoquant notamment un penalty en fin de match. Au niveau mercato, Marquinhos n’a jamais répondu aux avances du club catalan qui souhaitait le recruter par le passé. Il a même prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le PSG.