Revue de Presse PSG : LdC, Bayer Leverkusen, Doué, Dembélé, Zabarnyi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 22 octobre 2025. Le PSG en démonstration sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7), la belle performance de Désiré Doué, Ousmane Dembélé déjà décisif pour son retour, le match très compliqué d’Illia Zabarnyi…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’éclatante victoire du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions. Entre festivals de buts, cartons rouges et penaltys, cette rencontre à la BayArena a offert un véritable spectacle. Après l’ouverture du score rapide de Willian Pacho (7e), son premier but sous le maillot parisien, les joueurs de Luis Enrique se sont montrés trop brouillons dans le jeu et les duels et ont permis au club de Bundesliga de revenir dans la partie grâce à un penalty et un carton rouge d’Illia Zabarnyi (38e). Mais, par la suite, les Rouge & Bleu se sont réveillés de la meilleure des manières. « Quand elle se fait violence, quand elle sollicite les armes qui ont bâti ses succès depuis le début de l’année 2025, cette équipe a peu d’équivalents. D’autant qu’elle peut compter sur un riche éventail. » En l’espace de sept minutes, les Parisiens ont enfoncé l’équipe allemande juste avant la pause avec un doublé de Désiré Doué (41e, 45e+3) et un but de Khvicha Kvaratskhelia (44e). Au retour des vestiaires, le festival de buts se poursuivait avec Nuno Mendes (50e) suite à une percée de Vitinha. Puis, pour son retour à la compétition, Ousmane Dembélé a profité d’un service de Bradley Barcola pour se montrer décisif quelques minutes après son entrée en jeu. En fin de rencontre, un Vitinha stratosphérique a parachevé le succès parisien (90e). « Le champion en titre fonce vers les huitièmes de finale, sûr de sa force, sans se poser de questions sur son infirmerie ou sur son banc. » Le PSG a inscrit pour la première fois de son histoire sept buts à l’extérieur en C1 et plus de 40 buts en une année civile (45 réalisations en 14 rencontres, série en cours).

Cette rencontre a été marquée par les retours gagnants de Désiré Doué et Ousmane Dembélé en Ligue des champions. Absents lors des deux premiers matches de C1, les deux français ont brillé. Entré en jeu à la 63e minute, le Ballon d’Or 2025 a été décisif sur son troisième ballon touché, 46 jours après sa blessure aux ischio-jambiers. Fêtant sa 100e apparition chez les Rouge & Bleu, le numéro 10 du PSG « a intégré, ex-aequo avec Angel Di Maria, le top 5 des joueurs les plus décisifs (44 buts et 28 passes décisives) durant ce laps de temps (72). Seuls Neymar (décisif 122 fois), Zlatan Ibrahimovic (111), Kylian Mbappé (105) et Nene (81) le devancent encore. » À l’origine, Ousmane Dembélé espérait reprendre la compétition face au RC Strasbourg le week-end dernier mais Luis Enrique lui avait demandé de la patience. De son côté, Désiré Doué s’est aussi montré performant en 45 minutes jusqu’à sa sortie à la pause. Hier soir, le Français a évolué au poste de faux-numéro 9. « Le manque de repères en début de match a semblé lui être préjudiciable mais il s’en est sorti avec mention très bien. » Après avoir provoqué l’expulsion de Robert Andrich, le numéro 14 des Rouge & Bleu a inscrit un doublé juste avant la pause.

En revanche, Illia Zabarnyi a vécu une soirée cauchemardesque à la BayArena. Déjà en difficulté face au RC Strasbourg (3-3), le défenseur parisien n’a pas rassuré hier soir. L’Ukrainien a affiché ses lacunes dans les couvertures avec deux penalties concédés et un carton rouge largement évitable. « À deux reprises, il s’est pris les pieds dans le tapis en voulant intervenir alors qu’il aurait pu simplement dégager le ballon. » Sur le deuxième penalty concédé, « surpris par un long ballon dans son dos, en position de dernier défenseur, il a été pris de vitesse par Kofane alors que Nuno Mendes semblait mieux placé au départ. » Recruté contre 63M€ l’été dernier, Illia Zabarnyi traverse sa première période délicate chez les Rouge & Bleu, lui qui était titulaire pour la cinquième fois sur les six derniers matchs, profitant de la blessure de Marquinhos et d’un Lucas Beraldo pas rassurant. « Dans ces conditions, avec plus de temps de jeu, Zabarnyi pouvait raisonnablement espérer marquer des points. Mais il semble accuser le coup physiquement, comme son entraîneur l’avait souligné à son retour de sélection la semaine dernière », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce festival du PSG face au Bayer Leverkusen (2-7) en Ligue des champions. Après une soirée d’anthologie le 31 mai dernier à Munich, les champions d’Europe ont une nouvelle fois livré une partition de haut vol en Allemagne. « Désiré Doué inscrit toujours un doublé, autre constante. Et pour couronner le tout, le football a retrouvé son bijou, avec l’entrée du Ballon d’Or Ousmane Dembélé à la 63e, buteur à la 66e, du 2-6 avant la note finale signée Vitinha de loin. Une sorte de rêve éveillé. » Face au 5e de Bundesliga, l’équipe de Luis Enrique a livré un récital avec sa possession de balle habituelle, ses latéraux toujours aussi décisifs et un Vitinha en chef d’orchestre. « Mais avec le PSG, l’art est ailleurs que dans la victoire. Il réside dans la capacité de répéter ces arabesques d’audace, ces enluminures permanentes, cet apparat de gala. C’est comme revoir un chef-d’œuvre du cinéma : on sait déjà tout du film mais c’est à chaque fois comme si on le redécouvrait. » Pour son prochain match de C1, un choc face au Bayern Munich est programmé au Parc des Princes le 4 novembre. « Il faut compter les jours en sautillant d’ici là parce que le PSG européen ressemble à une cathédrale du jeu, bâtie pour durer et qu’Ousmane Dembélé, cette parure d’une valeur inestimable, est de retour », conclut LP.