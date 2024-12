Revue de presse PSG : LDC, Désiré Doué, Lucas Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 décembre 2024. Hernandez, un retour qui peut faire du bien au PSG, enfin le déclic pour Désiré Doué, où se situe le vrai PSG ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le retour sur les terrains de Lucas Hernandez hier soir lors de la victoire du PSG contre le RB Salzbourg en Ligue des champions (0-3). S’il a rejoué hier, il aurait même pu revenir un peu plus tôt sans des problèmes gastriques qui ont dû le faire patienter une dizaine de jours supplémentaires. « Même la tentative d’intrusion a son domicile mardi matin, en présence de certains proches, n’a pas réussi à gâcher son moment. Après s’être assuré que tout le monde allait bien, l’ancien joueur du Bayern s’est replongé dans son match en continuant d’afficher la légèreté qui le caractérise », indique le quotidien sportif. Ce dernier explique que le retour de l’international français va déjà apporter davantage de concurrence dans le secteur défensif, certes plutôt performant, mais où les quatre titulaires (Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes) ont déjà beaucoup joué lors de cette première partie de saison. « Dans l’esprit de Luis Enrique, l’ancien Munichois sera la doublure de Mendes dans ce couloir. Hernandez, défenseur central de formation, va aussi densifier l’axe, composé prioritairement de la paire, plutôt efficiente, Marquinhos-Pacho. Comme Presnel Kimpembe, Hernandez est excité par cette concurrence. » L’Equipe indique que son retour permettra à Pacho de souffler un peu plus. Il permettra aussi à Lucas Beraldo de se recentrer, lui qui a eu du mal quand il était placé dans le couloir gauche. « Le PSG récupère également un leader, lui qui en manque et dont l’effectif est jeune. Apprécié du vestiaire, Hernandez est réputé pour ne pas tricher sur un terrain, se donner toujours à fond. Son attitude combative ne pourra être qu’un bon exemple à suivre pour ses partenaires. Affamé de compétition, le Français se sent frais autant physiquement que mentalement, même s’il faudra mesurer le contrecoup de sa rééducation et de sa longue absence. » Pendant sa convalescence, Lucas Hernandez a essayé de rester le plus possible au contact de ses partenaires, même si, de facto, sa blessure l’a tenu en marge. Le quotidien sportif conclut en expliquant que l’ancien de l’Atlético de Madrid revient dans un moment très important de la saison du PSG.

De son côté, Le Parisien revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de Salzbourg hier soir (0-3). Le quotidien francilien se demande si ce succès est vraiment un déclic pour les Rouge & Bleu. « Sur le papier et au regard du tableau d’affichage, il existe toutes les raisons de croire à un changement. Trois buts inscrits, une grande première cette saison en Coupe d’Europe. Mais le bon cache parfois aussi le moins reluisant, les vérités nichées dans les intervalles ou la réalité d’un match », lance Le Parisien. Le premier à tempérer ce succès a été Luis Enrique. Le coach parisien expliquant que cette victoire en Autriche n’était pas un meilleur match que contre le PSV Eindhoven et l’Atlético et qu’il était même pire. « Il y a un message pour les joueurs, mais également pour les observateurs et les supporters sur le mode « Paris n’a vraiment pas été verni » lors de ces deux rencontres au Parc des Princes. Son équipe a pris un point quand elle en méritait six, selon lui, au moins quatre selon tout le monde. Avec trois points de plus, le club de la capitale ne s’arracherait aujourd’hui pas les cheveux pour savoir s’il va intégrer les 24 premières équipes de la Ligue des champions. » Le quotidien francilien explique qu’à Salzbourg, Paris n’a rien changé de ses défauts : beaucoup d’occasions, peu de réalisme. Salzbourg étant un adversaire largement à sa portée, il faudra attendre confirmation face à un adversaire plus coriace, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Désiré Doué. Entré en jeu à la 66e minute, l’ancien rennais a marqué son premier but avec le PSG et délivré une passe décisive. Après son but, il a laissé éclater sa joie. Cette dernière « était assez révélatrice et mettait en lumière cette rage interne qui ne demandait qu’à être expulsée. » Sans être traversé par le doute, le numéro 14 parisien attendait tout de même ce moment, avance Le Parisien. « Décisif et décomplexé en sortie de banc, l’ancien Rennais a livré en l’espace d’une petite demi-heure une entrée pleine de personnalité qui a soulagé son équipe et lui-même, par la même occasion. Même si la frustration n’escorte pas ses premiers pas à Paris. » Le quotidien francilien a rempli sa part du contrat et disséminé en Autriche quelques promesses qui n’attendaient qu’à être vues depuis son arrivée cet été, assure Le Parisien. « Son manque de véritable préparation physique après les JO et la blessure à la cheville, contractée à Reims le 21 septembre, l’ont retardé dans son processus d’intégration. Après avoir couru derrière sa forme en octobre, Doué a retrouvé des sensations depuis un mois, comme l’ont démontré ses entrées contre Nantes et Salzbourg. Cette dernière peut-elle avoir valeur de déclic et lancer définitivement son aventure parisienne ? », analyse le quotidien francilien. Si la faiblesse de l’adversaire invite à la prudence, la confiance emmagasinée par le vice-champion olympique, conscient des progrès à accomplir, ne peut pas être neutre, lance Le Parisien. « Les prestations de Doué n’ont en effet jamais freiné le coach espagnol qui apprécie autant son investissement durant les séances que sa polyvalence. Entre eux, une relation fluide s’est installée et le coach parisien fait preuve de bienveillance à son égard, lui distille de précieux conseils au quotidien. Une approche humaine qui sied à Doué. » Désiré Doué, qui ne veut pas brûler les étapes au cours de cette première saison aux allures d’apprentissage, pourrait profiter d’une fin d’année chargée et riche en chocs pour prendre encore un peu plus d’épaisseur, conclut Le Parisien.

L’Equipe a élu son équipe type de la sixième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Et un joueur du PSG y figure, Willian Pacho. Nordi Mukiele, prêté par les Rouge & Bleu au Bayer Leverkusen, figure également dans ce onze de la semaine.

Le XI de la semaine de Ligue des champions de L’Equipe : Bizot (Brest) – Mukiele (Leverkusen), Chardonnet (Brest), Pacho (PSG), Théophile-Chaterine (Zagreb) – Kimmich (Bayern), Magnetti (Brest) – Saka (Arsenal), Bellingham (Real), Raphinha (Barcelone) – Griezmann (Atlético)