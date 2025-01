Revue de Presse PSG : LdC, Manchester City, Barcola, J.Neves, Dembélé, Parc des Princes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 janvier 2025. La victoire renversante et héroïque du PSG face à Manchester City en Ligue des champions (4-2), la prestation XXL de João Neves, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont aussi sonné la révolte, le Parc des Princes a vibré…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire renversante du PSG face à Manchester City. Menés 0-2 dès le retour des vestiaires, les joueurs de Luis Enrique ont su renverser la rencontre grâce à des buts d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves et Gonçalo Ramos. Un succès qui permet aux Parisiens de remonter à la 22e place au classement et d’être maître de leur destin pour une qualification pour les barrages avant le déplacement sur la pelouse de Stuttgart la semaine prochaine (29 janvier). Un nul suffira en Allemagne pour assurer sa place en play-off. « Le PSG a complètement éparpillé Manchester City dans une atmosphère de tempête, égalisant en sept minutes, et roulant sur l’équipe de Pep Guardiola dans des proportions que l’on aurait difficilement soupçonnées (4-2). » Les Rouge & Bleu se sont comportés comme une équipe dès la première minute, en attaquant et défendant ensemble et en mettant une agressivité étouffante aux Citizens. Pourtant menés 0-2 à la 53e minute, les champions de France n’ont jamais lâché et sont rapidement revenus dans la rencontre. « C’est une remontada, admettons la référence, ou l’un des plus beaux come-backs que l’on ait vu d’une équipe française en C1, pour adapter encore ce vocabulaire à la nationalité de l’adversaire, mais c’est surtout un exploit, quelles que soient les largesses de la défense de City et de son mental en papier, ces derniers temps. » Cette belle soirée a surtout été marquée par la réussite tactique de Luis Enrique mais aussi aux premiers buts de Bradley Barcola, João Neves et Ousmane Dembélé dans la compétition cette saison.

Le quotidien sportif fait également un focus sur les performances de quelques Parisiens. Et un joueur a impressionné durant cette rencontre : João Neves. Élu homme du match, le Portugais de 20 ans a marqué le but qui a permis au PSG de passer devant au score mais a surtout été un véritable poison pour ses adversaires, notamment Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Un épisode qui l’a fait entrer dans l’histoire de cette saison parisienne. L’ancien de Benfica a livré un véritable récital sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir. Sa capacité athlétique lui a permis d’être le premier « harceleur » sur le porteur adverse et d’initier le premier pressing de son équipe. Avec six ballons récupérés, il est notamment à l’origine du but égalisateur de Bradley Barcola. « Avant ça, et c’est aussi pour cela qu’il est si Luis Enrique compatible, le numéro 87 avait été le garant de la maîtrise parisienne (88 ballons touchés). Avec des orientations justes et cette capacité à toujours, par ses passes dans l’espace, ses courses pour remonter le ballon, donner de l’air au jeu parisien. » Malgré son erreur involontaire sur le deuxième but des Citizens, João Neves n’a pas douté et est rapidement reparti au combat, là où d’autres auraient sombré, lui permettant de marquer ce but victorieux de la tête malgré ses 1m74.

Autre joueur qui a marqué cette rencontre de son empreinte : Bradley Barcola. Alors que son équipe était menée 0-2, l’international français a relancé la rencontre avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé puis son but égalisateur. Le tout en cinq minutes. Une deuxième période qui contraste avec sa prestation timorée du premier acte. Le numéro 29 des Rouge & Bleu n’avait jamais osé provoquer son adversaire dans les un-contre-un. Il s’était seulement distingué sur sa passe sur le but hors-jeu d’Achraf Hakimi juste avant la pause. Avant ce duel face à Manchester City, les statistiques de l’ancien Lyonnais étaient faibles en Ligue des champions avec un but et une passe décisive en 16 rencontres de C1. Hier soir, il a surtout eu le mérite de relancer son équipe dans cette rencontre capitale pour l’avenir européen du PSG. « Barcola a affiché des valeurs de combattant qu’on ne lui connaissait pas, ou que son attitude nonchalante d’ordinaire ne laissait pas supposer. Après cette prestation déterminante se pose la question de savoir si ce match peut faire office de déclic sur la scène européenne pour le jeune attaquant parisien. Pour valider sa qualification la semaine prochaine à Stuttgart et espérer aller le plus loin ensuite dans l’épreuve, Barcola devra de nouveau allumer l’étincelle », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette soirée héroïque du PSG en Ligue des champions face à Manchester City (4-2). Après son entame de seconde période affreuse, le club de la capitale s’est remis dans la rencontre avec du caractère. Cela « a débouché ainsi sur un chef d’œuvre de révolte et de puissance, façon rouleau compresseur mû par une frustration intenable. » Sous la pluie battante du Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont transporté leurs supporters vers le monde des rêves. « Ousmane Dembélé en agent provocateur, Bradley Barcola puis João Neves du haut de ses 20 ans et Gonçalo Ramos ont porté l’estocade dans un Manchester City qui replonge dans ses douleurs et ses cauchemars. » Cette équipe parisienne a montré qu’elle avait le niveau Ligue des champions. Mais, il faudra désormais confirmer cet excellent résultat sur la pelouse de Stuttgart la semaine prochaine. « Ce qu’il a montré de capacité de réaction, de feu offensif sous l’impulsion d’Ousmane Dembélé mérite un débouché, une suite, un prolongement. Il faut faire durer le plaisir. Surfer sur cette vague qui a permis de remonter deux buts quand l’espérance était partie se coucher en douce et sans prévenir. »

Le quotidien francilien met également en avant les deux joueurs qui ont lancé cette révolte parisienne au retour des vestiaires : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Les deux premiers buteurs du PSG ont montré la voie vers ce succès retentissant. Entré en jeu à la pause, le numéro 10 parisien était pourtant à 100% pour débuter ce match après son syndrome viral de la semaine passée. Mais, Luis Enrique a privilégié la solution Lee Kang-In. Un choix tactique qui n’a finalement pas été payant comme en témoigne la sortie à la pause du Sud-Coréen. L’international français n’a pas tardé à montrer son importance dans le collectif parisien en inscrivant son 12e but de la saison sur une passe de Bradley Barcola. Le numéro 29 des Rouge & Bleu a enfin mis en avant ses qualités de percussion sur son côté gauche. Et quelques minutes plus tard, il s’est transformé en buteur, venant confirmer son regain de forme en cette année 2025 et inscrivant au passage son deuxième but de sa carrière en C1. Sa joie au moment du but disait tout de ce sentiment de libération. « Entre-temps, Ousmane Dembélé avait trouvé la barre transversale (70e) dans la foulée d’un petit pont sur Bernardo Silva. De quoi décupler l’effervescence qui gagnait les supporters parisiens qui réservaient à Barcola une ovation au moment de sa sortie (80e). Une jolie manière de le remercier pour cette fièvre du mercredi soir. »

Enfin, Le Parisien revient aussi sur la soirée d’anthologie vécue par le Parc des Princes. En tribunes et sur la pelouse, ce match a tenu toutes ses promesses. « Ce mercredi soir au Parc des Princes, les 48.000 spectateurs en ont en effet pris plein les yeux et les oreilles. Un vertige qui aura débuté quelques minutes avant le coup d’envoi grâce aux gigantesques tifos déployés en tribunes. » La banderole du CUP « Battu par les flots Paris n’a jamais sombré » a donné le ton sur cette soirée d’exception. Les tribunes Boulogne et Paris ont aussi participé à cette animation des grands soirs avec une tête de pirate et la devise de Paris (« Fluctuât Nec Mergitur ») exhibées. Dès l’entrée des joueurs, le ton était donné par les chants des supporters. Certains membres de la tribune Auteuil avait même migré à Boulogne pour mettre de l’ambiance. Dans la corbeille du Parc, plusieurs invités de prestige ont pu assister à cette rencontre de gala à l’image des frères Lebrun, le basketteur des Spurs Victor Wembanyama, le judoka Teddy Riner ou encore le chanteur Travis Scott. Les sélectionneurs Didier Deschamps (France) et Thomas Tuchel (Angleterre) étaient également présents, tout comme la nouvelle recrue parisienne Khvicha Kvaratskhelia.