Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 septembre 2024. Les débuts de la nouvelle Ligue des champions, le profil et la personnalité de Matvey Safonov, quel rôle pour Arnau Tenas, Hakimi-Dembélé et Nuno Mendes-Barcola deux paires explosives, Warren Zaïre-Emery et Vitinha de retour à l’entraînement…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur les débuts de ce nouveau format de la Ligue des champions. Et pour la première fois en C1, quatre formations françaises seront présentes (PSG, AS Monaco, Stade Brestois et LOSC). Dans ce nouveau format à 36 clubs et qui se présente en mini-championnat, cela va encore plus augmenter l’importance de cette compétition sur la scène européenne. Avec la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs en fin de saison (du 15 juin au 13 juillet), le PSG pourrait disputer jusqu’à 24 matches internationaux sur l’exercice 2024-2025 (17 en C1, 7 en Coupe du monde des clubs). Certains clubs restent favoris pour occuper les premières places de ce classement général comme le Real Madrid et Manchester City. Concernant le PSG, c’est un cas à part. « Avec une équipe rajeunie dont le joueur dominant est l’entraîneur, Luis Enrique, Paris fait un peu moins de bruit quand il frappe à la porte, mais ses qualités collectives peuvent l’aider à aller loin et à se sortir d’un programme piégeux, avec au moins quatre grands d’Europe à son programme (Manchester City et Atlético de Madrid à domicile, Bayern Munich et Arsenal à l’extérieur) », explique L’E.

Le quotidien sportif fait un focus sur Matvey Safonov. En l’absence de Gianluigi Donnarumma, le portier russe est pressenti pour débuter la rencontre face à Girona ce mercredi (21h sur Canal Plus). Recruté contre 20M€, bonus compris, en provenance de Krasnodar, le gardien de 25 ans est venu pour apporter de la concurrence au portier italien. Si son jeu au pied peut parfois être défaillant sous pression, Matvey Safonov est plutôt performant dans ses sorties aériennes et sait se montrer décisif sur sa ligne avec des réflexes de haut niveau. « Je ne me souviens par d’erreurs qu’il ait pu faire sur sa ligne », souligne un directeur sportif en Russie qui souhaitait le recruter. « C’est très difficile pour l’attaquant de lire ses déplacements, car il attend le dernier moment pour plonger. Il a aussi des réflexes au-dessus de la moyenne. Il faut y ajouter une relance à la main très efficace et très utile sur les phases de transitions. » Même s’il connaîtra sans doute sa première sous le maillot parisien ce mercredi, le Russe de 25 ans dispose déjà d’une certaine expérience avec un peu moins de 200 matches en professionnel, avec 17 rencontres de Coupes d’Europe (dont 4 en C1).

Issu d’une famille de sportif, Matvey Safonov possède une personnalité forte. « C’est un leader. Il a souvent été capitaine. Ces dernières années, il a beaucoup progressé dans sa stabilité émotionnelle », explique Igor, l’un de ses anciens formateurs à Krasnodar. À Paris, l’international russe (13 sélections) a rapidement trouvé ses repères, en habitant à proximité du Campus PSG. La direction parisienne a décidé de ce recrutement pour apporter de la concurrence à Gianluigi Donnarumma. Ces derniers mois, Keylor Navas, victime de nombreux pépins physiques au dos, ne poussait plus vraiment le portier italien. Et rapidement dans un entretien, Matvey Safonov a annoncé la couleur : « Je viens à Paris pour jouer. Même s’ils m’avaient dit que je serais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas être un remplaçant. Si je commence la saison comme numéro 2, les choses ne seront pas faciles pour le numéro 1. Je lutterai sans cesse. J’ai toujours été numéro 1 jusqu’à présent. Moi, j’y crois. » Les dirigeants parisiens ont placé beaucoup d’espoirs en lui, avec pour preuve son salaire confortable (environ 400.000€ par mois). « Il n’est donc pas gravé dans le marbre que Donnarumma reste numéro 1 tout au long de la saison, s’il ne répond pas aux objectifs fixés par le staff. Dès la recherche d’un nouveau gardien validé, Luis Campos a proposé plusieurs noms à son staff technique. Luis Enrique a préféré laisser Borja Alvarez, son entraîneur des gardiens, valider la décision finale », conclut L’E.

L’Equipe fait également le point sur la situation d’Arnau Tenas. Possédant les qualités demandées par Luis Enrique pour un gardien de but et partageant le même entourage professionnel, le coach parisien a poussé pour la candidature de l’ancien Barcelonais à l’été 2023. Mais après une saison chez les Rouge & Bleu (6 matches disputés), difficile de se faire un avis sur Arnau Tenas. Il a oscillé entre performances consistantes (Le Havre) et ratées (Toulouse). Une irrégularité qui interroge. « Tenas, qui dégage au quotidien une très (trop ?) grande confiance en lui, dispose d’impressionnants réflexes, mais peut passer à travers sur certaines séquences », note L’E. Pourtant, cet été, le PSG n’a pas voulu céder son portier de 23 ans, malgré des intérêts du RC Lens et du FC Nantes en Ligue 1, et de certaines formations espagnoles. Le board parisien est soucieux d’avoir trois gardiens compétitifs et n’a pas ouvert la porte à un départ. « Luis Enrique entend, à ce poste également, densifier la concurrence avec Donnarumma et Safonov devant, et Tenas en numéro 3. »

De son côté, Le Parisien se concentre sur l’animation offensive du PSG avec les couloirs Hakimi-Dembélé et Nuno Mendes-Barcola. Deux paires qui ont su se montrer décisives depuis le début de saison. Le duo Hakimi-Dembélé totalise déjà 4 buts et 4 passes décisives. « L’entente des deux hommes n’est pas nouvelle. La saison dernière, cette association de bienfaiteurs avait versé ici et là quelques prouesses qui se sont répétées dans le temps et ont pris forme à nouveau ce samedi face aux Bretons. » L’international français peut compter sur sa complicité avec le Marocain pour combiner et l’alimenter. Depuis son arrivée, Luis Enrique donne plus de liberté à ses latéraux afin d’amener du déséquilibre. Sur le côté gauche, le PSG possède également deux joueurs virevoltants avec Nuno Mendes (1 passe décisive) et Bradley Barcola (4 buts). Si le rôle du Portugais nécessite encore quelques adaptations, il est « plus porté sur les tâches défensives malgré ses qualités de contre-attaquant, afin de maintenir la liberté d’Hakimi sur l’autre flanc. » Mais il peut aussi s’appuyer sur Bradley Barcola qui n’hésite pas à assurer les replis. « Une nouveauté dans ce PSG où Kylian Mbappé s’octroyait trop souvent la liberté de ne pas défendre. » Cette harmonie dans les couloirs doit désormais trouver son prolongement en Ligue des champions.

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur l’entraînement de ce lundi. Et bonne nouvelle pour le PSG et Luis Enrique. Absents face au Stade Brestois, Warren Zaïre-Emery et Vitinha étaient présents aux côtés de leurs coéquipiers. Le Portugais a fait la séance complète tandis que le Titi a effectué une reprise partielle. Mais, « selon toute vraisemblance, WZE sera bien présent en Ligue des champions contre Gérone ce mercredi, et le coach parisien aura l’embarras du choix au milieu. » Seul Gianluigi Donnarumma, victime d’une gêne musculaire à la cuisse droite, sera absent.