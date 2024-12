Revue de Presse PSG : LdC, Salzbourg, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 11 décembre 2024. Le PSG s’impose largement face au RB Salzbourg (0-3), Paris se relance dans la course aux barrages, l’entrée en jeu décisive de Désiré Doué…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à la victoire du PSG sur la pelouse du RB Salzbourg (0-3) à l’occasion de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de se relancer dans la course à la qualification pour les barrages (24e place). Avant cette rencontre, le club de la capitale était dos au mur et était dans l’obligation de remporter deux de ses trois derniers matches pour espérer une qualification au prochain tour. Face à un adversaire d’une faiblesse rare, les Parisiens n’ont pas laissé passer leur chance. « Paris a mis le temps à tuer tout suspense, quand même, et a longtemps laissé son adversaire dans le match par sa maladresse et son manque de tranchant qui reflète son manque de confiance. La maîtrise collective du club de la capitale était criante, mais il lui a coûté de la traduire au tableau d’affichage et au bout du compte, le 3-0 est extrêmement mal payé. » Comme lors des matches précédents, un milieu de terrain (Joao Neves ou Vitinha) assurait le rôle de troisième défenseur pour donner plus de liberté offensive à Nuno Mendes. Si le PSG s’est d’abord cassé les dents face à Alexander Schlager, la libération est venue de Gonçalo Ramos (0-1, 30e), titularisé pour la troisième fois d’affilée, sur un service d’Achraf Hakimi, mettant ainsi fin au maléfice des sept matches sans marquer pour un attaquant parisien en C1. Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont poursuivi leur inefficacité offensive à l’image d’un Bradley Barcola en manque de réalisme dans le dernier geste.

Il a fallu attendre les vingt dernières minutes et deux belles actions collectives pour conclure cette soirée en Autriche. Nuno Mendes a d’abord profité d’un centre légèrement dévié de Désiré Doué pour marquer le but du break (0-2, 72e) puis une belle séquence collective a permis à l’international Espoirs français d’ouvrir son compteur but sous les couleurs parisiennes (0-3, 85e). « Au coup de sifflet final, Marquinhos et ses partenaires n’ont pourtant pas explosé de joie. Le leader de la Ligue 1 s’offre un sursis mais il n’a pas assuré sa présence au printemps, et regrettera peut-être d’avoir laissé filer autant d’occasions nettes pour son goal-average. Il s’est replacé pour les barrages et reste au niveau de la ligne de flottaison en attendant les rencontres d’aujourd’hui (24e). » Il faudra attendre les deux prochaines rencontres (la réception de Manchester City le 22 janvier, un déplacement à Stuttgart le 29) pour se qualifier. Mais le PSG n’aura pas de repos jusque-là avec un gros calendrier qui l’attend dans les jours à venir, à commencer par la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1 puis deux rencontres face à l’AS Monaco (18 décembre en L1 et le 5 janvier au Trophée des Champions) et enfin un déplacement sur la pelouse du RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France (22 décembre). « Maintenant qu’il a assuré le minimum en Europe, il lui reste un bon mois pour reconstruire une dynamique durable, chasser les doutes de ces dernières semaines et montrer qu’il peut espérer mieux dans cette compétition que des ambitions de barragiste. Pour le moment, on n’en est pas sûrs du tout », conclut L’E.

Le quotidien sportif fait également un focus sur l’entrée décisive de Désiré Doué. Entré en jeu pour la dernière demi-heure du match, l’international Espoirs français a eu un réel impact sur la victoire de son équipe avec un but et une passe décisive. Une délivrance pour l’ancien Rennais au vu de sa joie après sa première réalisation sous les couleurs parisiennes. Son dernier but en compétition remontait au 13 avril 2024 face au TFC, soit 20 rencontres sans le moindre but. En quelques minutes, le joueur de 19 ans a dynamisé l’attaque des Rouge & Bleu qui ronronnait depuis le retour des vestiaires et il a réussi sa meilleure partition depuis son arrivée à Paris. De quoi réjouir son coach, Luis Enrique, en conférence d’après-match : « Pour moi, lors des trois derniers matches qu’il vient de faire, il a participé à améliorer nos prestations en attaque et en défense. Je suis très heureux de ses trois derniers matches. Il ne jouait pas dans sa position favorite ce soir (mardi) et nous avons une très grande confiance en lui. » Cette confiance ne se dément pas de la part du technicien espagnol et son staff. En effet, Désiré Doué a pris part à 16 des 20 rencontres depuis son arrivée (11 sur 14 en Ligue 1 et 5 sur 6 en Ligue des champions) pour un total d’un but et deux passes décisives. Positionné dans un rôle d’attaquant axial ce mardi en lieu et place de Gonçalo Ramos, le numéro 14 du PSG avait déjà évolué dans ce rôle de faux 9 face à Reims (1-1). Mais hier soir, cela a été plus probant et donne une nouvelle option pour Luis Enrique dans son management offensif.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG en Autriche face au RB Salzbourg (0-3). Sa deuxième victoire dans cette Ligue des champions après celle contre Girona (1-0) en septembre dernier. Un succès qui laisse le club de la capitale encore en vie dans cette compétition avant les deux derniers matches face à Manchester City et Stuttgart. Face à une équipe autrichienne très pauvre techniquement, « Paris s’est amusé mais n’a pas réussi non plus une démonstration, le genre de prestation qui permet de se requinquer et sur laquelle s’appuyer pour construire. Paris a gagné en faisant le job, sans éclat particulier ni nouveauté cinglante. » Et un joueur est une nouvelle fois sorti du lot ce mardi soir dans l’utilisation du ballon et ses déplacements. Il s’agit d’Achraf Hakimi. « Le Marocain a survolé la partie, malgré parfois de mauvais choix et des contrôles trop larges dus à une forme d’étourderie. Mais il sent et lit le jeu différemment, lors d’actions clés sans doute trop peu nombreuses, dans cette position d’ailier droit. »

Largement supérieur au RB Salzbourg, le PSG a récité son football de possession mais sans profiter de son orgie de jeu en grande partie à cause de plusieurs occasions manquées. S’il a retrouvé un peu de couleur, Bradley Barcola (élu homme du match), a encore montré ses limites dans la création. « Beaucoup de feintes et d’espaces, plus que d’habitude, lui ont permis de toucher beaucoup de balles, d’être servi très souvent et souvent dans la profondeur comme il aime pour une maigre récolte. Il n’a rien transformé de ce marquage lâche, de ses situations arrivé lancé où il s’est perdu dans un mauvais contrôle, la touche de trop. » Un défaut qui englobe cette équipe parisienne qui met trop de temps à libérer le ballon plus vite, cherchant trop lentement la faille. Il a fallu attendre l’entrée en jeu de Désiré Doué pour se mettre définitivement à l’abri dans cette rencontre avec un but et une passe décisive à son actif. « Le club de la capitale respire et revient un peu dans la course tout en demeurant un combo perfectible, sans une note de sublime qui la grandirait », conclut le quotidien francilien.