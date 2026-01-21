Revue de Presse PSG : LdC, Sporting, défaite, Chevalier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 janvier 2026. Le PSG piégé sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions, les raisons de cette défaite, une soirée difficile pour Lucas Chevalier…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite sur le fil du PSG sur la pelouse du Sporting CP (2-1), dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Largement dominateurs mais pas assez dangereux offensivement, les Rouge & Bleu ont été punis par un doublé de Luis Suarez dans le dernier quart d’heure. Sa place dans le top 8 est désormais menacée. Pourtant, l’équipe de Luis Enrique a montré des qualités à Lisbonne avec un pressing formidable pendant une bonne partie du match, mais elle a été incapable de se créer de grosses occasions de but (28 tirs, 6 cadrés). « Il paraît que la Ligue des champions se joue sur des détails, mais avant de s’intéresser aux détails, il va falloir se pencher sur d’autres travaux essentiels, même si l’on a bien compris que le déroulement même de la saison parisienne impliquait un process particulier : il ne suffit pas que les blessés reviennent, il faut qu’ils reviennent en forme. » Malgré une première période de haut niveau dans le contre-pressing, le club parisien n’est pas parvenu à se créer d’occasions franches, en multipliant notamment les tirs de loin (1,25 xG pour 28 tirs). À cela s’ajoutent trois buts refusés. Au fil des minutes en seconde période, les champions d’Europe ont perdu leur intensité et Luis Suarez en a profité à deux reprises pour punir les Parisiens en renard des surfaces. « Même en battant Newcastle au Parc, mercredi prochain, Paris pourrait ne pas être assuré de terminer dans le top 8, selon les résultats de mercredi soir. D’ici là, quelques débats qui avaient quitté le champion d’Europe pourraient resurgir. »

Cette défaite face au Sporting peut s’expliquer sur plusieurs points. Déjà puni par son manque d’efficacité lors de l’élimination en Coupe de France face au Paris FC, le PSG a récidivé à l’Estadio José Alvalade. Les fantômes de l’automne-hiver 2024 resurgissent (1,25xG sur 28 tirs). Si le contre-pressing a longtemps été efficace dans cette rencontre, le club parisien a commencé à perdre le fil en fin de match face au pressing plus intense des Portugais. Le manque de maîtrise et de justesse technique aura finalement pesé et l’absence de João Neves s’est fait ressentir. « Le petit Portugais, dans ce type de scénario, n’a aucun équivalent dans l’effectif. Sur quelques séquences, la ligne arrière a soudain été trop exposée. » De plus, l’entrée en jeu d’Illia Zabarnyi a également eu des conséquences pour les Rouge & Bleu. Entré à la 80e minute au poste inhabituel de latéral droit, la recrue estivale a très mal défendu dans son couloir. « On l’a senti sur la retenue, avec des orientations de corps douteuses. Et ce recul-frein sur le second but est, au mieux, regrettable. Un constat s’impose : Zabarnyi ne peut pas représenter une alternative à droite à haut niveau (et même en L1) », souligne L’E. Enfin, le PSG a une nouvelle fois affiché une grande fébrilité sur les coups de pied arrêtés. Sur les 31 buts encaissés cette saison, dix l’ont été sur cette phase de jeu (soit 32%, un chiffre comparable à la saison passée, 34%).

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur une autre faiblesse parisienne, Lucas Chevalier. Sur les quatre frappes cadrées du Sporting ce mardi soir, le PSG a encaissé deux buts. Et le portier français n’est pas irréprochable, pas aidé non plus par sa défense sur le deuxième but portugais. Sur l’ouverture du score, l’ancien du LOSC avait déjà repoussé avec difficulté un ballon en corner. Sur le deuxième but, son ballon mal boxé a offert le doublé à Luis Suarez. « Avec lui, les petites causes entraînent trop souvent de grandes conséquences (…) Avec, au bout de cette soirée lisboète, ce constat énoncé maintes et maintes fois : le numéro deux de l’équipe de France est encore loin de ses standards lillois avec un manque de régularité qui interpelle forcément sur la durée », constate L’E.

Hormis une rencontre face au Havre en Ligue 1 et les deux séances de tirs au but contre Tottenham et l’OM, Lucas Chevalier a rarement eu un vrai impact sur les résultats de son équipe. Lors de sa blessure à la cheville début décembre, Matvey Safonov avait parfaitement assuré l’intérim, au point de relancer les débats sur la hiérarchie des gardiens jusqu’à la blessure à la main du Russe. Le gardien de 24 ans découvre un nouvelle vie depuis cet été : « la découverte d’un nouvel environnement et d’un nouveau métier, le poids de la succession de Gianluigi Donnarumma et des critiques auxquelles il n’était pas habitué. Il avait aussi devancé ce qui allait suivre : des prestations disséquées tous les trois jours, avec l’obligation de répondre toujours présent, au risque de passer du statut de héros à celui de coupable idéal. Il en est de nouveau là alors que plane de l’ombre du prochain retour de Matvey Safonov. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette défaite à Lisbonne (2-1). Avec une deuxième défaite en trois matchs, le club de la capitale a encore affiché un manque d’efficacité. « Les contenus du PSG restent bons mais il manque encore quelque chose, du tranchant et de la moelle. Dans son ADN, c’est beaucoup (…) Entre un Bradley Barcola impuissant dans la surface, un Ousmane Dembélé pas assez vif et un Désiré Doué à l’envers, Paris n’a pas su transformer sa domination. » Malgré une multitudes de frappe (28), les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à se créer d’occasions nettes (6 tirs cadrés), « faute de justesse dans les derniers enchaînements, avec un Dembélé et un Doué aussi précis qu’un dessin de maternelle. » Déjà un problème lors du match nul à Bilbao (0-0) en décembre, cette inefficacité est un véritable souci en Ligue des champions et menace une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. « Plus d’une semaine après leur couac contre le PFC, les champions d’Europe sont tombés de la même manière, face à beaucoup plus faible, et en déroulant les mêmes maux. Une fois, c’est un accident. Deux fois, c’est un problème », conclut LP.