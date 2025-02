Revue de Presse PSG : LdC, Stade Brestois, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 12 février 2025. La nette victoire du PSG face au Stade Brestois (0-3) en barrage aller de Ligue des champions, les Parisiens prennent une belle option pour les 8es de finale, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance aux Bretons, Ousmane Dembélé continue sur sa lancée phénoménale…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Ousmane Dembélé, grand artisan de la victoire du PSG face au Stade Brestois (0-3) en barrage aller de la Ligue des champions. Auteur d’un doublé et à l’origine du penalty obtenu, le numéro 10 parisien est sur un nuage depuis début 2025. « Et le pire, ou le meilleur, est qu’il a signé cette performance au bout d’une prestation dans le jeu relativement quelconque… » À 27 ans, l’attaquant parisien a complètement changé de visage. Une nouvelle fois aligné en numéro 9 au Stade de Roudourou, l’international français a eu un déchet important dans son jeu (70 % de passes réussies, plus faible total d’un Parisien), avec certaines séquences de jeu où il était assez discret. Mais son instinct et son sens du jeu ont fait la différence. C’est sur l’une de ses frappes que Pierre Lees-Melou a mis la main, offrant un penalty transformé par Vitinha (1-0, 21e). Puis, juste avant la pause, il a fixé Massadio Haïdara puis trompé Marco Bizot d’une frappe placée pour conclure une action collective magnifique des Rouge & Bleu (0-2, 45e). Après l’heure de jeu, il a été plus prompt que trois Brestois dans la surface pour inscrire un nouveau doublé (0-3, 66e).

Avec cette performance, l’ailier de 27 ans est sur une série impressionnante de 18 buts inscrits lors de ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues. « Dembélé ose, s’affirme, semble découvrir avec une certaine jubilation qu’il avait des ressources inexploitées, longtemps dissimulées par un caractère réservé et par l’ombre que faisaient sur lui des personnalités plus magnétiques (Messi, Mbappé). » Même s’il a manqué quelques occasions ce mardi, le Français donne l’impression de pouvoir marquer n’importe quand et n’importe où. « La question est hardie, mais au regard de ses stats et ses faits d’armes depuis deux mois, elle s’impose : et s’il n’était pas, en ce 12 février 2025, le meilleur joueur du monde ? », se demande L’E. En tout cas, Ousmane Dembélé est devenu le leader technique de ce PSG post-Mbappé, en affichant une personnalité fédératrice.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance du PSG face au Stade Brestois (0-3). En écrasant les Bretons dans cette rencontre aller des play-off de Ligue des champions, le club parisien a pris une sérieuse option pour les 8es de finale de la compétition, où il affrontera Liverpool ou le FC Barcelone. Même si cette affiche 100% française ressemble à une rencontre ordinaire de Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique ont confirmé leur niveau des dernières semaines. « Paris est injouable quand il s’applique un peu. » Il n’y a pas eu photo lorsque les Parisiens ont commencé à se montrer efficaces avec un Ousmane Dembélé en mode serial buteur. Pourtant, les Brestois ont eu quelques opportunités mais ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces. La sortie de balle sur le deuxième but a montré que ce PSG-là était irrésistible. « La qualité technique pour échapper au pressing, le mouvement, les courses et la vitesse des attaquants, mais aussi la compréhension collective de l’action qui se joue, puisque si Dembélé a choisi de finir tout seul, quatre autres parisiens étaient dans la surface. »

Si Brest a continué à pousser en seconde période, le PSG aurait aussi pu alourdir le score sur quelques occasions manquées. Puis, les entrées en jeu de Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In ont fait perdre la vitesse et la profondeur de cette équipe. Un résultat net qui offre une belle option pour les 8es de finale de Ligue des champions. Un retournement de situation semble à ce jour improbable pour les Brestois dans une semaine au Parc des Princes. « C’est justement parce que c’est le PSG, cette saison, avec sa manière de marcher sur les autres équipes françaises, que cela semble absolument impossible. Personne ne le dira, au sein du club parisien, mais tout le monde le pensera : il faut préparer dès maintenant le huitième de finale contre Liverpool ou le FC Barcelone. Il faut toujours prendre un match après l’autre ? Ce sera justement le grand match après l’autre », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face au Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des champions avec une large victoire à Roudourou (0-3). Cette équipe parisienne est imprenable ces derniers temps à l’image de son numéro 10 Ousmane Dembélé. Sauf improbable effondrement, les Rouge & Bleu valideront leur ticket pour les 8es de finale de la LdC mercredi prochain au Parc des Princes lors du match retour face aux Bretons. Le PSG a rapidement mis fin aux espoirs brestois. Même si les Ty-Zefs n’auront jamais lâché avec quelques temps forts dans cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont confirmé leur forme du moment : « injouables, déterminés, réalistes quand bien même le hors-bord en attaque ou le rafiot en défense patine ou tangue. » Un homme représente ce changement de visage du PSG : Ousmane Dembélé, le meilleur buteur européen de 2025. « Comme si une recrue infernale devant le but avait signé lors de ce mercato. À part peut-être Luis Enrique, personne ne l’avait vu venir. »

Le quotidien francilien fait justement un focus sur Ousmane Dembélé. En inscrivant un doublé et à l’origine du penalty obtenu, le Français de 27 ans a confirmé sa nouvelle dimension prise depuis deux mois. « S’il existait un Ballon d’or de janvier, voire un, déjà, pour le mois de février, le numéro 10 du PSG serait, à n’en pas douter, candidat pour le décrocher. » Le club de la capitale a enchaîné un quatrième succès de rang sur la scène européenne grâce à un Dembélé injouable. Son but juste avant la pause vient récompenser une première période d’une effarante efficacité. « Avec 19 ballons touchés, Dembélé était au repos le joueur de champ à avoir effleuré le moins le cuir sur le terrain, mais le joueur à avoir été le plus décisif », souligne LP. Même si son rendement a baissé en seconde période, cela ne l’a pas empêché d’inscrire un doublé. De quoi lui valoir les compliments de son capitaine Marquinhos. « C’est génial. On était tous conscient de ses qualités. Il a su continuer à faire ce qu’il faut en étant plus tueur. C’est magnifique, quand on voit Ousmane comme ça. Il débloque le match et nous offre le résultat. Il arrive à être de plus en plus efficace. »

Avec 18 buts inscrits sur les 11 derniers matches, dont 15 sur les 8 rencontres disputées en 2025, Ousmane Dembélé est tout simplement le meilleur buteur européen de cette nouvelle année. « Lors des huit sorties effectuées en 2025, Dembélé a déjà fait plus trembler les filets adverses que lors de ses 42 matchs disputés en 2024 où il n’avait scoré ‘que’ 13 fois. » En marquant lors de huit matches consécutifs, l’international français a égalé un record dans l’histoire du PSG co-détenu par Kylian Mbappé, Neymar Jr (deux fois) et Carlos Bianchi. « Trois légendes du club parisien qu’il pourrait les effacer des tablettes s’il marque lors de son prochain match », conclut LP.