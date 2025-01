Revue de Presse PSG : LdC, Stuttgart, Dembélé, Doué, Barcola…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 janvier 2025. Le PSG en démonstration sur la pelouse du VfB Stuttgart (1-4), un duel franco-français pour les barrages de Ligue des champions, Ousmane Dembélé serial butteur, les grandes performances de Bradley Barcola et Désiré Doué…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la réussite des clubs français dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Trois écuries de Ligue 1 se sont qualifiées pour les barrages (PSG, Stade Brestois et AS Monaco) tandis que le LOSC file directement en 8es de finale de la compétition. D’ailleurs, le barrage offrira au PSG une affiche 100% française face aux Bretons ou Monégasques, soit ses deux prochains adversaires en Ligue 1. En revanche, en cas de qualification dans ces play-off, le club parisien défiera Liverpool ou le FC Barcelone en 8es de finale de LdC. Et pour valider ce ticket pour la suite de la compétition, le PSG devait au minimum revenir avec le point du match nul de son déplacement sur la pelouse de Stuttgart. Et, les Parisiens ont fait mieux que ça en livrant un véritable récital à la Mercedes Benz Arena (1-4). Portés par un triplé d’Ousmane Dembélé et un but de Bradley Barcola, les Rouge & Bleu n’auront jamais douté dans cette rencontre capitale. Cette équipe parisienne a mis l’intensité et l’efficacité nécessaires pour se rendre cette rencontre facile dès les premières minutes. « Le PSG, qui aborde la fin de l’hiver et ses matches européens sur un fil, a bien changé, et joliment grandi. »

L’efficacité des joueurs de Luis Enrique a mis en valeur le pressing et le contre-pressing face à un adversaire dominé dans tous les secteurs. « La supériorité parisienne aura été presque embarrassante, par moments, faisant passer les joueurs allemands pour des petits garçons, dominés techniquement, volatils dans les duels, asphyxiés par la pression. » Cette soirée a aussi confirmé la grande forme actuelle d’Ousmane Dembélé, qui reste sur une série de 11 réalisations sur ses 8 derniers matches., soit la meilleure période de sa carrière face au but. Si le club de la capitale a réussi à retrouver une puissance offensive, il a toujours du mal à terminer la rencontre avec un clean-sheet (un seul sur les dix derniers matches). Mais, le PSG s’avance dans cette compétition avec des attaquants efficaces et un milieu de terrain qui a franchi un palier dans l’impact au niveau européen.

Le quotidien sportif salue la performance d’Ousmane Dembélé. Avant les matches décisifs de cette phase de ligue de la Ligue des champions, le numéro 10 parisien incarnait la caricature des problèmes de finition de son équipe. Mais, depuis son entrée fracassante face à Manchester City (4-2), l’international français affiche un visage complètement différent. Déjà buteur face aux Citizens, « Dembouz » a inscrit un triplé sur la pelouse de Stuttgart ce mercredi soir (1-4). Il est même impliqué sur les quatre buts de la soirée avec son corner tiré sur l’ouverture du score de Bradley Barcola. « Une sacrée perf’ pour un joueur qui n’avait jusque-là jamais inscrit ne serait-ce qu’un doublé dans sa carrière en C1. Et qui confirme sa mutation en cours en vrai goleador. » Dans cette position de faux-numéro 9, l’attaquant de 27 ans a beaucoup dézoné en étant omniprésent dans le jeu (69 ballons touchés, 22 passes vers le dernier tiers). Élu homme du match, l’ancien Barcelonais a expliqué cette métamorphose après la rencontre : « Je suis beaucoup plus proche du but en jouant n°9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but, j’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. J’espère que ça va continuer. »

Mais ce n’est pas qu’une affaire de positionnement. « L’été dernier, l’état-major du PSG avait échangé avec Dembélé pour expliquer qu’après le départ de Kylian Mbappé, le club comptait sur ‘Ous’ pour reprendre le leadership de l’attaque. Et qu’il devait devenir davantage buteur », explique L’E. Après quelques épisodes compliqués, Ousmane Dembélé s’est peu à peu acclimaté à ce nouveau rôle. De quoi lui valoir les compliments Luis Enrique après la rencontre : « J’adore Ousmane. C’est un joueur à part. Il a fait un match superbe, c’est une très belle nouvelle de voir ce qu’il a fait. Il a montré toutes ses qualités. » Cela demandera désormais confirmation face à un adversaire qui laissera moins d’espaces. « Mais l’insouciant Dembélé – c’est aussi une qualité, dans certaines circonstances – a déjà démontré sa capacité à scorer contre les gros bras, son formidable but contre le Barça l’an dernier en témoigne. Il lui manquait la régularité, la confiance, le vent dans le dos. Tout est là, aujourd’hui. »

L’Equipe met également en avant les prestations de Bradley Barcola et Désiré Doué. Les récentes performances des deux Français vont apporter une vraie concurrence avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, qui sera qualifié pour disputer les barrages de Ligue des champions dans deux semaines. De quoi donner le sourire à Luis Enrique. « L’entraîneur adore avoir le choix au moment de sélectionner les joueurs qui composent son onze. Faire jouer la concurrence, créer de l’émulation à l’entraînement et avoir une équipe toujours en forme, c’est le rêve ultime du technicien. » Critiqués pour son manque de statistiques en C1, Bradley Barcola a encore marqué hier après sa réalisation face à Manchester City. Un match qui a sûrement servi déclic pour l’international français, qui ne semble plus hésiter balle au pied face à ses adversaires.

Et Désiré Doué passera certainement ce cap dans les semaines à venir. Le milieu offensif de 19 ans n’est pas encore au niveau des deux internationaux français et réalise encore certains mauvais choix, mais ses statistiques continuent de monter en flèche (3 buts et 6 passes décisives cette saison). Et malgré plusieurs changements de position, l’ancien Rennais poursuit sa montée en puissance. Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’international Espoirs français pourrait évoluer dans l’entrejeu ou être poussé sur le banc lors des grands rendez-vous. « Mais il ne faudra pas que le Géorgien tarde à trouver ses marques car le Français ne se fera pas prier pour lui mettre la pression. Exactement ce que Luis Enrique souhaite pour envoyer son équipe sur la lune », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette qualification pour les barrages de Ligue des champions après ce succès face à Stuttgart (1-4). « Attention, la catapulte PSG déboule. Avec neuf points en trois matchs, onze buts inscrits et un Ousmane Dembélé devenu infernal, il se propulse en barrages de la Ligue des champions où il affrontera Monaco ou Brest. » Le club de la capitale se montre enfin digne de la Coupe d’Europe et pourra même intégrer une nouvelle arme offensive avec Khvicha Kvaratskhelia. Pourtant, cette campagne européenne avait très mal débuté avec des défaites face à Arsenal (2-0), le Bayern Munich (1-0) et l’Atlético de Madrid (1-2). « Mais Luis Enrique n’avait pas complètement tort quand il disait que sa formation ne passait pas loin, entravée par un manque d’efficacité lunaire, qu’elle semble retrouver au meilleur moment. »

Et celle progression peut se résumer à un joueur : Désiré Doué. Totalement fantomatique lors de la défaite en Angleterre, l’ancien Rennais a réalisé une progression stratosphérique tout comme les autres recrues Willian Pacho et João Neves. « Ils ont vraiment grandi, dans des proportions qui peuvent dessiner le meilleur pour la suite. Même Gianluigi Donnarumma paraît meilleur depuis qu’il a été bousculé par la concurrence de Matvey Safonov. » Ce mercredi soir, le PSG a donné une leçon à Stuttgart. La formation allemande s’est liquéfiée dans le jeu face à la forme offensive des Parisiens et un Ousmane Dembélé qui marche sur l’eau en cette année 2025. La victoire une semaine plus tôt face à Manchester City aura donc servi de déclic pour cette jeune formation aussi bien dans l’attitude que dans la confiance en soi.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Ousmane Dembélé. Le joueur de 27 ans a inscrit son premier triplé sous les couleurs parisiennes. « Victime d’un virus la semaine précédent le rendez-vous face à Manchester City, le numéro 10 du PSG souffrait assurément de la grippe B, celle du but ! » La semaine passée, son entrée en jeu face aux Anglais avait sonné la révolte parisienne. Et ce mercredi soir, à la Mercedes Benz Arena, l’international français a encore frappé. Pour la première fois depuis mars 2016 avec le Stade Rennais, Ousmane Dembélé a inscrit un triplé. « Du droit, à chaque fois, Dembouz n’aura cette fois quasiment jamais raté la cible. Sur les trente-trois ballons touchés en première période, il placera trois tirs, dont deux finiront au fond des filets de Bredlow (…) Une performance inédite qui aura permis à Paris de signer ses quarante-cinq premières minutes les plus efficaces de l’ère Enrique. » Avec 11 buts sur ses 8 derniers matches, Dembélé confirme qu’il est l’arme offensive numéro un de son équipe. Il « vient d’inscrire autant de buts lors de ses 11 dernières sorties que sur ses 59 premières avec le PSG. » Avec 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant parisien a déjà dépassé son record personnel sur une seule saison (14 réalisations en 2018-2019 avec le FC Barcelone).