Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 avril 2022. Le déclin de Mauro Icardi depuis son arrivée à l’été 2019, une réunion prévue entre les dirigeants parisiens et Kheira Hamraoui, quatre joueurs en tête de liste pour un départ, vers une affluence record au Parc des Princes pour PSG-OL.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur l’histoire gâchée de Mauro Icardi au PSG. Prêté avec option d’achat par l’Inter à l’été 2019, l’attaquant argentin est définitivement acheté l’été suivant, après une première saison convaincante (20 buts inscrits). Mais entre mauvaises performances, méforme physique, blessures et problèmes personnels, l’international de l’Albiceleste déçoit depuis deux saisons et « devrait quitter le club l’été prochain, deux ans avant la fin de son contrat. » Blessé au quadriceps lors de l’échauffement avant le match face à Angers (3-0), l’ancien de l’Inter pourrait retrouver la compétition avant la fin de la saison, mais reste à savoir s’il sera utilisé par Mauricio Pochettino. En effet, le joueur de 29 ans a seulement été titularisé à dix reprises en Ligue 1, pour 5 buts. Sa dernière réalisation remonte au 22 décembre face au FC Lorient (1-1). « Il semble loin donc le temps où son engagement à l’été 2020 pour quatre saisons en échange de 50 millions d’euros, plus 8 millions de bonus et un salaire annuel estimé à 10 millions d’euros, faisait figure de bonne affaire pour le PSG. »

Le début de la fin pour Mauro Icardi a été le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne en août 2020. L’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, « ne goûte guère à l’état de forme de son attaquant (…) Plombé par cet épisode, Icardi s’enfonce dans le doute. » De plus, l’Argentin doit faire face à une concurrence accrue dans son secteur avec les présences de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Leo Messi. Les places de titulaire se font donc plus rares. À cela s’ajoutent ses problèmes personnels avec sa compagne, Wanda Nara. « En interne, on constate que l’Argentin ‘n’a pas géré’ cette situation personnelle. Aujourd’hui, le calme semble revenu dans la vie du joueur. » Si son avenir semble s’écrire loin du PSG, Mauro Icardi garde toujours une belle cote en Italie où la Juventus Turin avait tenté de l’enrôler, en prêt, l’hiver dernier. Cependant, « un prêt est exclu. Seul un départ définitif est envisageable », conclut LP.

Le quotidien francilien apporte également des informations sur la suite de l’affaire Kheira Hamraoui. À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais, une échauffourée a éclaté à l’entraînement des Parisiennes entre Kheira Hamraoui et trois de ses coéquipières (Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto). Ainsi, la milieu de terrain ne s’est pas présentée pour le déplacement à Lyon. Après cet épisode, la joueuse de 32 ans « va être reçue par ses dirigeants (dont Ulrich Ramé) pour discuter de la suite de la saison et de sa carrière à Paris. » Depuis son agression le 4 novembre dernier, le club avance avec prudence et « doit toujours jongler entre la morale et le juridique. » Mais cette fois-ci, Kheira Hamraoui s’est mise à la faute en étant à l’origine de l’échauffourée et en ne se présentant pas pour le déplacement. « Ces actes ouvrent la porte à de possibles sanctions disciplinaires. »

Depuis plusieurs semaines, le staff parisien doit gérer une situation intenable avec certaines joueuses qui ne s’adressent pas la parole. « Ces derniers temps, la relation sportive entre Hamraoui et ses coéquipières s’était dégradée. Le 16 avril, malgré le succès contre Issy (6-1), l’ex-Lyonnaise a fait part de sa colère auprès du staff, indiquant que Katoto ou Diani ne lui feraient aucune passe », rapporte LP. Une victoire en Ligue des champions ce samedi (demi-finale retour face à l’OL) pourrait redonner un peu de sourire en cette fin de saison.

De son côté, L’Equipe revient sur les départs espérés par le PSG lors du prochain mercato estival. Le club parisien souhaite se séparer de six à sept joueurs, mais quatre sont particulièrement visés : Julian Draxler (2024), Leandro Paredes (2023), Layvin Kurzawa (2024) et Thilo Kehrer (2023). Concernant le champion du Monde 2014, il se situe assez loin dans la hiérarchie des attaquants. Alors qu’il était satisfait de sa situation au PSG, le joueur de 28 ans a finalement compris qu’il devait retrouver un minimum de temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du monde 2022 avec l’Allemagne. « Ce ne sera pas à Paris, ou après des premiers mois très prometteurs, il a disparu petit à petit (…) Le Hertha Berlin, Dortmund et Leverkusen l’apprécient, de même que le Séville FC. » Il a récemment été opéré du ménisque pour être prêt pour la saison prochaine. Concernant Leandro Paredes, il arrive en fin de contrat dans un an. Récemment opéré d’une pubalgie, l’Argentin veut également être en forme pour disputer le Mondial 2022. Après avoir dépensé 47M€ en janvier 2019, les Rouge & Bleu souhaiteraient récupérer un peu d’argent en le vendant. Son nom est souvent associé à certains clubs italiens, dont l’Inter Milan. « Très proche de Neymar et surtout de Messi, Paredes n’est pas certain de vouloir partir », rapporte L’E.

Pour Layvin Kurzawa, la situation est différente. Plus utilisé depuis le Trophée des Champions (8 minutes), le PSG lui avait demandé de partir l’été dernier mais a fait face au refus du joueur. Ainsi, le latéral gauche de 29 ans doit relancer sa carrière. Mais au sein du club, « certains doutent de sa volonté à aller voir ailleurs alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat. » Approché par l’OL et Galatasaray lors des derniers mercatos, le joueur rêve de rejoindre l’Angleterre. Enfin Thilo Kehrer n’a jamais répondu aux attentes depuis son arrivée à l’été 2018. Même s’il réalise actuellement sa meilleure saison avec le maillot parisien, l’international allemand garde une belle cote (entre 20M€ et 30M€) sur le marché, « ce qui constituerait une bonne vente. Il est suivi par des clubs allemands et anglais. »

Le quotidien sportif rapporte que la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League, au Parc des Princes, entre le PSG et l’OL va attirer du monde. En effet, on se dirige vers un record d’affluence dans l’enceinte parisienne avec déjà plus de 25.000 billets vendus hier matin. Ainsi, le récent record face au Bayern (27.262 spectateurs, le 30 mars) sera battu. « Le club a bon espoir d’atteindre les 30.000 spectateurs, pour peut-être battre le record d’un match féminin en France : 30.661 personnes étaient au Groupama Stadium en novembre 2019 pour un Lyon-PSG de D1. »