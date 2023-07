Revue de presse PSG : Le Havre, Luis Enrique, Højlund…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 22 juillet 2023. Le premier match sur le banc de Luis Enrique contre Le Havre, un intérêt pour Rasmus Højlund, l’incident Donnarumma…

L’Équipe revient sur l’incident survenu au domicile de Gianluigi Donnarumma dans la nuit de jeudi à vendredioù il aura été cambriolé puis ligoté avec sa compagne. Selon les premières estimations, et même si le préjudice est évolutif, le butin atteindrait environ 500 000 euros. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour vol en bande organisée avec arme, séquestration en bande organisée et violences aggravées. Le portier parisien n’était pas sur la feuille de match pour la rencontre amicale contre Le Havre (2-0) mais sera bien au Japon pour le stage estival malgré l’incident.

Le quotidien sportif fait un focus sur la victoire parisienne contre Le Havre ce vendredi (2-0) avec Luis Enrique qui a concocté un onze expérimental pour chaque période. À noter que les deux frères Mbappé ont joué ensemble sur la pelouse de Campus PSG, puisque l’aîné de la fratrie est entré en jeu dès la 66e minute. Le média met en avant le fait que l’international français était en jambe puisqu’il a multiplié les situations chaudes avant d’inscrire son but dans les ultimes minutes de la partie.

Au rayon des arrivées pour le mercato, le PSG pisterait le jeune danois Rasmus Højlund. L’Equipe affirme ce samedi que « plusieurs acteurs du marché des transferts expliquaient avec insistance que le Paris Saint-Germain travaillait encore sur des pistes d’attaquant qui n’étaient pas sorties dans la presse”. L’actuel attaquant de l’Atalanta se placerait désormais comme potentielle recrue du PSG. En ce sens, Luis Campos, qui suit le Danois “depuis plusieurs semaines”, a entamé les discussions avec l’entourage du joueur afin de prendre de l’avance sur une concurrence dense. Si un accord serait ficelé entre Rasmus Højlund et Manchester United, le club de Premier League douterait de sa capacité à s’aligner sur les demandes du club italien. De son côté, le PSG ne devrait pas avoir de mal à trouver un accord avec le clan du joueur pour un contrat longue durée, tant le sujet a déjà été évoqué avec l’entourage du joueur. Par ailleurs, Paris devra débourser près de 60 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur, conclut L’Equipe.

Du côté du Parisien, on explique les esprits des différents acteurs du PSG étaient tournés vers la situation de Gianluigi Donnarumma et de sa compagne, Alessia Elefante, qui ont été victimes d’un violent cambriolage à leur domicile. Le joueur a reçu plusieurs coups des agresseurs, ce qui lui occasionne deux plaies saignantes à la tête. “Les circonstances violentes dans lesquelles se sont déroulés les faits ont en tout cas provoqué la sidération au PSG, particulièrement attentif à la question de la sécurité de ses hommes. En interne, on martèle que la direction fait de la protection de ses joueurs une priorité et que le sujet est pris très sérieux” rapporte Le Parisien. “Ce qui est arrivé chez Donnarumma est absolument terrifiant, confie un proche d’un cadre du PSG. C’est fou et inacceptable que de tels agissements puissent avoir lieu.”

Le quotidien francilien fait aussi un point sur la victoire parisienne contre Le Havre en amical en expliquant que les hommes de Luis Enrique ont dicté le tempo tout au long de la rencontre. Le PSG était aligné en 4-3-3 avec une pointe basse devant la défense. Le Parisien regrette une possession stérile des Rouge & Bleu, un ballon qui tourne de part et d’autre du terrain en progressant que trop rarement vers l’avant. Paris s’est concentré sur son jeu dans l’axe. En première période, avant sa sortie, Lee Kang-In a de loin été le plus intéressant sur le terrain, et c’est lorsque lui ou Hakimi déclenchaient quelque chose sur leur côté que les Parisiens se sont créé leurs meilleures occasions. Seuls Marco Verratti, Timothée Pembélé, Julian Draxler et Ilyès Housni n’ont par ailleurs pas joué ce match.