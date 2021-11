Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 6 novembre 2021. Le manque d’équilibre dans le jeu parisien, l’alternance des gardiens de but avec Keylor Navas et Gigio Donnarumma, l’absence de Leo Messi et les onze de départ probables face aux Girondins de Bordeaux.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le manque d’équilibre affiché par l’équipe de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison. À l’image des deux précédentes rencontres face au RB Leipzig (3-2 / 2-2), le PSG a souffert et est l’une des équipes européennes qui subit le plus de tirs par match en Ligue des champions (17). À l’inverse, le club de la capitale ne tire que huit fois par rencontre, « seules cinq des 32 formations de C1 font moins bien. » De plus, le PSG ne réussit pas à enchaîner deux fois d’affilée le même onze de départ depuis janvier 2020. En effet face aux Girondins de Bordeaux ce samedi soir, les Rouge & Bleu vont disputer un 97e match sans aligner les mêmes onze joueurs sur la pelouse. Un chiffre qui « n’aide par Paris à stabiliser son jeu. » Un point important selon Francis Gillot (en poste à la DTN). « Pochettino a des résultats. Quelque part, aujourd’hui, qu’est-ce que vous voulez lui reprocher ? Moi je pense qu’il faudra le juger quand il aura vraiment l’équipe-type mais sur une durée minimum d’un mois. Là, il pourra mettre en place des choses. Malheureusement il ne joue jamais avec la même équipe. »

Le quotidien francilien revient également sur la nouvelle absence de Leo Messi. Victime d’une douleur à un genou et d’une gêne aux ischio-jambiers, l’international argentin poursuit ses soins au Camp des Loges avant de prendre la direction de l’Argentine pour la trêve internationale de novembre. C’est le troisième match de championnat que manquera la Pulga en raison d’une blessure, après les rencontres face au FC Metz (2-1) et Montpellier (2-0). Ce jeudi, le joueur de 34 ans s’était notamment rendu à Madrid pour « recevoir une injection de plasma pour sa gêne musculaire aux ischio-jambiers. » À cela s’ajoute les forfaits de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Marco Verratti et Rafinha. Ainsi face aux Bordelais, Keylor Navas pourrait retrouver une place dans le onze de départ, tout comme Juan Bernat. Abdou Diallo devrait occuper le rôle de défenseur axial gauche en l’absence du Titi.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Herrera, Gueye, Wijnaldum – Di María, Mbappé, Neymar.

De son côté, L’Equipe revient sur l’alternance entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas. Alors que cette concurrence était redoutée en début de saison, les deux portiers du PSG s’imposent et se montrent décisifs. Ils possèdent un bilan quasi identique (voir graphiques ci-dessous) et « force est de constater que la concurrence espérée par Pochettino a joué à plein et s’est transformée en émulation. » Les deux gardiens enchaînent la plupart du temps deux à trois rencontres d’affilée dans le but. Si cette alternance des gardiens peut avoir des inconvénients au niveau des automatismes avec les défenseurs, elle permet également au coach parisien « de ménager les susceptibilités, de maintenir ses cadors au top en cas de blessure, et évite de les mettre trop sous pression. » Reste à savoir si cette concurrence sera maintenue tout au long de la saison et notamment à l’approche des échéances importantes, comme le rapporte l’ancien Parisien, Jérôme Alonzo. « Les deux voudront jouer, c’est certain. Et je crains que dans cette gestion-là, Navas ait moins le droit à l’erreur, parce que Donnarumma c’est l’avenir et le truc à la mode. »

Le quotidien sportif évoque également les doutes autour de la capacité de Mauricio Pochettino « à donner une identité claire et séduisante à son PSG. » Et entre le Covid, le calendrier chargé par les matches internationaux, les blessures et forfaits, le coach argentin n’a jamais pu aligner deux fois la même équipe depuis le début de son mandat en janvier 2021. Et pour ce match face aux Girondins de Bordeaux (ce soir à 21h sur Canal Plus Décalé), l’entraîneur parisien devra se passer de Leo Messi. « L’objectif est qu’il puisse reprendre l’entraînement la semaine prochaine avec sa sélection. » À cela s’ajoute les absences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Leandro Paredes et Rafinha, « soit pas moins de trois titulaires réguliers. » Mais Pochettino pourra compter sur un Neymar Jr « qui retrouve un niveau plus en rapport avec son talent. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Gueye Herrera – Di María, Wijnaldum, Neymar – Mbappé

Dans son édition du jour, Sud Ouest évoque la réception du PSG pour les Girondins de Bordeaux. Quatre mois après avoir renversé les Bleus avec la Suisse à l’Euro, l’entraîneur bordelais, Vladimir Pektovic, « va tenter d’ajouter à son palmarès un deuxième exploit ce samedi : mener les Girondins à un succès face au PSG, inédit depuis mars 2015 (3-2) », rapporte le quotidien régional. Reste à savoir si les Bordelais vont suivre l’exemple des adversaires européens du PSG avec un pressing haut, ou s’ils vont rester dans un bloc bas. Ces dernières années, le club au scapulaire avait déjà affronté un PSG affaibli par les blessures après une rencontre de C1 « sans jamais réussir à surmonter l’écart technique », rapporte Sud Ouest.