Revue de Presse PSG : Le Mans, Kimpembe, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 février 2025. Le PSG s’impose sans forcer face au Mans (0-2) et file en quarts de finale de Coupe de France, le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, Khvicha Kvaratskhelia tarde à montrer sa valeur…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Coupe de France. Opposé au Mans (National 1) ce mardi soir, le club de la capitale a étiré sa période d’invincibilité en France dans un match insipide face aux Manceaux. Avec l’élimination surprise du LOSC face à Dunkerque, une voie royale s’offre désormais aux Rouge & Bleu pour conserver leur titre. Pour le reste, pas certain que le staff parisien tire grand chose de ce déplacement dans la Sarthe. « Ce PSG-là, certes sans quelques cadres laissés au repos – Donnarumma, Marquinhos, João Neves – aura sans doute livré sa prestation collective la plus pauvre de 2025. Peu de qualité technique, pas de rythme, une intensité assez quelconque : dans la continuité de sa sortie à Clermont face à Espaly (N2, 4-2), ce PSG, et difficile de lui en vouloir compte tenu du calendrier chargé et du terrain difficile, n’a pas hissé son degré d’engagement à des niveaux élevés. »

Les champions de France ont fait le job, déjà grâce à Désiré Doué qui a profité d’une erreur adverse (0-1, 25e). Puis, Bradley Barcola a éteint tout suspense quelques minutes après son entrée en jeu (0-2, 71e). Cette rencontre a surtout permis à Luis Enrique de gérer le temps de jeu de son effectif. Titulaires, Yoram Zague et Senny Mayulu n’auront pas réellement saisi leur chance tandis que Gonçalo Ramos confirme, semaine après semaine, qu’il est plus à l’aise en sortie de banc. Titulaire pour la troisième fois, Khvicha Kvaratskhelia a montré qu’il aura besoin de temps pour se fondre dans le collectif parisien. Le Géorgien montre notamment quelques difficultés dans le un-contre-un. « La recrue ne manque pas d’envie, se déplace, tente de suivre les exigeants schémas de Luis Enrique. Avec une réussite très faible pour le moment (…) Pour tirer un bilan, il faudra attendre. Bien sûr. D’ici la fin mai, et ses dizaines d’échéances qui attendent Paris, Kvaratskhelia aura l’occasion de montrer en quoi il est ce joueur si spécial. »

Le quotidien sportif met en lumière l’évènement marquant de cette soirée. Le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, près de 24 mois après sa blessure. Le Titi a remplacé Willian Pacho à la 81e minute de jeu et a récupéré le brassard de capitaine. Son dernier match remontait au 26 février 2023 lors d’un succès sur la pelouse de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (0-3). Ce jour-là, il s’était rompu le tendon d’Achille droit et a dû se faire opérer à deux reprises. Le défenseur de 29 ans a vécu un retour pénible sur la pelouse du Stade Marie-Marvingt. Dès sa première intervention, l’international français a reçu un carton jaune après une grossière faute. « La suite fut encore plus délicate, avec un centre mal jugé et un placement aléatoire qui a permis à Gueye de déclencher une reprise acrobatique sortie par Matvey Safonov (90e). Deux minutes plus tard, il était pris dans la profondeur par Amir. »

Après la rencontre, Presnel Kimpembe n’a pas caché sa fierté de retrouver enfin la compétition : « Je ressens beaucoup de fierté, c’est un accomplissement, un grand pas vers l’avant. Ça a été très très long, mais je suis très heureux et fier d’avoir pu contribuer à ce succès. Ces 10 minutes m’ont semblé très longues mais j’ai profité. » Luis Enrique a aussi exprimé sa joie après le retour de « Presko » : « Il est passé par un parcours difficile. Je pense que c’est un jour heureux pour lui, il a pu renouer avec cette compétition, sur un match d’un niveau élevé. Il est proche de retrouver sa forme. C’est une bonne nouvelle. Il y avait de la joie sur son visage à la fin. » Si son retour à la compétition est perçu comme un soulagement, le chemin vers le top niveau est encore long, conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la qualification du PSG face au Mans (0-2) en Coupe de France. Sans forcer son talent, le club de la capitale s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. « Mais il aura également tutoyé celles de l’insolence sur la pelouse d’un sixième de National qu’il n’aura, dans son attitude et son engagement, jamais donné l’impression de considérer comme un adversaire digne de mériter son meilleur profil. » Sur la pelouse des Manceaux, les Rouge & Bleu ont obtenu leur huitième succès de 2025 sur les neuf matches disputés. Le club parisien a déjà vu 11 clubs de Ligue 1 passés à la trappe avant les quarts de finale. Désiré Doué et Bradley Barcola ont permis aux champions de France de revenir de leur déplacement avec la qualification. Mais, le PSG n’a pas affiché son visage séduisant des dernières sorties. « Un rythme de sénateurs, un engagement de vétérans, une possession stérile et un nombre incalculable de passes en arrière pour espérer faire sortir des Manceaux regroupés sur leurs bases, le leader de L1 aura longtemps été dans la Sarthe l’exact opposé du PSG flamboyant et irréprochable de ces dernières semaines », résume LP. Mais, les supporters parisiens ont pu avoir le sourire en voyant le retour à la compétition de Presnel Kimpembe. « ‘La Force’ est de retour, une bonne nouvelle pour ces Parisiens qui, ce mardi, n’ont pas trop puisé dans les leurs. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la prestation de Khvicha Kvaratskhelia. Titulaire pour la troisième fois depuis son arrivée, le numéro 7 parisien a une nouvelle fois livré une prestation timide, pas aidé par ses partenaires amorphes. Si son premier match face au Stade de Reims avait été rassurant, avec une passe décisive, l’ailier de 23 ans a montré, ce mardi soir, quelques approximations techniques à l’approche de la surface adverse. Pourtant, la recrue parisienne a tenté de combiner avec Lucas Hernandez et Senny Mayulu. Après avoir manqué quelques passes, l’international géorgien a bien cru être décisif mais Achraf Hakimi n’a pas profité de son offrande (73e). « Avec cette nouvelle performance timide, on imagine mal Luis Enrique bousculer sa hiérarchie pour ‘Kvara’ tant les leaders de l’attaque parisienne ont montré qu’ils étaient en forme ces dernières semaines. » Resté sur le banc, Ousmane Dembélé a montré qu’il était devenu indispensable au PSG tandis que Bradley Barcola a retrouvé son efficacité en cette année 2025. « Acheté 70M€ hors bonus, le Géorgien tarde à montrer sa valeur. Mais tout le monde sait, du côté du club, qu’il lui faudra plusieurs semaines avant de s’adapter aux exigences tactiques de Luis Enrique », conclut LP.