Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 9 novembre 2021. Le match des Parisiennes au Parc des Princes contre le Real Madrid en UWCL, la concurrence en défense centrale pour Elisa De Almeida, et plus de 16.000 spectateurs attendus en tribunes.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’affiche au Parc des Princes entre les Féminines du PSG et le Real Madrid à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League (21h sur la chaîne Youtube DAZN). Les Parisiennes évolueront pour la 8e fois de leur histoire dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud et cette affiche devrait au minimum connaître sa deuxième meilleure affluence, après le match face à Barcelone il y a quatre ans (19.152). Actuellement, plus de 16.500 places ont été vendues et la billetterie restera ouverte jusqu’au coup d’envoi. Même si sportivement, la section féminine du Real Madrid n’est pas une référence dans le football européen, « le nom clinquant attire et c’est aussi grâce à la nouvelle formule de la Ligue des champions, avec sa phase de groupes. » Une semaine qui sera chargée pour les Parisiennes car elles défieront ensuite l’Olympique Lyonnais en championnat ce dimanche.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Votikova (ou Labbé) – Lawrence, Dudek, De Almeida (ou Ilesdtedt), Karchaoui – Khelifi, Geyoro (c), Däbritz – Baltimore, Katoto, Diani

De son côté, L’Equipe fait un focus la défenseuse parisienne, Elisa De Almeida. Recrutée cet été, l’internationale française connaît une concurrence à son poste, comme l’a évoqué l’entraîneur, Didier Ollé-Nicolle, en avant-match. « On a la chance d’avoir trois très bonnes défenseuses centrales avec Amanda Ilesdtdedt, Paulina Dudek et Elisa. J’aime les défenseuses qui aiment défendre, c’est le cas des trois. Amanda a un peu plus d’expérience, Paulina est une top joueuse mondiale et Elisa est une top joueuse française. » De son côté, la joueuse de 23 ans ne s’inquiète pas de cette concurrence, comme elle l’avait exprimé récemment. « Pour moi, ce n’est pas un problème qu’il y ait autant de turn-over, je suis à l’aise avec toutes les joueuses avec lesquelles je joue. Je trouve ça bien, car tout le monde se sent concerné par le projet. J’ai réussi à trouver mes marques facilement. »

Le quotidien sportif précise également que plus de 16.000 spectateurs sont attendus pour la rencontre entre le PSG et le Real Madrid. Une force supplémentaire pour les Parisiennes, comme l’a rappelé Didier Ollé-Nicolle. « On utilisera le public du Parc comme notre 12e homme pour que ça nous galvanise, nous pousse dans les moments difficiles. Chaque fille doit être prête à en découdre et à se sublimer dans ce match. » De son côté, Kheira Hamraoui devrait bien être présente, même si elle ne s’est pas entraînée avec le reste du groupe hier.