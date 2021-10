Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 octobre 2021. Les prestations décevantes des remplaçants, vers un forfait de Keylor Navas contre le RB Leipzig et l’utilisation de la VAR face à Angers.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match compliqué des remplaçants lors de la victoire du PSG face à l’Angers SCO (2-1) ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Avec l’absence des Sud-Américains, Mauricio Pochettino a dû réaliser une large revue d’effectif pour ce premier match post trêve internationale. Mais depuis le début de saison, « à l’exception de Kehrer et, par séquences, de Danilo (Clermont, Angers), peu de joueurs sortis du banc se sont révélés brillants. » Titulaire pour la 9e fois de la saison en tant que latéral gauche, Abdou Diallo « n’a pas réussi à lever tous les doutes sur sa capacité à animer son couloir. » Et avec le retour de Bernat, son temps de jeu risque de fortement diminuer. Malgré une absence de cinq mois, Colin Dagba a montré qu’il « ne dispose pas, en l’état, d’un profil de latéral de haut niveau. » De son côté, Rafinha a déçu dans sa position d’ailier droit en raison de « ses déficits de vitesse et de puissance » Après trois titularisations en début de saison, Julian Draxler a retrouvé le banc de touche. Enfin, Mauro Icardi « ne parvient toujours pas à trouver sa place dans le collectif parisien », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Keylor Navas, blessé avec le Costa Rica lors de la trêve internationale. Le portier de 34 ans souffre d’une hanche et « ne sera pas en mesure de tenir sa place, mardi, contre le RB Leipzig. » Même si sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, le Costaricien pourrait également manquer le choc face à l’OM le 24 octobre prochain. De son côté, Leandro Paredes « souffre d’un petit pépin physique. » Les autres Sud-Américains sont, à priori, revenus sans blessure.

De son côté, Le Parisien revient sur les quelques situations litigieuses et l’utilisation de la VAR lors du match entre le PSG et Angers. Même si les Angevins étaient très remontés contre l’arbitrage après la rencontre, le club de la capitale « peut lui aussi s’estimer victime de certaines décisions ou absences de décisions prises par l’arbitre Bastien Dechepy et les assistants vidéo Jérémie Pignard et Aurélien Berthomieu. » Premier exemple, la faute de Capelle sur Icardi dans la surface de réparation à la 17e minute. Si l’assistance video a bien analysé cette situation, elle « estime qu’il n’y avait pas matière à siffler faute. » Autre exemple contre le PSG, la possible faute sur Verratti au départ de l’action amenant au but de Fulgini. Vu que le Parisien n’est pas tombé dans son duel avec Mendy, « l’arbitre n’a pas vu de faute mais une simple perte de balle. » Concernant la faute d’Icardi sur Thomas avant le penalty, l’ancien arbitre, Bruno Derrien, s’est exprimé à ce sujet. « C’est la VAR qui sélectionne les images et donc ils ont occulté la faute d’Icardi. Je ne sais pas quelles sont les consignes données dans ce genre de situation. Il n’y a que Garibian (patron de l’arbitrage français, ndlr) qui peut répondre. »

Le quotidien francilien a également laissé la parole aux supporters concernant le cas Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain et désireux de partir au Real Madrid, le numéro 7 parisien a reçu une ovation du Parc des Princes face à Angers. Une preuve d’amour à son égard de la part du public ? Non, selon Alexandre, fidèle supporter parisien. « C’est un phénomène complexe mais, probablement, Mbappé n’est pas fait pour être aimé dans un club comme ça. Parce que, nous, on n’aime pas les meilleurs joueurs, on aime les joueurs qui donnent leur meilleur. Les Hakimi, Gueye, ils sont méga adoptés. Il ne sera jamais le joueur préféré. C’est pas Verratti, c’est pas Kimpembe, c’est pas Marquinhos. Mais on préfère qu’il reste (…) Ce qu’il faut, ce n’est pas seulement faire un bon match, c’est d’être authentique, de donner un truc au public. » En revanche, d’autres supporters peuvent comprendre la situation de l’attaquant à l’image de Grégory, « On ne peut pas lui reprocher de vouloir partir, le Real Madrid c’est un grand club aussi. Mais, il l’a dit, ça ne le dérange pas d’être là et il fera tout pour gagner cette saison aussi. »