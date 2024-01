Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 31 janvier 2024. Le PSG sera-t-il vraiment plus fort en février ? Les Féminines qui arrachent la qualification en UWCL, les compteurs au vert au niveau des finances…

Dans son édition du jour, l’Equipe se demande si le PSG sera vraiment plus fort en février, comme l’avait déclaré Luis Enrique lors de la conférence de presse d’après-match contre Dortmund le 13 décembre dernier. Le quotidien sportif estime qu’à l’heure actuelle, le PSG ne dégage pas de cohérence collective assez forte pour s’offrir une certaine solidité. « Ses individualités ne semblent pas monter en puissance alors que le huitième de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad approche à grands pas (14 février et 5 mars). » Si Kylian Mbappé a marqué beaucoup de buts depuis le début d’année, sept en cinq matches, il demeure assez discret et parfois un peu perdu dans le jeu, à l’image de sa performance contre Brest, avance l’Equipe. De son côté, Ousmane Dembélé manque de constance et a « étonnamment peu joué en 2024 (seulement 177 minutes sur les 450 possibles). Le staff cherche-t-il à le ménager dans la perspective des futures échéances ? » De la ligne offensive, seul Bradley Barcola donne le sentiment d’être sur une pente ascendante, lance le quotidien sportif.

Au milieu et en défense, aucun joueur ne démontre, à ce jour, un état de forme optimal en cette fin janvier. Même Warren Zaïre-Emery, si brillant en première partie d’exercice, paraît marquer le pas, peut-être en raison de son positionnement hybride. Dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma a retrouvé sa sérénité, note l’Equipe. Ce dernier estime que Luis Enrique, si le match contre la Real Sociedad se jouait ce week-end, alignerait un trio d’attaque composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. En ce qui concerne l’ancien lyonnais, Luis Enrique est plus que satisfait de son comportement en match et lors des entraînements. « Reste à déterminer l’identité du quatrième élément offensif en fonction de l’animation dessinée par le staff. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos jouent moins, surtout le Portugais, presque relégué en dernière position de la hiérarchie du moment. » L’Equipe note également que malgré un calendrier avec un match par semaine en janvier, « le PSG a affiché une condition athlétique qui a interpellé face à Brest. » Le club de la capitale semblait déjà dans la gestion, avec pas mal de temps faibles, même contre Orléans, estime le quotidien sportif. « Bien loin d’une irrésistible montée en puissance vers le rendez-vous européen. Malgré le calendrier plus light, le programme des séances n’a pas été renforcé comparé à ces derniers mois. » En interne, le constat est partagé à propos de ce groupe pas au taquet physiquement. Plusieurs témoins des séances remarquent qu’il y a peu de travail physique (notamment les courses) lors des entraînements, conclut l‘Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur la qualification des Féminines du PSG en quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League arrachée au forceps sur la pelouse du Bayern Munich hier soir. Pourtant bousculées et longtemps imprécises techniquement, les Parisiennes ont arraché un nul salvateur contre le Bayern, pour sécuriser la première place du groupe C (2-2). « Si la première occasion franche a été Parisienne, avec une frappe trop croisée de Sandy Baltimore (16e), le PSG a peu à peu reculé face à la pression d’une équipe allemande bien plus agressive, et meilleure techniquement. » Après deux belles occasions munichoises, les Parisiennes ont craqué sur un corner et vu Giulia Gwinn, esseulée dans la surface, tromper Constance Picaud (1-0, 36e). Il aura fallu attendre la 53e minute de jeu pour voir le PSG cadrer sa première frappe par sa capitaine, Grace Geyoro. Les Parisiennes vont réussir à égaliser par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga, opportuniste pour exploiter une mauvaise passe en retrait de Katharina Naschenweng et tromper la gardienne allemande (1-1, 73e). « Un petit hold-up que le Bayern a vite géré. Deux minutes plus tard, Sydney Lohmann a dominé Jade Le Guilly sur un centre de Klara Bühl pour redonner l’avantage aux Bavaroises. » Longtemps inexistant, le PSG a toutefois accéléré dans les derniers instants. Virtuellement éliminées pendant quelques minutes en raison de la victoire de l’Ajax Amsterdam contre l’AS Roma, les joueuses de Jocelyn Précheur ont arraché leur qualification et la première place du groupe en toute fin de match sur un coup de billard, quand un tir de Sandy Baltimore, dévié par Amalie Vangsgaard, a été détourné dans son but par Georgia Stanway. Les Parisiennes se sont fait une dernière frayeur, quand le Bayern a cru marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Mais une position de hors-jeu a sauvé les Parisiennes.

De son côté, Le Parisien évoque la bonne santé financière du PSG, qui a affiché un chiffre d’affaires d’un peu plus de 800 millions d’euros la saison dernière. Malgré les départs de Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale pourrait voir son chiffre d’affaires encore augmenter lors de cet exercice 2023-2024. Un sujet que nous avons traité hier sur le site.