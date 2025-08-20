Revue de Presse PSG : Lee Kang-In, Draxler…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 20 août 2025. Lee Kang-In veut étudier toutes les options pour son avenir, Julian Draxler revient sur son passage au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Lee Kang-In. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, l’international sud-coréen veut profiter des derniers jours du mercato pour étudier toutes les options. Ces derniers jours, le board parisien assurait pourtant compter sur son joueur de 24 ans cette saison, malgré des approches estivales, et ses proches s’en tenaient à la décision du club. Mais, l’ancien de Majorque « a pourtant réenclenché un processus de réflexion autour de son avenir. » Le numéro 19 des Rouge & Bleu souhaite bénéficier de plus de temps de jeu et de visibilité à un an de la Coupe du monde. L’international sud-coréen sort d’une saison en deux temps. Grandement utilisé lors de la première partie de l’exercice 2024-2025, il a ensuite baissé dans la hiérarchie des attaquants suite à l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier.

Luis Enrique avait cessé de lui faire confiance dans les grands matches, ce qui pousse Lee Kang-In à envisager un départ. « Si le joueur souhaite pouvoir connaître toutes ses options aussi tardivement, c’est aussi parce qu’il sent que le marché des transferts commence à s’agiter autour de lui », précise L’E. Plusieurs clubs de Premier League – dont les noms n’ont pas filtré – ont montré un intérêt, tout comme le Napoli en Serie A. « De quoi pousser les dirigeants parisiens à ouvrir la porte ? Ce n’est pas la tendance. Ces dernières semaines, le PSG a été ferme dans sa volonté de conserver le joueur. Il faudrait une offre très attractive pour faire changer l’état-major du club », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien a obtenu une interview de l’ancien Parisien, Julian Draxler (198 matches entre janvier 201 et septembre 2023). L’actuel joueur d’Al Ahli SC (Qatar) a apprécié son passage chez les Rouge & Bleu, malgré une fin d’aventure plus difficile : « J’ai beaucoup d’amour pour le PSG, j’y ai vécu de très belles années. C’était une équipe composée de plein de stars et ça n’a pas toujours été facile pour moi de trouver ma place dans cette équipe. Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi. J’ai voulu trouver un projet qui me convienne. J’ai senti que la fin approchait et si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG pour les raisons que l’on connaît. Je garde toujours de bonnes relations avec le club, avec le président Nasser et je suis très bien aujourd’hui. »

Son choix de rejoindre le Qatar : « C’était le bon choix pour moi. J’avais besoin de temps pour ressentir moins de pression et qu’on n’attende pas de moi que je sois performant tout de suite. Le club m’a donné le temps pour que je prenne soin de mon corps et c’est grâce à ça que je suis redevenu plus décisif. Marco Verratti est mon voisin et sa présence a favorisé mon intégration. J’ai eu des opportunités en Angleterre, dans un championnat très dur physiquement, mais je savais que je n’étais pas au top de ma forme. J’ai beaucoup hésité avant d’aller au Qatar car je n’avais que 29 ans au moment de signer. Se dire que j’allais relancer ma carrière ici, c’était une décision difficile à prendre. Je ne m’attendais pas à me sentir aussi bien. »

La différence entre le Draxler du PSG et celui d’aujourd’hui : « On évolue tous quand on grandit. À l’époque je sortais pas mal à Paris, j’étais jeune, célibataire avant de rencontrer ma femme et d’être papa. J’espère profondément être la même personne, quelqu’un d’agréable. Je n’ai jamais fait trop de bruit même s’il y a eu des moments où je n’étais pas forcément content et qu’il y avait des décisions avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Je gardais mon calme, j’essayais de continuer à travailler. J’ai eu l’opportunité d’évoluer avec les plus grands joueurs du monde au PSG, j’ai gagné beaucoup de titres. Malheureusement, on n’a pas réussi à remporter la première Ligue des champions, mais je suis très content que le club y soit parvenu. Bien sûr, j’aurais aimé être là, jouer un rôle important pour ce titre mais ça ne s’est pas fait… »

Ce qu’il a ressenti au moment de son départ : « Je ne vais pas mentir : c’était difficile à avaler. Le club a ouvert son loft et je ne me suis même pas entraîné avec le reste de l’équipe première. Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. Être mis de côté m’a fait mal. Mais je sais aussi que c’est notre métier. La direction fait les meilleurs choix pour l’équipe et je ne faisais plus partie des plans. Il faut l’accepter même si ça a été très dur. Je ne me sentais pas forcément moins bon que d’autres joueurs de l’équipe qui, eux, étaient dans les plans. Après, c’est aussi un peu l’ego qui parle. J’ai accepté cette décision. Je ne vais jamais mal parler du PSG, mais cette histoire de loft a été dure. »

Pourquoi est-ce difficile de quitter un club comme le PSG ? « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique. »

Ce qu’il retient de son passage au PSG : « Il y a beaucoup de bons moments que je garde en tête ! Les six premiers mois au PSG sont peut-être la meilleure période de ma vie. C’était magnifique et j’adorerais pouvoir revivre ça aujourd’hui. C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi. C’était un plaisir de jouer avec ces gars-là. Quand Neymar a débarqué… Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable ! Et c’est aussi pour cette raison que je suis resté le plus longtemps possible. Je voulais voir le niveau, la façon dont Kylian allait évoluer. Être sur le terrain avec de tels joueurs, c’est un réel plaisir, c’est le rêve de tout le monde. »

Un message à adresser aux supporters du PSG : « Ça a été une fierté de jouer pour le PSG, je suis un peu déçu de la façon dont cette aventure s’est finie mais je suis sûr qu’on va bientôt se revoir au Parc. Je ne veux pas un grand au revoir mais je serais content si un ou deux supporters se souviennent de moi. »

Prépare-t-il sa future reconversion après le football : « Je vais bientôt commencer des études dans la gestion du sport. Je peux m’imaginer devenir directeur sportif et passer de l’autre côté de la barrière. Julian Draxler futur directeur sportif du PSG ? Ça serait le rêve ! (il rigole). Quand on est joueur, on connaît le travail quotidien sur les terrains, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Cela m’attire de savoir comment on prend des décisions dans un club. J’aimerais essayer de travailler dans ce domaine. »